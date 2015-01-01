IDC：到2021年全球软件定义存储收入将突破162亿美元

SDS备受关注是因为它比传统的存储基础设施更好地满足了下一代数据中心的需求。因此，IDC预测在2017年到2021年期间，全球软件定义存储市场的复合年增长率将达到13.5%，到2021年收入接近162亿美元。

软件定义存储（SDS）是正在快速渗透到企业IT基础设施和云服务提供商的几个新技术之一。SDS备受关注是因为它比传统的存储基础设施更好地满足了下一代数据中心的需求。因此，IDC预测在2017年到2021年期间，全球软件定义存储市场的复合年增长率将达到13.5%，到2021年收入接近162亿美元。

企业存储支出已经开始从硬件定义的、双控制器阵列设计转向软件定义存储，从传统的内部部署IT基础设施转向云环境（公有云和私有云），基于商用的Web级基础设施。软件定义解决方案运行在商用的、现成的硬件上，提供软件中所有关键存储功能。相对于传统存储架构来说，软件定义存储产品提供了更高的敏捷性（更快、更简单的存储配置），可降低管理成本的自主存储管理功能，以及可使用低成本的硬件。

“对于正在经历数字化转型的IT组织来说，软件定义存储很好地匹配了所需的功能——灵活IT敏捷性；更轻松、更直观的管理，以自主存储管理的特性为驱动；由于使用商用的现成硬件，因此成本更低，”IDC存储研究总监Eric Burgener表示。“随着采购者的采购标准清单上出现越来越多这样的特性，企业存储收入将继续向软件定义存储转移。”

在软件定义存储市场中，下一代数据中心的要求正在有力地推动三大关键子领域——文件、对象、超融合基础设施（HCI）——的扩张。在这些子领域中，HCI不仅增长最快，复合年增长率为26.6%，同时也是最大的子领域，到2021年收入将达到71.5亿美元。在预测期内，对象存储的复合年增长率将达到10.3%，而文件存储和块存储的复合年增长率将分别达到6.3%和4.7%。

因为超融合系统通常是取代传统的SAN和NAS存储系统，因此在过去的18个月中所有主流的企业存储系统提供商都承诺重点投入超融合市场。这让HCI子领域成为兼并和收购最活跃的市场之一，让企业转向软件定义存储解决方案而流失的SAN和NAS收入带入HCI市场。