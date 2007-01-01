Infortrend发布4U60盘位存储 解决数据增长、占地紧张等诸多挑战

Infortrend正式推出EonStor GS 3060, 4U 60盘位的统一存储，主机端与硬盘端都采用12Gb/s SAS的接口。当前存储行业的一大挑战，就是数据急速增长，而数据中心空间非常有限，使业务环境面临巨大压力。

Infortrend（股票代码：2495）正式推出EonStor GS 3060, 4U 60盘位的统一存储，主机端与硬盘端都采用12Gb/s SAS的接口。当前存储行业的一大挑战，就是数据急速增长，而数据中心空间非常有限，使业务环境面临巨大压力。EonStor GS 3060高密度与大容量的设计，能够有效缓解业务压力，满足用户迫切的需求。

EonStor GS 3060将60颗硬盘容纳在一个4U的机箱内，这样60颗硬盘占用的空间大大减小，同时节能降耗，降低在电力等能源上的成本。另外GS3060接扩展柜，最多可扩展到900颗硬盘，最大使用的空间能达到约8.8PB。巨大的容量、极高的带宽性能，在VM大规模部署时，一套系统就能轻松应对。而在媒体娱乐行业当中，像非线性编辑这样要求很高的应用，EonStor GS 3060在空间与带宽两方面都可以应付自如。

存储性能需要跟上数据量不断攀升的步伐。EonStor GS 3060在主机端与硬盘端都支持12Gb/s SAS，对解决数据传输的瓶颈，效果非常明显。另外主机连接的选择多样，支持各种高速通道，包括8 /16Gb/s FC, 10 /40Gb/s iSCSI, 10Gb/s FCoE , 56Gb/s InfiniBand。用户在带宽与吞吐量所遇到的困难局面，能够得到极大的改善。

EonStor GS 3060的优势还不止于此，作为一款统一存储，集文件存储、块存储、对象存储于一体，具有云网关功能，本地可以与云无缝对接。用户利用云端，只投入很少的成本，就可以进行大规模的扩展、备份、归档。企业在本地运行SAN/NAS 应用的同时，简单快捷的与云端对接，将本地的存储架构融合到云端扩展。GS支持多种云服务，包括AWS S3, Azure, Google Cloud, Aliyun等。

Infortrend产品企划部高级总监高明贤先生表示："EonStor GS 3060 的定位，旨在解决业务运行所产生的种种问题，例如数据爆炸性增长、而设备占用空间经常受到限制，应用环境工作量巨大等。GS3060的研发，不仅关注用户在当前所面临的困境，更着眼于未来，保证用户业务在长期发展中不受影响。"