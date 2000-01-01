Infortrend携手佳杰科技加速混合云存储落地中国

有着24年存储研发和制造经验的专业存储厂商Infortrend在2017年4月中旬即将拉开全国渠道巡展活动。此次巡展与合作伙伴佳杰科技共同推动

有着24年存储研发和制造经验的专业存储厂商Infortrend在2017年4月中旬即将拉开全国渠道巡展活动。此次巡展与合作伙伴佳杰科技共同推动，将立足当今市场用户实际需求，与广大的渠道和用户深入探讨云计算时代的存储需求和并详细介绍Infortrend核心产品EonStor GS系列产品与行业应用方案以及GS云端的价值等内容。

混合云时代的存储新需求

近年来随着数据的爆炸式增长，数据存储面临着分层存储的需求，基于公有云与私有云的云存储成为今后企业数据管理和存储的方向。同时大数据技术的广泛应用，各大云平台厂商都将大数据技术作为重点，因此实现对数据的分层管理和智能存储成为今后存储厂商发力的方向。

而包括EMC、华为、NetApp、宏杉等存储厂商就不断 实现SAN与NAS的统一存储,来满足存储的融合统一。像华为OceanStor统一存储，它实现了文件级和块级数据、存储协议以及管理界面的融合统一的基础上，能够满足大型数据库OLTP/OLAP，高性能计算，数字媒体，因特网运营，集中存储，备份，容灾，数据迁移等不同业务应用的需求。

Infortrend作为专业的存储厂商，也始终走在存储行业的最前沿。Infortrend根据当前数据类型结构数据、非结构数据，冷数据、热数据以及公有云与私有云的混合需求，研制出混合统一云存储EonStor GS，包括5个产品系列，GS 1000、GS 2000、GS 3000、GS 4000和GS 5000，满足各类应用及行业需求。该系列融合了SAN、NAS、Object存储架构，降低部署成本。其最大的亮点是整合了智能云数据服务引擎，广泛支持各种私有云(OpenStack)和公有云服务。

数据上云成为企业核心需求

今天，企业会随时产生大量的数据，根据企业的运营现状，数据的存储管理成本越来越大，数据上云成为企业的核心需求，就需要有一种性能足够的设备自动的将数据同步到云端，实现智能管理。

Infortrend推出的EonStor GS系列统一混合云存储对于企业前端应用可以看成是一个具有高性能，高可靠性的统一存储，提供SAN,NAS存储功能，对于后端公有云又是一个网关，他可以实时的将企业前端应用产生的block，file数据同步到云端，传输性能可达100Gb/s，高效且免去频繁手动搬运的麻烦。用户可以在享用本地数据的性能与云存储空间的服务，共享完美融合外，还可以利用云端智能平台的计算资源对数据进行分析，运算，并把数据结果返回本地，如此，企业无需自己建立高性能数据中心，即可对大数据全面分析利用，实现人工智能级别的应用效果，而EonStor GS系列产品就成为企业与智能云端平台的桥梁，成为企业实现人工智能化的得力助手。

当前，Infortrend研发人员立足中小型用户，分析其实际的存储需要，结合未来存储行业的走向，推出全新的桌面级产品EonStor GSe Pro系列即将刷新用户对桌面式统一存储的认知，解决SOHO、中小企业负责人的数据存储难题。

EonStorGSe Pro能够实现仅仅一套系统的情况下，就可以充当文件级，块级和对象级云存储多个角色。强大的功能，高效稳定的性能，堪称统一云存储的典范。依靠集成统一的架构，不管是结构数据还是非结构数据，在应对时，都能表现出惊人的特性。不仅如此，云解决方案实现本地资源与云端资源的整合。

EonStor GSe Pro集成智能的云网关引擎，能够兼容当前市面流行的私有云和公有云，例如Amazon S3、Microsoft Azure、Google Cloud、阿里云，且云功能非常全面，包括云分层、云缓存、云备份，结合多种扩展方案，丰富的数据服务功能，实现本地与云端共享数据的同时，加速本地数据读写性能，自动管理云端空间，全方位保护用户数据安全。

Infortrend 打造智能渠道存储服务

Infortrend自 1993 年以来，一直致力于存储解决方案的研发与制造。始终将独有的设计、测试和工艺作为立足的根本。Infortrend紧跟存储业界发展的潮流，性能和扩展都符合业内最新的标准。数据服务从用户出发，为用户量身定制的技术支持，努力实现用户至上的理念。

Infortrend已经服务广电、医疗、政府和能源等行业多年，同时Infortrend多年来一直深耕中国市场，大力支持合作伙伴建设。2017年渠道活动就是在不断巩固原有的合作伙伴的同时，开拓新的渠道，在各地共同展开合作，实现互利共赢，将Infortrend完美的存储解决方案推广到全国各地。Infortrend希望与渠道合作伙伴共同服务到多个中高端行业应用中，提供更加符合区域、行业特色的智能化存储服务。