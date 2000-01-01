XtremIO将于今年5月的拉斯维加斯展会上公布更多消息

根据本届将于拉斯维加斯威尼斯人酒店召开的Dell World 2017大会议程显示，XtremIO阵列将拥有容量更为可观的SSD、更强数据复制与数据副本管理支持能够。

根据本届将于拉斯维加斯威尼斯人酒店召开的Dell World 2017大会议程显示，XtremIO阵列将拥有容量更为可观的SSD、更强数据复制与数据副本管理支持能够。

上一届Dell World大会选址于奥斯汀市，不过EMC的年度大会则一直立足拉斯维加斯。在戴尔与EMC合并之后，其规模显然已经超出了奥斯汀的承载能力，因此新一届Dell EMC World大会最终定址在拉斯维加斯。

XtremIO CTO Itzik Reich在多篇博文中提到了这款令他自豪不已的全闪存阵列方案，下面来看几项具体内容：

• 一代XtremIO深入剖析，架构、功能与创新，其中提到新产品交拥有更高容量、更高灵活性、更佳简便性、更强性能以及更多数据服务，同时提到将使用容量更大的驱动器组件。

• 授权配合XtremIO使用微软SQL与甲骨文DBA,其中提到了集成化复制数据管理（简称iCDM）功能，且可"在5分钟之内不占用大规模网络资源实现数TB AlwaysOn数据库复制"。我们很好奇这到底是如何实现的。

• 下一代XtremIO全闪存阵列介绍（通过上手实验室活动）,其中探讨了由HTML 5开发的全新GUI。

• 下一代XtremIO平台上的高级数据复制功能: "下一代XtremIO平台将迎来业界独一无二的元数据识别与高效原生复制能力，立足内联数据压缩与XtremIO内存内快照机制，旨在降低主、从站点间的数据传输量。"

• XtremIO管理系统的简便性与可扩展性--导览指南： 通过"新的HTML 5 Web UI提供1-2-3配置模式，具备用户指引型向导、新的自动均衡架构、一键式实时报告、新的数据节约量追踪、数据保护以及可扩展性。"

Dell EMC World大会将于5月8号到11号举办。会议上的演讲人则包括Andy Bechtolsheim、Tim Berners-Lee以及戴尔公司的各位高管。娱乐明星则请到了Gwen Stefani与Andy Grammer。另外，除了拉斯维加斯现场之外，本届大会内容还将通过推文、电子邮件、博客以及Instagrams等平台进行发布。