 科技之旅：Dell EMC的存储制造工厂的幕后

CRN近日参观了位于美国马萨诸塞州富兰克林的Dell EMC存储制造工厂，包括30万平方英尺的实验室，测试和装配VxBlock、VxRackVMAX和XtremIO等产品。

CRN近日参观了位于美国马萨诸塞州富兰克林的Dell EMC存储制造工厂，包括30万平方英尺的实验室，测试和装配VxBlock、VxRackVMAX和XtremIO等产品。

这家大约有20年历史的工厂，是Dell EMC在美国最大的存储制造基地之一，拥有技术人员、生产助理以及从事一些世界上最流行的存储产品工艺和软件工程师。运营总监Malcom Osborne在Dell EMC（和前EMC）工作了二十多年，他带着我们开始了参观。

测试舱

该工厂拥有多个用于测试硬件组件（如SSD、I/O板、模块和存储处理器）的大型舱室。这些舱室进行围绕振动、电压和温度变化（从14度到130度的范围）进行测试。Osborne表示：“你可能会发现两年之后会发生故障的事情，然后把它撤出来，或者发现供应商可能忽视了的缺陷，我们在这里做所有的测试。整个过程通常需要24到48小时。”

VxBlock

工程师在超融合系统VxBlock内部设置所有组件，包括硬件、网络和光纤布线以及思科统一计算系统（UCS）等产品。该团队完全按照客户在他们自己数据中心内利用系统的方式来构建系统。Osborne说：“他们把所有这些部件摆在他们面前，放到每个机架所需的位置。其中一些是标准的，例如思科UCS——我们通常总是把它放在最底层，有一些硬件按照特定的顺序摆放——但是也有定制的部分，他们实际上是根据每个客户的要求来修改配置的。”

X-Ray

该工厂中充满了像X-Ray这样的定制化设备，以及用于安装芯片以修理和更换故障部件的球栅阵列（BGA）工具。“我们可以做电路板维修，安装芯片。我们有一台X-Ray设备，来查看所有细节和以及所有返工，以确保我们能够顺利进行。所以当返工完成后，我们可以再次把这些问题处理返回到我们的环境压力筛选测试中，并验证一切是正常运行的。”

调试团队

如果出现任何类型的故障，工厂现场会有一个调试小组来找出问题所在，并进行修理。Osborne说：“无论是芯片还是电路故障，这些人都将重新进行温度测试，并运行诊断测试，试图重现故障进行修复。我们有很多来自世界各地的供应商，所以如果其中一个部分出现问题，我们就不用把这个部件送回到遥远的中国。”

XtremIO

工程团队在最终配置测试之前，对Dell EMC XtremIO全闪存阵列存储组件进行严格的测试，例如验证测试。5月份，Dell EMC推出了第二代XtremIO X2高端全闪存块存储平台。

运转起来

每个VxBlock和VxRack单元在发货之前都通电。Osborne说：“我们的生产团队首先进行了一些初步的测试，以确保一切正常，所有的电缆连接都正确，一切都很好，然后我们把它交给所有软件下载的工程团队。”