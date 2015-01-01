Infortrend旗舰级统一存储 “EonStor GS 5000 系列”震撼发布

Infortrend新产品研发又有大动作了！今天EonStor GS产品线迎来新的旗舰级存储解决方案--EonStor GS 5000系列。这个系列最大的看点，就是硬件架构上取得重大突破。

Infortrend新产品研发又有大动作了！今天EonStor GS产品线迎来新的旗舰级存储解决方案--EonStor GS 5000系列。这个系列最大的看点，就是硬件架构上取得重大突破。搭载更多的CPU，具备更强的计算能力。控制器可装载多个主机板，在连接的种类、传输的速度上，给予更加有力的支持。二者相互结合，将GS 5000的性能推向极致。存储的扩展能力同样也非常抢眼。毫无疑问，这款产品特别适合高要求的应用环境，像高清视频剪辑这样、性能对业务起到决定作用的领域，GS 5000能够承担多个任务的运行压力，保证用户的工作能够顺利完成。

EonStor GS 5000搭载四个八核处理器Intel Xeon E5，随机读能够达到700K IOPS，而顺序读则能高达22GB/s。主机板可配备四组扩展板，一套系统就可以支持1680颗硬盘的运行。64个主机端口，支持FC, SAS, iSCSI, FCoE, Infiniband各种协议，从而打破了不同数据中心之间协议不相兼容的障碍。是的，没有任何疑问，这些"吸睛"的产品特色统统集合在GS 5000一套设备里。一机多能的优势就在于减轻用户沉重的成本负担，不仅仅是一台存储顶几台那么简单，GS 5000部署起来非常容易，在安装、搭建、测试、维护等每个环节，都省去用户一大笔人工投入，从这一点来说，GS 5000的巨大价值已经远远超出了产品本身。

不仅如此，EonStor GS 5000还继承了GS所有前代产品优良的"血统"。作为新一代的统一云存储，GS 5000集合NAS、SAN于一身，并且与云端完全对接。特别在与公有云融合方面，GS 5000充分利用公有云存储数据的巨大优势，在前端表现强劲性能的同时，在后端降低成本以满足更多企业的需求。更重要的是，对于用户频繁访问的数据，GS 5000有加快它们读取速度的"特殊技巧"，那就是SSD缓存与自动存储分级，所谓"好钢用在刀刃上"，把性能高效的硬盘用于热数据，正是在高性能与低成本之间找到了一个完美的平衡点。

Infortrend产品企划部高级总监高明贤先生这样评价Infortrend的新旗舰："GS 5000在数据大爆炸的当下，具有里程碑式的意义。IOPS与读写带宽表现出色、主机连接多样高速，灵活适应各种应用环境。这款产品面对海量数据吞吐自如，还能切实保障数据安全，对于那些把核心业务数据视为生命的企业来说，简直如同一颗定海神针，为企业的长远发展奠定良好的基础。"

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