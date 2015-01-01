戴尔-EMC与Veeam 微软Azure Stack的两位争先拥趸者

在本届于奥兰多召开的微软Ignite大会上，众多参与者共同见证了戴尔-EMC与Veeam公司对囊括了防护支持产品及更多功能的多云内部Azure Stack的强烈支持。

在本届于奥兰多召开的微软Ignite大会上，众多参与者共同见证了戴尔-EMC与Veeam公司对囊括了防护支持产品及更多功能的多云本地Azure Stack的强烈支持。

戴尔-EMC

戴尔-EMC现已全面支持微软Azure Stack，具体包括戴尔推出的服务器、网络与EMC推出的存储均可以内部方式运行微软的这套公有云，且相关销售工作均由戴尔-EMC的销售团队完成。

目前，戴尔-EMC额外面向Azure Stack发布了以下三款产品：

支持Hyper-V与Azure Stack的XC系列， 面向微软Azure Stack销售戴尔EMC云的供应渠道， 适用于微软SQL Server 的戴尔-EMC Ready Bundle

XC系列是对Nutanix设计方案进行OEM生产，并由戴尔-EMC负责销售的超融合型系统。除此之外，戴尔方面也在同时出售自家旗下以vSphere为中心的VxRail与Rack超融合系统。

XC系列现在迎来一套数据保护管理控制台，该控制台能够在XC上运行Avamar（虚拟版本），借此将数据首先传送至Data Domain，进而再上传到Virtustream或Azure云端。目前，XC系列可利用Azure日志分析解决方案将日志数据集成到数据中心自动化工具中，并针对Windows 2016 Hyper-V与Azure进行了优化。

其它好消息还包括：适用于微软SQL Server的戴尔EMC Ready Bundle已获得14代PowerEdge服务器的支持（因此运行速度可以更快），且Unity（VNX）存储也已确定被引入其中。

Veeam

Veeam公司现在的自我定位可谓越来越复杂——这家备份软件公司现在自称为“致力于成为奋斗不懈的企业创新者”。看起来，Veeam已经不再是我们印象中那家备份软件公司了——大家千万记好：）

总之，现在这位奋斗不懈的企业创新者同样将支持Azure Stack与Azure，这意味着Veeam公司的软件将能够对运行于Azure Stack上的应用程序与数据进行备份，同时支持多租户、多种恢复选项、报告与计费，当然还有介于Azure与Azure Stack之间的体验一致性。

Veeam公司联席CEO Peter McKay表示：“能够作为Azure Stack的初始合作伙伴之一，进一步证明了我们公司在这一领域中的重要地位。”

Veeam公司预计将于2018年初实现对微软Azure Stack的实际支持。