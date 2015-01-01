曙光与NetApp推出针对中国市场的软件定义存储---曙光HyperStor

在9月1日推出曙光HyperStor软件定义存储家族产品。此次新发布的产品集合了NetApp ONTAP数据管理解决方案与曙光模块化服务器优势。

在2017年的2月15日，一家中国领先的信息系统提供商中科曙光和一家全球混合云数据管理权威企业NetApp，双方宣布了一项战略合作，要针对软件定义存储领域展开一系列技术研发与市场推广的深度合作。半年之后结出果实，在9月1日推出曙光HyperStor软件定义存储家族产品。此次新发布的产品集合了NetApp ONTAP数据管理解决方案与曙光模块化服务器优势。

新的曙光HyperStor软件定义存储家族产品包括ServerSAN和HCI超融合两款系列产品。ServerSAN首次推出高性能型号HyperStor100-P和高容量型号HyperStor100-C。HCI超融合首次推出高性能型号HyperStor200-P和高容量型号HyperStor200-C。ServerSAN和HCI超融合可以在传统硬件平台上轻松实现计算和存储资源的灵活供给。

新产品的先进性集中在架构、数据保护和存储效率方面。

新产品拥有先进的架构

X86全冗余集群架构，支持Scale-out, HyperStor产品支持容量和性能的多维动态扩充。任一节点故障，数据不丢失，业务不中断。支持超融合部署，即是存储节点，也是计算节点，实现ALL IN ONE 架构，简化IT部署。

新产品拥有全方位的数据保护

继承了高端盘阵的全方位的数据保护，包括高可靠的数据镜像方案，实现关键数据实时同步，即使其中一个分区完全损坏，数据仍保持可用。瞬时快照，实现秒级创建，对性能无影响以及实现本地数据的逻辑保护。秒级克隆，节省空间，逻辑独立，可读可写。帮助用户在不影响生产的情况下快速构建测试环境。

最灵活的容灾方案，包括异构容灾和数据同步和分发。HyperStor支持与曙光高端磁盘阵列之间的数据复制，构建低成本的数据容灾方案。支持一对多和多对一的复制方式，灵活支持总部和分支机构、以及各分支机构之间的数据分发和同步。实现对关键数据实现逻辑和物理故障的防护。

新产品的存储效率更高

也继承了高端盘阵的卓越的存储效率技术，拥有专用的压缩去重算法和块级重删，特别是在云计算和灾备场景下，可节省存储空间50%以上。

拥有QOS服务，在混合业务场景下避免非关键应用占用过多系统资源。满足某些应用程序的特定性能目标；实现与多租户结合使用，为不同租户的性能需求提供差异化的SLA。典型的应用场景，包括灾备/ROBO，私有云平台存储和新一代数据中心。

（曙光公司总裁助理、存储产品事业部总经理惠润海、NetApp ONTAP运营系统事业部高级副总裁Octavian Tanase、曙光公司副总裁曹振南以及NetApp全球副总裁、大中华区总裁张思华出席了新品发布会）

新产品是曙光与NetApp的优势结合

NetApp ONTAP运营系统事业部高级副总裁Octavian Tanase表示，双方合作能够为用户带来全球领先的软件定义数据管理能力。NetApp ONTAP的优势是能够实现软件定义的混合云环境，能够充分释放混合云的潜力，帮助企业构建下一代数据中心。借助先进的数据管理能够打造现代化的存储系统。软件定义的企业级数据服务ONTAP Select能够实现X86服务器上的软件定义的存储，支持灵活的硬件配置和支持常见的虚拟机管理程序。提供企业级的数据服务，ONTAP具有高的存储效率，具备高可靠性和横向扩展能力的架构和集成的数据保护功能。针对混合云提供专为混合云环境下构建的跨数据中心高效复制数据和用于HCI与Openstack集成的API。

曙光公司总裁助理、存储产品事业部总经理惠润海表示：曙光HyperStor产品一方面继承了NetApp公司领先的数据管理能力，对外提供完善的数据访问和数据管理方案，提高存储效率；一方面结合曙光领先的存储架构和数据服务能力，既有超融合一体机方案，又有分布式存储方案，可灵活应对大中小型客户需求，兼容性强，满足本地化扩展，降低总拥有成本，保证数据安全。

可以看出HyperStor将是曙光存储线的重要补充，填补了曙光现有存储产品线在ServerSAN和HCI产品领域内的空白，大幅提升了曙光存储的整体实力。进一步为曙光打造完整的存储蓝图。对于NetApp来讲，也进一步实现在中国的本地化服务，加速推动中国软件定义存储市场发展。