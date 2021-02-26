腾讯云先行测试希捷20TB HAMR硬盘

希捷科技近日宣布，腾讯云已率先将全球首款20TB热辅助磁记录（HAMR）硬盘引入腾讯云数据中心进行集成测试。腾讯云的导入测试，标志着希捷20TB HAMR在产品落地方面的重要里程碑。HAMR硬盘将得到进一步的验证与普及，为海量数据存储提供重要基础架构支撑，从而让更广泛的企业级客户与终端用户受益。

热辅助磁记录（HAMR）是机械硬盘行业公认的下一代记录技术。该技术能够带来磁盘20%的年度复合容量增长，可实现1.2至4Tb/in2的面密度，单碟容量未来将有望达到7TB。通过HAMR技术，希捷不断增加硬盘的面密度和存储容量，打造新一代高性能硬盘。HAMR硬盘在读写速度、性能、可靠性、稳定性等方面均有突破，其广泛应用将推动超大规模数据中心的不断进化，为业界海量数据带来更具优势的存储解决方案。

经过联合测试，腾讯云发现，20TB热辅助磁记录（HAMR）硬盘在容量、性能以及迟延等方面表现不俗，契合了云数据中心对于数据存储的多重需求。随着HAMR硬盘在产品和技术方面的不断进化，腾讯云和希捷还将持续对产品的多项指标进行验证，以便将产品进一步融合到更多应用场景中。

容量方面，在机架数量相同的情况下，20TB的大容量使得数据存储能力得到大幅提升。同时，HAMR的大容量优势有助于整体TCO进一步降低，这对于数据中心来说至关重要。性能方面，随着HAMR硬盘存储面密度的提升，磁头在相同时间内单次读取的数据量也相应更高，顺序读写的性能更好。功耗方面，20TB热辅助磁记录硬盘的采用将单位功耗（Power/TB）大幅降低，从而优化数据中心功耗，提升能源效率。

腾讯云服务器与供应链管理部总经理刘裕勋称，“对于腾讯云来讲，存储产品的技术更新迭代给我们带来最为直观的感受就是性能容量的提升以及成本的降低。此次，希捷的20TB热辅助磁记录（HAMR）硬盘在数据中心实验室的测试中表现卓越，在容量、性能、延迟和功耗方面均达到预期。我们期待未来和希捷能够进行更多层次、更深入的合作，并将HAMR产品引入到腾讯云的数据中心。”

腾讯云重视技术、关注创新，一直以来和希捷保持紧密的合作关系，双方建立了联合项目团队，率先测试和导入希捷的前沿技术和解决方案，包括希捷银河（Exos）双磁臂硬盘、希捷银河（Exos）系列18TB企业级硬盘以及此次的20TB热辅助磁记录（HAMR）硬盘等。作为希捷HAMR智库中的一员，腾讯云和希捷共同研发定制产品组合，推动HAMR技术的广泛部署和应用。此外，腾讯云也是国内首家部署希捷FARM（硬盘可靠性指标）的企业，FARM定期对腾讯云数据中心百万级硬盘的健康数据进行抓取，实时监控硬盘的健康状态，保护数据中心关键业务的延续性。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士称：“数据的指数级增长为超大规模存储带来了令人兴奋的创新挑战。帮助腾讯云驾驭数据洪流，乘势而上，优化数据中心硬件基础设施，降低综合成本，以及简化硬件管理是我们的不懈目标。我们将专注于技术研发和产品创新，全力推动新一代HAMR产品的落地，为大数据和云计算产业的发展提供强劲支持。”