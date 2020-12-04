同有科技“基于飞腾处理器的商用级统一存储系统”，斩获特等奖！

同有科技“基于飞腾CPU的商用级统一存储系统”（ACS 5000系列），在日前刚刚落幕的“2020 中国芯应用创新设计大赛”中，经过激烈地角逐拔得头筹，斩获飞腾专项赛“特等奖”重磅奖项。

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同有科技“基于飞腾CPU的商用级统一存储系统”（ACS 5000系列），在日前刚刚落幕的“2020 中国芯应用创新设计大赛”中，经过激烈地角逐拔得头筹，斩获飞腾专项赛“特等奖”重磅奖项。

大赛于2020年3月正式启动，历时达 8 个月，获得了中国芯生态链相关的政、企、学、研、用各界来宾及领导的大力支持。自大赛启动以来，全国超过 300 个项目踊跃参赛，项目涵盖信创安全、物联网、人工智能、医疗电子、智慧终端 5 大领域，围绕新基建，打造中国 “ 芯 ” 应用创新生态。

经过长达数月的角逐，40 余种基于国产自主 “中国芯 ” 设计的产品闯入总决赛参加巅峰路演，进行终极对决。同有科技“基于飞腾CPU的商用级统一存储系统”（ACS 5000系列），凭借与产业链上下游合作伙伴在技术、产品、应用等领域广泛开展深度合作，如与CPU厂商飞腾进行联合攻关，攻克CPU双控缓存同步支持等众多技术难点，获得专家评委组的高度认可，最终脱颖而出，斩获飞腾专项赛“特等奖”。

ACS 5000是同有科技基于国产飞腾处理器推出的业界首款成熟的中端商用存储产品，拥有多项国家专利及著作权，广泛应用于政府、军工、科研院所、金融、能源、教育等行业，为客户提供性能卓越、安全可靠的存储服务。

安全可靠：ACS 5000在CPU、主板、OS、存储介质、存储软件等关键部件均实现了自主创新

性能强劲：ACS 5000产品在IOPS、带宽等存储性能指标方面表现卓越，性能比肩同档次X86产品

功能领先：ACS 5000具备自动精简、cache加速、自动分层等多种高级功能；支持完善的快照、克隆、复制等数据保护功能术，可以为用户数据安全提供充分保障

兼容互联：ACS 5000完成与90余款自主创新主流厂商产品（涵盖服务器、OS、数据库、中间件、云平台等）的兼容适配和互联互通

此次 “2020 中国芯应用创新高峰论坛暨中国芯应用创新设计大赛”获得圆满成功，将促进国产集成电路事业的发展及相关成果转化。在存储自主创新领域，同有科技将不断加速存储产业链布局及生态融合，助力我国集成电路事业跨越式发展。