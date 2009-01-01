 Infortrend推出EonStor GSe Pro 3000 打造最完整的产品线

Infortrend宣布EonStor GSe Pro 3000现已加入Infortrend的产品家族。高性能的统一存储，支持文件级、块级与对象级服务，融合云端，全面整合各种数据服务，并且具有强大的扩展能力，使用维护非常方便。

Infortrend宣布EonStor GSe Pro 3000现已加入Infortrend的产品家族。高性能的统一存储，支持文件级、块级与对象级服务，融合云端，全面整合各种数据服务，并且具有强大的扩展能力，使用维护非常方便。EonStor GSe Pro 3000的推出使Infortrend的产品线更加完善，满足不同类型用户的多种需求。

EonStor GSe Pro 3000集成SAN, NAS, Object与云存储于一体，支持Amazon S3、Microsoft Azure、Google Cloud、阿里云，兼顾前端后端--无限空间的云存储，高性能的本地存储，读可达5,700MB/s、文件写带宽可达3,200MB/s。支持多个主机的运行，无线缆设计，容量可扩展到436颗硬盘，轻松管理数据、降低整体成本投入，从而有效支持业务的开展。

EonStor GSe Pro 3000作为Infortrend的新成员，推动Infortrend已经完整的产品线进一步覆盖不同类型的存储，满足用户多元化的需求。目前拥有EonStor GS 3025A超高速传输表现的全闪存存储、针对中小型企业用户综合应用的EonStor GS与EonStor GSe统一存储系列、定位于小型办公场景的塔式统一存储EonStor GSe Pro 2000和机架式统一存储EonStor GSe Pro 3000、还有高性能的SAN存储EonStor DS系列。另外，Infortrend还开发了融合存储EonServ系列，以及各种类型的扩展柜。

Infortrend产品企划部总监高明贤先生表示："Infortrend全力开研发存储解决方案，满足用户各方面的需求。我们发布EonStor GSe Pro 3000来完善我们的存储生产线，并且未来还将持续推出更多新产品，让我们的用户全方位受益。"