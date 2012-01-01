 2017 Hitachi Vantara大中华区CIO峰会精彩揭幕，开启数字时代新征程

2017年12月7日，中国深圳讯——今天，主题为“数联万物，至联致远”的2017 Hitachi Vantara大中华区CIO峰会在深圳隆重揭幕。现场精彩纷呈、嘉宾云集，Hitachi Vantara高管团队

2017年12月7日，中国深圳讯——今天，主题为“数联万物，至联致远”的2017 Hitachi Vantara大中华区CIO峰会在深圳隆重揭幕。现场精彩纷呈、嘉宾云集，Hitachi Vantara高管团队，携手逾百名来自全球各大重点行业的首席信息官，一起探索如何在数字经济的新时代，用敏锐的洞察、颠覆的创新，充分挖掘潜藏在数据中的商业价值。其中，Hitachi Vantara总裁兼首席运营官（COO）Brian Householder、高级副总裁兼首席营销官（CMO）Asim Zaheer、市场开发及产品管理高级副总裁Iri Trashanski、战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可、高级副总裁兼亚太区总经理庄国光、亚太区首席技术官Russell Skingsley，分别在主题演讲和巅峰对话环节，为在座嘉宾带来了精彩分享。

大会现场

本次峰会，是Hitachi Vantara作为一个全新业务实体，在大中华区的正式亮相。新公司充分利用Hitachi丰富的创新、开发和经验资源，吸纳HDS（Hitachi Data Systems）、Hitachi Insight Group和Pentaho的原有业务，建立Hitachi Vantara的单一集成业务，以发挥公司在运营技术（OT）和信息技术（IT）方面的丰富行业经验，和先进技术优势。

Hitachi Vantara总裁兼首席运营官Brian Householder表示：“全球正被数字化工具和流程颠覆。而数据，毋庸置疑已经成为企业最大的财富，是获取新收入来源、提高客户体验、改善市场洞察力并降低经营成本的关键。Hitachi Vantara的出现，将在继续深化基础架构领域的优势基础上，在新兴的物联网市场发力，帮助客户最大化数据价值，快速平稳过渡到智能物联时代，赢取数字时代创新先机。”

Hitachi Vantara总裁兼首席运营官Brian Householder

“在这潜力巨大的数字时代，各行各业都迎来了新的局面，颠覆还是被颠覆？是引领变革，还是甘为人后？”Hitachi Vantara高级副总裁兼首席营销官Asim Zaheer在巅峰对话环节引导大家陷入了思考，他分析道，“数据是未来的石油，而颠覆式的技术创新就是驱动引擎。Hitachi Vantara致力于解决世界最棘手的商业和社会挑战，通过帮助客户挖掘数据的潜力，来获得前所未有的业务成果，成为行业的颠覆者。接下来，我们希望在全球范围内，携手广大客户，一起从数据的价值中获益，探索一条通往数字经济时代的快车道。”

Hitachi Vantara高级副总裁兼首席营销官Asim Zaheer

“即使在人工智能（AI）无处不在的今天，数据还是比算法发展更为重要的要素。”Hitachi Vantara市场开发及产品管理高级副总裁Iri Trashanski说道，“其实，不论是AI、云计算、大数据，还是物联网，都离不开对数据价值的挖掘和利用。而Hitachi Vantara具备强大的数据管理、数据治理、数据分析和数据预测能力，能够帮助企业通过出色的数据洞察，最大化地激发业务潜力。目前，我们拥有从数据中心到工厂厂房的丰富解决方案。接下来，Hitachi Vantara将基于我们的现有优势进一步推动基础架构产品的研发和推广，同时加强在大数据分析、物联网平台方面的能力，为整个行业贡献更多创新产品。”

Hitachi Vantara市场开发及产品管理高级副总裁Iri Trashanski

“对象存储是数字时代下最具战略意义的技术之一，它能弥合传统数据管理与现代数据管理之间的差距，这也是双模IT产生的基础。” Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可女士，分享了她对这一领域的深入洞察：“数据爆炸时代，如何管理数据？如何利用数据驱动生产力？更为重要的是，如何将数据转化为洞察力？我们早在十多年前就敏锐判断出了对象级存储的巨大潜力，率先布局，大力投入技术研发。目前，Hitachi Vantara拥有业界最成熟的对象存储产品组合，能够提供智能数据管理和内容智能解决方案，使企业环境现代化、实现自动化数据治理，并将数据转化为业务洞察，从而助力其获得脱颖而出的竞争优势。”

Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可

Hitachi Vantara高级副总裁兼亚太区总经理庄国光，也在峰会上分享了新公司在华发展的广阔蓝图：“作为全球第二大经济体，中国继续保持着亮眼的经济增长成绩，已经走进世界舞台中央。不论是‘一带一路’倡议，还是中国瞄准世界科技前沿，致力于加快建设创新型国家的宏伟构想，以及推动新兴技术和实体经济深度融合的发展方针，我们从中看到了巨大潜力和广袤商机。Hitachi Vantara将与中国的国家战略相契合，积极把握在新时代的中国涌现出的新业务机会，携手本土客户和合作伙伴，一同快速成长，并走向世界。”

Hitachi Vantara高级副总裁兼亚太区总经理庄国光

Hitachi Vantara亚太区首席技术官Russell Skingsley也补充道：“包括中国在内的科技大国，都已相继迈入万物智能互联的数字时代，数据量爆增、并且更加复杂，需要更强的产品和解决方案，而这正是Lumada IoT平台的用武之地。我们的新一代Lumada IoT平台增加了差异化资产数字镜像（avatar）战略和可组合架构，能够为客户带来一款高度智能且独一无二的解决方案，帮助中国客户更好地赢取当下，智胜未来，迈向世界。”

Hitachi Vantara亚太区首席技术官Russell Skingsley

Hitachi Vantara已经与Fortune 500和Global 2000榜单上的众多公司开始了深入协作，借助自身领先的产品和解决方案帮助客户获得宝贵的数据洞察，取得切实成果。Hitachi Vantara将继续加速在市场、信息、模式、方法和现代化等方面的创新和变革，驱动有价值的商业洞察，打造企业数字时代下的新未来。