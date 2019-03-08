下一代磁盘驱动器开发现分歧：希捷的HAMR PK西数的MAMR

根据目前掌握的情况来看，希捷公司的下一代HAMR磁盘驱动器将全面替代现有产品，而西部数据的MAMR驱动器则并非如此。

各大存储厂商的磁盘驱动器开发方向开始出现分歧。

根据目前掌握的情况来看，希捷公司的下一代HAMR磁盘驱动器将全面替代现有产品，而西部数据的MAMR驱动器则并非如此。

未来记录技术的发展走向

目前的垂直磁记录（简称PMR）磁盘驱动器面临存储密度改善空间有限的难题。随着构成其bit区域的磁性颗粒的不断缩小，各颗粒的极性可能受到相邻颗粒的极性或者温度变化的影响，最终导致其极性反转并使得磁盘驱动器本身无法正常使用。

而问题的答案，在于利用不同且更为稳定的磁记录介质并向其施加能量，从而实现磁盘驱动器的读取/写入磁头完成数据写入。希捷公司就此给出了自己的解决方案——加热，因此其HAMR的全称正是热辅助磁记录技术。

西部数据公司则在其微波辅助磁记录（简称MAMR）技术中使用微波。两家厂商都在努力打造下一代20 TB磁盘驱动器，利用外部能量进行辅助，且同样制定出容量高达50 TB甚至100 TB的后续产品发展路线图。

西数公司技术产品营销总监Eyal Shani告诉我们，MAMR驱动器将采用主机托管叠心设计，因此其不会直接替代现有驱动器产品。

利用叠瓦式设计，各写入磁轨之间会存在部分重叠，这意味着任何已写入数据都有可能在新的写入操作中发生丢失。因此，必须在写入新数据时对重叠部分的数据进行重写，这显然会增加写入时长。

Shani表示，叠瓦式设计能够在iMAMR技术的增量之外额外带来16%到25%的容量提升空间。因此，一块可以做到20 TB容量的MAMR驱动器，如果不采用叠瓦式设计，那么其容量仅能达到15 TB到17.2 TB。西部数据公司的MAMR驱动器主要服务于Dropbox这样的超大规模存储需求用户。

他同时披露称，西数方面正在开发双执行器技术以提高磁盘驱动器的I/O速率。第一个执行器负责处理上方四张存储碟片，而第二执行器则处理下方四张存储碟片。我们期待着该公司在今年6月准时公布相关产品的上市时间。

与此同时，希捷公司CEO Dave Mosley则在本周早些时候在摩根士丹利技术、媒体与电信会议上表示，希捷HAMR驱动器“看起来与普通驱动器并无区别，因此具体使用场景也不会发生变化。”

这意味着希捷的下一代驱动器产品将能够直接替代现有PMR驱动器。在我们看来，下一代高容量磁盘驱动器市场在份额方面很可能发生二分：企业内部设施环境主要青睐非叠瓦式HAMR驱动器，而超大规模用户则选择叠瓦式MAMR驱动器。