戴尔-EMC的PowerMax迁移之旅：一次较为顺畅的过渡体验

本月，戴尔-EMC公司推出了一款名为PowerMax的新型VMAX阵列，据称其中引入了一系列新技术。此次更新绝非单纯的软件升级，换言之，客户可能需要利用PowerMax阵列替代原有VMAX。

承诺为客户提供持续在线访问权限，且绝不造成任何停机。

本月，戴尔-EMC公司推出了一款名为PowerMax的新型VMAX阵列，据称其中引入了一系列新技术。此次更新绝非单纯的软件升级，换言之，客户可能需要利用PowerMax阵列替代原有VMAX。

由于阵列架构发生变化，选择升级的用户必须替换掉旧有存储硬件——正如几年前EMC公布XtremIO全闪存阵列时的情况一样。戴尔-EMC宣称其“无中断迁移”（简称NDM）方案将帮助用户搞定迁移过程中的服务中断问题。

我们就此事向戴尔-EMC方面进行了咨询，对方证实称硬件必须进行交换，但数据可以复制保留。该公司同时表示，客户在此过程中无需经历任何停机时间。

NDM方案共分为三个阶段：创建、切换与提交——首先设置环境启动流程，并在成功之后移除该环境。

这套方案提供两种具体使用方式，实际取决于您的起步状况。如果源阵列为运行有HYPERMAXOS 5876代码 VMAX或VMAX2，则其可直接对接NDM; 如果源阵列为运行5977代码的VMAX全闪存版本或VMAX 3，则需要使用基于metro的NDM。

不过从用户的角度来看，这两种情况其实没有太大区别。我们首先来看第一种方式的具体执行流程。

每种方式都需要由VMAX管理员负责启动，而后以自动化方式运行。迁移工作发生在存储组层级之上。

启动阶段

在环境设置启动阶段，迁移环境将接受检查，从而证实源阵列与目标阵列皆可支持NDM操作——即存在用于数据迁移的SRDF复制路径。在此之后，源阵列中的所有存储组皆在此环境中进行迁移。

下一阶段（创建）则包括查看源阵列上特定应用程序的存储机制，而后在目标PowerMax阵列上自动配置同样的存储方案。目标阵列设备（例如HBA等）将被分配以源设备身份，同时配置为直通模式以实现从源设备到目标设备的数据访问能力。

主机访问提供多路径软件。存储管理员需要用友该主机重新扫描其存储路径，而后查找指向目标PowerMax阵列中已创建设备的路径。NDM系统则确保在此之后直接指向目标的所有I/O，实际上都由源阵列支持完成——这一过程直到切换结束。

戴尔技术世界2018大会上公布的重新扫描示意图

切换与提交

当在目标设备中成功创建存储组并发现从主机到该存储组的路径之后，接下来开始执行切换操作。

其将目标设备移出直通模式。

启动自源阵列到目标阵列的数据同步初始化。

使源阵列路径处于非活动状态，以确保所有I/O皆转而由目标阵列提供服务。

当数据同步完成之后，所有应用程序数据都已被复制到目标PowerMax当中。接下来是提交操作，具体包括：

通过释放用于执行迁移的临时资源完成迁移过程。

永久禁用对源设备的访问。

将目标设备ID分配给源设备。

收尾部分

收尾部分也就是清理工作，其将在所有存储组迁移完成后进行。作为数据迁移路径的VMAX到PowerMax连接将连同指向两台阵列的其它基础设施（由阵列操作系统配置，用于支持整个迁移流程）被一并删除。

最佳实践建议

在迁移过程当中，源阵列会执行一些额外工作; 无中断状态并不等同于无影响。因此：

NDM在设计上会一次迁移一个存储组——而非整个系统。

尽可能在处理需求较低的时段内迁移; 可以使用QoS以限制复制速率。

尽可能使用更多SRDF链接以降低影响：

最低SRDF链路数量为2，NDM可最多支持8条链路。

更多链路意味着更高IOPS与更低响应时间。

专用链路带来的性能要比共享链路更具可预测性。

如果您已经在使用SRDF并将第二台VMAX作为灾难恢复点，那么NDM进程同样支持这种作法并可设置类似的功能。

总而言之，整个迁移流程相对顺畅，带来的影响绝不像在飞行途中为飞机更换引擎那么夸张。