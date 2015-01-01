 Nutanix保持增长势头 2018财年末有望实现盈利

Nutanix又有一个实现了46%年增幅的季度，减少亏损意味着将会迎来盈利的第四季度。

Nutanix又有一个实现了46%年增幅的季度，减少亏损意味着将会迎来盈利的第四季度。

在2018财年第一季度，Nutanix的收入为2.756亿美元，去年同期为1.886亿美元，上个季度为2.262亿美元。GAAP净亏损为6150万美元，听起来不太好，但是要比去年同期亏损1.403亿美元好一些了。

Nutanix的季度收入和GAAP净收益数据

从图表中的增长率和净亏损率来看，如果Nutanix继续保持这一势头，如果从第二一季度到第二季度的季度性收入下滑不那么大的话，它就可有可能在2018财年第四季度实现盈利。但是2019年第一季度可能对于实现盈利来说更为现实一些。

Nutanix的交易规模越来越大——该季度有49个客户的交易金额超过了100万美元，同比增长36%。

客户数量增长良好，客户总数7813家，环比增加762个，同比增长3340个。

Nutanix的业务正在发展为以软件为主导。Nutanix公司董事长、创始人、首席执行官Dheeraj Pandey表示：“在未来的几个季度，我们将采取以软件为中心的策略……我非常期待在2018财年接下来的时间里取得突出的业绩。”

富国银行高级分析师Aaron Rakers这样写道：

我们积极的观点似乎在发挥作用：

(1) 强大的/具有差异化的竞争定位，扩大混合数据中心的覆盖范围；发展到超融合基础设施领域之外的企业操作系统平台领域（网络、安全、Xi灾难恢复服务，等等……）

(2) 过渡到纯软件驱动的模式，以推动Nutanix价值定位和长期盈利潜力的显著增长（注意：我们相信Nutanix将在2018年年底看到GAAP盈利）

Rakers看到了在应用软件订阅和经常性收入模式方面的长期发展。

财报电话会议

在财报电话会议上Pandey表示：“纯软件的模式让我们无所不在……明年我们将通过Xi云服务拥抱订阅模式……2018年年中的时候我们将发布新的版本。我们将会与Google在投入市场以及全球部署战略方面取得有意义的进展。”

他认为Nutanix将迁移到物联网边缘，支持4x4迷你服务器和Prism Pro软件。

“我们正在构建一个基于事件的消息回应应用，用于管理边缘和云核心之间的数据。除了面向IT运营者的传统基础设施之外，这些物联网数据服务在早期将被用于为开发者构建平台服务。”

“2018年和2019年我们将进一步拥抱开源Apache Software Foundation服务，以提供Xi中的消费级开发者构建块。”

“将这些构建块与混合服务相连接是我们围绕云世界投下的一大赌注。我们真正的发展目标是在混合云的世界中提供共同的IT体验，我们试图让自有计算和租赁计算之间的界线变得模糊。”

作为以软件为主导的发展方向中的一部分，Nutanix将组件脱离硬件业务，依赖分销商和OEM厂商提供硬件，将自己的销售人员的薪酬改为以软件为核心。客户仍然可以从Nutanix那里购买NX一体机，但是将会把硬件组件交给超微，而不计入自己的收入中。

Nutanix正在与IBM就支持AIX操作系统进行合作，这将增加与IBM客户的业务。我们预计未来6个月我们会看到相关的新闻公告出来。

Pandey表示：“我们看到，思科这个季度也表现得不错。这个季度比上个季度有显著增长。HP的发展也很稳健。”目前Nutanix和这两家厂商之间还没有正式的经销或者OEM关系，因为他们都有自己的超融合软件。

Nutanix将继续推动企业市场的增长，实现整体增长和大型交易的增长。Nutanix将成为一家以软件为主导的公司，拥有混合云的视角，转向基于订阅的收入模式，并且将市场扩大的物联网边缘。

Nutanix预计下个季度的收入为2.8亿美元到2.85亿美元之间，中间点是2.825亿美元，同比增长55%。