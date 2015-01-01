闪存冲击波——东芝与西部数据公司就闪存芯片协作签署和平条约

一如预期，这两位闪存大佬就其此前的法律战争达成了一致观点，双方表示已签署“全球和解协议

然而，我们认为东芝在这场战役中取得了胜利。

东芝与西部数据公司之间有关固态存储器合资企业的法律战争终以和谈收尾。

一如预期，这两位闪存大佬就其此前的法律战争达成了一致观点，双方表示已签署“全球和解协议，以进一步解决此前持续存在的诉讼与仲裁纠纷，此外，双方均期望能够增强互信——针对其闪存协作关系——且在此基础上进一步加强并扩大合作关系。”

东芝存储公司（TMC）——东芝在该合资企业中持有股份——将被出售给由贝恩资本领头的财团，从而为现今囊中羞涩的东芝筹集急需资金。西部数据公司因为其竞争对手SK海力士是该联盟的成员之一而反对此次交易；换而言之，西部数据公司对于该闪存工厂的一部分即将落入其竞争对手的控制范围而颇为不爽。

西部数据公司试图阻止这一交易而将东芝诉诸法庭。现在，双方终于同意以和解的方式结束这场法律战争：

TMC与西部数据公司将联手建设Fab 6——由东芝方面于2017年10月宣布参与投资并建于日本四日市的闪存芯片工厂。此外，西部数据公司还将涉足即将建于日本岩手的全新闪存晶圆制造厂。

WDC与东芝延长了其合资协议中部分条款的时限：Flash Alliance将延长至2029年12月31日，Flash Forward则将延长至2027年12月31日。而Flash Partners早在此前已被延期至2029年12月31日。

东芝与WDC就东芝方面出售其子公司TMC给贝恩领头的财团这一交易达成一致意见。

双方就其资产与有关TMC交易的机密信息签署了保密协议，并将保持双方的合作关系以确保未来TMC能够成功完成上市。

尽管没有任何说明，但最后一点足以证实WDC已然将其竞争对手希捷公司与SK海力士——两者均为贝恩联盟的成员之一——未来可能染指该合资企业的可能性降到最低。

三方——东芝、西部数据公司、贝恩集团——均表示，东芝与WDC能够和解并再次建立友好合作关系真可谓一大幸事。

由于西部数据公司试图通过阻止东芝方面出售TMC以控制该合资企业的利益走向，然而却以失败告终，这让WDC在其此前的诉讼过程中稍显愚钝。现在，经过一番折腾之后，西部数据公司基本回落至该交易宣布之前的地位，而WDC彼时极其期望能够参与未来闪存工厂的投资。

从根本上讲，WDC明显意识到在其与东芝之间的合作关系，对于西部数据公司而言更为重要。而一旦东芝方面筹集到更多资金，WDC则会失去支撑而坍塌。