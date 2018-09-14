戴尔-EMC表示我行我也上：三款全新PowerVault ME4阵列相继出炉

戴尔-EMC公司的全新PowerVault ME4系列专门针对中小型企业量身定制，能够在15分钟之内完成安装、可实现15台以上联动配置，且可作为SAN阵列或者PowerEdger服务器的直连存储方案。

戴尔-EMC公司的全新PowerVault ME4系列专门针对中小型企业量身定制，能够在15分钟之内完成安装、可实现15台以上联动配置，且可作为SAN阵列或者PowerEdger服务器的直连存储方案。

与此前的入门级PowerVault阵列相比，ME4系列的驱动器数量增加了75%，存储容量提升122%，IOPS性能则大幅增长4倍。

但新系列仍然采用入门级定位，不具备至强SP处理器，而仅搭载单/双Broadwell-DE处理器。

新系列共包含三款机型，分别为ME4012、ME4024以及ME4084，分别安装有12块、24块与84块驱动器。其中ME4012采用3.5英寸驱动器，另外两款则搭载2.5英寸驱动器。驱动器可为SSD或1万5千转磁盘、1万转磁盘以及近线每秒12 Gbit SAS磁盘，且同时支持全闪存与闪存/磁盘混合两种配置方式。

三者的最大原始容量分别为3.1 PB（ME4012）、3 PB（ME4024）以及4 PB（ME4084）。

这些系统支持10gig iSCSI、16gig光纤通道与12gig SAS连接。

用户可以利用自动分层在其中分高三个介质层，同时支持RAID、分布式擦除编码、精简配置与快照、复制、分卷复制，与VMware vCenter与SRM相集成，以及驱动器级加密。

在尺寸方面，Me4012与4024属于2U设备，而ME4084则需要5U机箱。

其同时提供一套HTML5用户界面，允许使用者通过任意终端上的网络浏览器对该设备加以管理。

感兴趣的朋友可以点击此处查看PowerVault ME4的规格表，点击此处则可查看数据表。此系列阵列目前已经正式上市，起价接近13000美元。