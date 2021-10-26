华为存储如何逆势实现Gartner魔力象限两个方向持续提升

近日，Gartner发布2021全球主存储魔力象限报告，“稳中有变”是第一感受。2021年Gartner魔力象限共入选13家主存储厂商，除Zadara新进入，Oracle未入选外，其余12家入选厂商与2020年一致，包括DDN、Dell Technologies、Fujitsu、Hitachi Vantara、HPE、华为、IBM、Inspur、Lenovo、NetApp与Pure Storage。有趣的是领导者象限的八家入选厂商与2020年完全一致，但也不难发现八位领导者的排名和布局发生显著变化，华为在战略（愿景）完整性和执行能力两方面均实现快速提升，其中战略完整性提升两位，执行能力提升一位。在疫情、地缘影响、主流厂商普遍表现疲软的情况下，华为为何能连续六年入选Gartner主存储领导者象限，且稳步提升的？Gartner报告中对华为主存储三个维度优势的分析，部分回答了这个问题。

图1 Gartner2020年主存储魔力象限

图2 Gartner2021年主存储魔力象限

其一，华为主存储优异的产品能力

华为从2002年开始存储技术的研究，拥有深厚的技术积累，在全球布局12个研发中心，例如在俄罗斯建立存储算法研究中心，在印度、以色列等地建设前沿技术研究中心，在中国成都、深圳、北京等地构筑研发和交付能力中心。华为现有4000余名存储研发工程师，具有超过3000项存储专利，主导和参与30余个国际产业组织，不断增强创新能力和核心竞争力。

华为更在闪存上坚持连续十余年投入和创新，成为业界唯一一家同时拥有自研SSD、控制器和闪存存储操作系统技术的存储厂商。OceanStor全闪存存储围绕“永快、永稳、永智”三个方向打造极致竞争力，树立企业存储市场性能和可靠性新标杆：基于业界唯一的端到端加速平台和创新的NoF+方案，实现2100万SPC-1 IOPS以及0.05ms极致低时延，NAS性能领先业界30%；采用SmartMatrix全互联高可靠架构确保单系统最大可容忍7个控制器失效，系统可靠性高达99.99999%，保障核心业务7x24H持续在线；基于智能软件算法的人工智能架构，采用机器学习算法实现存储资源分配自优化，有效提升20%读缓存命中率。

其二，基于人工智能的三层数据管理系统，显著简化运营，提升数据中心管理效率

华为实现了基于人工智能的存储运维管理系统来预测故障，定位问题，分析性能和扩容需求，并提供系统健康状态，大大降低运维成本。通过智能识别服务工作负载和存储系统参数的动态调整（缓存预取参数，磁盘选择算法和重复数据删除算法），人工智能将得到进一步应用，从而提供最佳系统功能。华为基于人工智能框架的全闪存，支持基于机器学习和数据规律的训练和推理两种场景的应用，让存储具备智慧，越用越好。

其三，高性能表现、长期路标规划促使客户优选华为

根据Gartner数据显示，华为存储2021年Q2收入持续增长，全球存储收入排名第3，中国市场排名第1。截至目前，华为OceanStor存储已进入全球150余个国家和地区，广泛服务于运营商、金融、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业超过15000家客户，成为全球各行业数据存储与处理的优先选择。

以金融行业为例：全球TOP20的银行中，有7家已经使用OceanStor全闪存；中国的TOP12银行、TOP4保险客户也都是华为全闪存存储的客户。中国人寿自2015年开始使用华为OceanStor高端全闪存存储，高可靠的解决方案为中国人寿提供了稳定可靠的数据存储、分析、管理平台。此外，华为HyperMetro技术为中国人寿提供包括SAN和NAS在内的一体化双活解决方案，部署承保、理赔、ERP、精算、办公等核心业务系统，以安全、高效、可靠的技术能力，满足中国人寿跨地域远程异地多活数据中心的数据同步要求及全集团业务生产需要。

Gartner关于主存储的定义

Gartner对主存储所下的定义是提供专用产品或固态阵列（SSA）或混合存储阵列（或两者），以及软件定义存储软件。主存储的首要目的是支持响应时间和对每秒输入/输出（IOPS）敏感的结构化数据工作负载，典型用例包括任务关键型工作负载，其他用例包括应用程序整合，对虚拟环境的支持以及为容器环境提供持久存储。

Gartner魔力四象限

Gartner 魔力象限面对快速增长和提供商差异化明显的特定市场，用图示法和一系列统一的评估标准划分出四类提供商，分别为领导者、有远见者、特定领域者与挑战者。

更多内容，参见Gartner《主存储魔力象限报告》。

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-27NKFRWE&ct=211015&st=sb



