Hive-IO是何方神圣？Atlantis的资产正快速汇聚至Hive-IO手中

Hive-IO公司已经决定买入Atlantis Computing公司的部分资产——作为一家超融合型基础设施软件供应商，Atlantis方面的运营状况显然不太理想。另外，此次交易的具体财务条款并未公布。

Atlantis公司已经成为Hive-IO蜜蜂手中的软件定义存储蜜糖

Hive-IO公司已经决定买入Atlantis Computing公司的部分资产——作为一家超融合型基础设施软件供应商，Atlantis方面的运营状况显然不太理想。另外，此次交易的具体财务条款并未公布。

Atlantis公司发现自身已然陷入财务困局，并于今年6月下旬就未来发展进行了谈判。

而来自纽约的年轻初创企业Hive-IO公司则通过其崭新的官方网站，以相当可观的篇幅说明了此次收购。

Hive-IO公司正在进行一轮规模可观的融资活动以完成此次收购。该公司创立于2015年，并于同年从Rally Ventures手中筹得180万美元A轮资金。对Atlantis方面的收购将作为其B轮融资目标，其将涉及“领先基金的巨额投资”，且我们认为具体金额很可能将超过1000万美元。这笔钱将用于进行资产收购以及为运营活动提供流动资金。

Hive-IO公司于2015年11月发布了其软件产品，并表示该公司正在为中小型企业提供软件定义型基础设施即服务产品，具体包括VDI、虚拟服务器、基础设施、存储以及安全等方向。

其最新的V6.9超融合软件版本通过思杰XenDesktop提供VDI设施。公司联合创始人兼CEO Joe Makoid指出，“VDI项目往往存在成本高昂、费时费力、难以架构等问题，且最糟糕的是极易发生故障。因此，立足Hive-IO超融合型基础设施之上运行XenDesktop的能力将切实帮助众多企业缓解痛点，建立信心并确保最终用户获得良好的性能表现。”

Makoid指出，Hive-IO公司是目前超融合型基础设施市场上成长速度最快的企业。

根据我们掌握的情况，Hive-IO公司得到了美国银行业的大力支持，且与多位Atlantis客户保持着密切往来。其对Atlantis产品相当了解，且Makoid指出“Chetan及其团队确实完成了一项出色的工作”，只不过“有点抢在了时代之前”。

Atlantis Computing公司建立于2009年，且总计四轮融资获得了3500万美元。Hive方面正在收购Atlantis资产，但并非该公司。

此次收购的为Atlantis的软件定义存储技术。这将扩大Hive-IO的存储产品范围，提升其性能与容量，同时有助于降低VDI的部署成本。该公司认为，Atlantis技术可通过在软件层当中提供更快且成本更低的软件层实现机制以及软件定义存储，从而极大提升SAN与NAS的硬件效率。

Hive-IO公司认为，此次收购应该能够以一部分现有产品成本换得更理想的存储性能。客户能够确保自身存储系统拥有更具针对性的可用性水平，同时根据数据或者系统的重要度调整弹性敬意，从而有效降低业务连续性的实现成本。

Hive公司CTO兼联合创始人Kevin McNamara解释称，“管理SDDC（即软件定义数据中心）的存储环境非常复杂且成本高昂。通过将Hive-IO Utility Fabric与Atlantis产品加以整合，我们将能够为客户提供一套可通过持续添加更多硬件而实现的软件解决方案。超融合与VDI的结合为我们的客户创造出理想的方案组合。”

Makoid指出：“获取Atlantis Computing方面的资产对于Hive-IO具有重要意义，而这种意义源自多种理由。Atlantis是一家超融合型基础设施与VDI先驱，能够为Hive-IO公司提供领先技术、经验丰富的人才与超过800家客户。这笔交易将带来强大的解决方案，并通过将两种技术整合起来而迸发出巨大的能量。”

根据我们掌握的消息，Atlantis公司创始人、总裁兼CEO Chetan Venkatesh将不会加入Hive-IO，不过全球销售副总裁David Cumberworth以及其他众多Atlantis公司员工则将借此转投Hive-IO麾下。