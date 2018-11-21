硬盘发展有个343规律，希捷高层来告诉你

因此数据增长首先考虑的是存储的需求。数据存储的介质发展到今天，讨论最多的是基于闪存颗粒的SSD和磁头技术的HDD。当然自从闪存出现以来，闪存替代磁盘的声音一直存在，但是真实情况是一个什么样子呢？

今天数据呈现爆炸式增长。根据希捷科技赞助、国际数据公司（IDC）发布的白皮书《数据时代2025》预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB，相当于2016年所产生16.1ZB数据的十倍；而这些海量的数据需要有载体存储之后，才能谈其价值。

因此数据增长首先考虑的是存储的需求。数据存储的介质发展到今天，讨论最多的是基于闪存颗粒的SSD和磁头技术的HDD。当然自从闪存出现以来，闪存替代磁盘的声音一直存在，但是真实情况是一个什么样子呢？近日，在“2018希捷数据+峰会”上，我们看到了答案。

希捷科技全球销售、营销和解决方案执行副总裁Jim Murphy

在未来五年，存储趋势HDD还处于主要位置

从五年前开始，闪存替代磁盘的声音就不绝于耳。但是数据不会说假话，即使到了2018年的今天，绝大多数的数据还是存储在磁盘上。希捷科技全球销售、营销和解决方案执行副总裁Jim Murphy通过数据分享了存储市场的发展状况，并接受了至顶网等媒体的采访。

Jim Murphy在存储领域工作已经有25年历史，也见证了存储发展过程中的多次波峰和低谷。Jim Murphy是在2017年加入希捷公司。

在峰会上，Jim Murphy分享了今后五年数据存储以及硬盘的增长趋势。我们看到，分析机构的数据显示，硬盘在未来五年的时间内还是数据存储的主要介质。

第一、 即使到了2023财年，大部分存储还是在机械盘上，70%的EB出货量将在机械硬盘上。

第二、 机械硬盘出货数量在下降，但是容量在升高。 希捷今年已经推出14TB的企业级硬盘。2019上半年，希捷将面向近线存储市场发布16TB解决方案。

第三、 行业机械硬盘磁头出货数年复合增长率在6%。企业级近线机械硬盘市场足够大并以强劲的速度增长。

针对海量数据的存储需求，希捷积极推动硬盘上的创新。包括在硬盘磁头上引入创新的激光技术，一方面推出HAMR热辅助磁记录技术来不断的提高磁盘的密度。一方面创新地推出多读写臂技术来提高性能和IOPS,通过两组磁头独立并行读写的方式，实现性能的翻倍。

采用MACH2的希捷多磁头驱动技术的硬盘

Jim Murphy希望帮助希捷意识到SSD的重要性

同时Jim Murphy分享了他加入希捷的两年时间内，希望带给希捷的变化。

第一、要意识到SSD在市场上的重要性，这两年希捷积极布局闪存战略，包括出资了12.7亿美元参与东芝存储公司的收购，以及与东芝存储公司签订了NAND长期供应协议，可以获得稳定的闪存芯片供应，保证SSD业务拓展。

第二、积极推动新产品来适应未来变化。Jim Murphy希望着重积极推动基于IoT、AI等新的生态系统，以及研究未来的不同的架构，让其产品能够更加适合未来的各种变化趋势。

第三、更加关注聚焦于客户的需求。 包括与很多的中国公司建立了合作伙伴的关系，比如说腾讯、百度、京东等，希捷利用在数据存储方面的核心技术来帮助中国公司开发出创新的产品与解决方案，满足新的应用和新的工作负荷需求。

存储市场发展的343规律

对于硬盘界的老兵，至顶网询问Jim Murphy，对于25年来硬盘市场的发展变化。

Jim Murphy认为以十年为一个阶段，硬盘市场30%的时间发展迅速，30%的这个时间保持平稳，有 40%的时间面临挑战，这个也是存储行业的性质所决定的。

打破这个规律，只有不断创新，Jim Murphy认为：“希捷公司可以一直持续不断地进行创新，不断地改变我们的产品性能跟经济性，同时我们需要采取一个长期的战略，而不是去追求一些短期的效应，短期的思维方式，即使说有的时候我们可能存在一些收入降低等等一些其他的风险，但是产品在长期的需求来讲还是非常符合市场需求，并能为客户带来真正的价值。”

中国市场继续保持多元化发展

这些年中国市场的高速增长让中国业务在希捷全球营收比例中占据越来越重要位置。“中国公司有非常强的独特性，中国业务增长也是多元化发展，特别是来自于不同领域的增长，中国可以说在很多方面都处于领先的地位，特别是一些新的市场机会、市场发展的方面。比如说自动驾驶汽车、AI等方面，可以说都是中国领先的。” Jim Murphy谈到。

可以看到希捷会在新的市场机会方面进行更多的投资，更多的战略部署。通过在中国的这些新业务的开展，也能够更好地驱动希捷的发展，并帮助其持续保持领先。