Dell EMC或将进行存储大整合：精简臃肿的产品组合

据知情人士称，Dell EMC正在对其臃肿的存储产品组合进行更新，以简化在售的产品线数量，首先可能就是合并ScaleIO和XtremIO。

据知情人士称，Dell EMC正在对其臃肿的存储产品组合进行更新，以简化在售的产品线数量，首先可能就是合并ScaleIO和XtremIO。

这次整合将持续数年时间，旨在让Dell和EMC独立运营多年、但是在2016年合并前合并前收购大量存储业务这一系列动作之后，让整个业务更加明朗化。

这次整合要消除多个重叠的部分，并将每个细分市场的产品组合缩减为单一产品，例如高端阵列领域的PowerMax。PowerVault将成为入门级阵列领域的单一产品。

该计划将覆盖低端、中端和高端设备，并将开发独立的非结构化文件和对象存储产品。

根据拒绝提供更多细节的Dell EMC称，这个整合的过程进行得非常顺利，现有产品不会被废弃，客户也不会看到有任何中断。

上周，一些Dell EMC的渠道合作伙伴参加了高级别吹风会，但他们称目前还未被告知具体细节。

一位第三方销售商表示：“Dell EMC宣布将进行整合，但没有透露更多细节。在存储方面，肯定会在渠道中引发关于如何定位不同技术的混乱。”

另一位也表示认同，“整合是需要的，当我们和客户沟通的时候，客户可能也会很混乱”。

第三位表示，Dell EMC公司在Dell收购了EMC之后失去了一些EMC销售负责人，这导致它在存储市场失守。

“我怀疑Dell在全球失去了太多的EMC销售人员，并失去了一定程度的专业化，销售团队剩下的销售人员并不一定都能卖企业存储。整合可能有助于更加专注。”

按照我们的了解，Dell EMC愿意向客户介绍新路线图，但前提是他们签署了保密协议，这表明Dell EMC实际上已经有了关于其产品组合构成的想法。

一位知情人士表示，Dell EMC的这一计划是将全闪存平台XtremIO与软件定义产品ScaleIO整合到一起。

“XtremIO和ScaleIO正在合并，重点是Cyclone平台。XtremIO将停止在版本6.4和未来版本7的相关工作（基于与Cyclone相同的硬件平台）。Cyclone团队仍然不知道这一点。”

据我们了解，XtremIO是知晓这个情况的。