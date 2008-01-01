Infortrend入门级RAID存储采用12Gb/s SAS硬盘接口 给中小型业务带来强劲性能

Infortrend正式推出最新的通用型存储解决方案EonStor DS 1000 Gen2 与 EonStor DS 2000 Gen2系列, 新的产品系列全面采用12 Gb/s SAS，应用于硬盘端，提高数据传输速度、满足中小型业务的实际需求，对于入门级存储用户来说，是非常理想的产品。

Infortrend正式推出最新的通用型存储解决方案EonStor DS 1000 Gen2 与 EonStor DS 2000 Gen2系列, 新的产品系列全面采用12 Gb/s SAS，应用于硬盘端，提高数据传输速度、满足中小型业务的实际需求，对于入门级存储用户来说，是非常理想的产品。

12 Gb/s SAS接口替换前一代的6 Gb/s SAS接口，作为新一代标准广泛采用，以获取更高的性能与带宽。最新发布的EonStor DS 1000 Gen2与 EonStor DS 2000 Gen2系列具备强劲的性能，EonStor DS 1000 Gen2具有高达550K IOPS保证足够的带宽，吞吐能力达到5500MB/s的读和1900 MB/s的写，EonStor DS 2000 Gen2高达1M IOPS（全缓存命中）与320K IOPS（端对端），读可达5,500MB/s、写达到2,000MB/s，最高可支持4000个邮箱的邮件往来，500个IP摄像头的全天候运行。扩展能力方面，可以支持444颗硬盘，扩容能够达到4.3PB，对于备份来说，绝对是不二之选。

EonStor DS 1000 Gen2 与EonStor DS 2000 Gen2的亮点还不止如此，新系列可以提供丰富的企业级数据服务，例如SSD缓存，自动存储分级。尽管采用了最新的技术，而价位却依然亲民。对于入门级用户来说，在一个合适的价位上，获得一台存储系统，不仅在硬盘端，还在主机端、扩展柜的连接上，全方位支持12 Gb/s SAS接口，这是多么具有吸引力的选择！

Infortrend产品企划部高级总监高明贤显示表示："我们非常高兴向广大用户献上新的EonStor DS Gen2产品，新的产品线支持12 Gb/s SAS硬盘接口，将会对业务环境进行显著的改观。把研发的方向投入到入门级产品，应用最新的技术，在我们看来，是企业发展的根本。因为这样可以换来广大的中小型用户对Infortrend品牌的忠诚度。"