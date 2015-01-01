希捷HAMR产品将于2020年推出：多执行器磁盘即将亮相

2020年，希捷公司将推出其首款采用热辅助磁记录（简称HAMR）技术的20 TB容量多执行器磁盘驱动器。

高速与低速高容量磁盘产品即将到来。

2020年，希捷公司将推出其首款采用热辅助磁记录（简称HAMR）技术的20 TB容量多执行器磁盘驱动器。

这一结论是在昨天及今天于圣何塞会议中心召开的开放计算项目峰会上公布的。富国银行分析师Aaron Rakers出席了活动并公布了以下希捷演示资料：

HAMR是一种磁盘驱动器磁化bit进行缩小的方法，其能够带来超越现有PMR（即垂直磁记录）技术限制的容量水平，但同时更小的bit也将更不稳定且易于出错。

HAMR技术为了提供更稳定的磁记录层，需要暂时加热对应bit区域以实现值写入。

多执行器技术则将磁盘驱动器的读写磁头分为上、下两部分，二者并行操作以提升驱动器的整体IO速度。希捷方面希望能够将其性能保持在每TB 8到10 IOPS的水平。

随着磁盘驱动器容量的提升，每TB IOPS平均值一直在保持下降。这是因为单一读/写磁盘组件堆栈始终阻碍着磁盘的性能表现。而随着磁盘容量的进一步提升，这一指标将进一步下降——具体请参阅上图中的内容。

希捷公司预计将在2019年推出带有多执行器的14 TB驱动器产品，但其仍然属于PMR技术产物。这将是一款比单执行器驱动器性能更强的高容量磁盘产品。

随后，2020年推出的将是20+ TB多执行器HAMR驱动器，接下来是2021/2022年推出30+ TB驱动器以及2023年左右的40+ TB驱动器。

由于速度较慢，因此单执行器HAMR驱动器将于2020年推出20+ TB型号，而30+ TB驱动器将于2021/2022年推出，2022/2023年则发布40+ TB产品。

Rakers在评论中写道：

希捷公司认为其能够通过下一代技术（例如HAMR）实现2 Tbpsi区域存储密度（支持20 TB磁盘驱动器）并最终实现10 Tbpsi（支持100 TB磁盘驱动器），这意味着未来九年当中其区域存储密度的年均复合增长率将超过30%。

我们几乎可以肯定，西部数据与东芝双方在其路线图当中也都包含多执行器技术。西部数据拥有MAMR（即微波辅助磁记录）技术以确保容量超越PMR限制，而我们也期待着东芝宣布自己的PMR突破方案，从而与其它竞争对手共同迎来新的磁盘存储时代。