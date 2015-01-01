科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网存储频道传统全闪存阵列升级 阻碍XtremIO跻身市场第一

传统全闪存阵列升级 阻碍XtremIO跻身市场第一

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

XtremIO全闪存阵列收入已经从2015年的峰值滑落下来，对手Unity和VMAX收入都已经超过了它。

作者：孙博 来源：至顶网存储频道 【编译】 2017年5月17日

关键字：XtremIO

XtremIO全闪存阵列收入已经从2015年的峰值滑落下来，对手Unity和VMAX收入都已经超过了它。

Stifel分析师和MD Rakers将IDC和Stifel自己的Dell EMC全闪存季度收入数据重新绘制成下面这个表格：

传统全闪存阵列升级 阻碍XtremIO跻身市场第一

XtremIO的销售额在2015年第四季度达到巅峰，然后滑落，VMAX全闪存阵列占到Dell EMC全闪存收入的最大份额，其次是Unity，XtremIO位列第三。事实上，XtremIO的收入现在大约是2015年第四季度的1/3。

可能正是销售额的下滑，导致有猜测说XtremIO可能会在2016年年中被卖掉。

Unity中端和VMAX高端存储阵列客户积极地接受了这两款产品的全闪存升级，并且倾向于使用Unity和VMAX数据服务环境中的全闪存存储，而不是走出来去采用XtremIO。

这反映了NetApp遇到了全闪存FAS/ONTAP阵列成为它的主打全闪存阵列产品，销量要高于EF系列或者SolidFire系列。

企业级全闪存阵列在现有数据管理服务环境中受到欢迎，也使得全新设计的全闪存产品提供商很难打开市场，例如Pure、Kaminario、Nimble、Tegile和Tintri，以渗透到现有的存储阵列客户群中。

Dell EMC已经将XtremIO升级到第二代，增加了容量、可扩展性和性能，但也推出了全闪存版本的Isilon，升级了Unity和VMAX全闪存阵列。Isilon全闪存阵列使额外的文件服务添加到XtremIO冗余性中，这个功能在今年早些时候就可以用到了。

Dell EMC客户现在有4中可选的全闪存阵列，这对Dell EMC的全闪存阵列整体收入是有利的，但是可能会阻碍XtremIO再次成为Dell EMC的顶级全闪存阵列。

    科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号