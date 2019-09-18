关键时刻做减法，HUAWEI CONNECT上聚焦计算，发布全球最快AI训练集群 

今天，第四届华为全联接大会HUAWEI CONNECT2019在上海世博展览馆举办。契合本次大会主题“共创智能新高度”，华为提出构筑智能世界有两个关键技术，联接和计算。华为重点介绍了华为的四大计算战略。并发布了全球最快的AI训练集群Atlas900。

两年前华为发布愿景 希望构建一个万物互联的智能世界。智能世界有三个特征，万物感知、万物互联、万物智能，要支撑这样一个智能世界，有两个关键的技术需要持续创新和投资：联接和计算。这两个技术就像孪生兄弟一样，密不可分，协同发展。

过去华为联接谈得比较多，其实华为对计算的投资已有十年，在今天的大会上，华为重点分享一下华为在计算方面的洞察与战略。胡厚崑表示，智能时代计算是一个持续投入的能力。

计算成为人类能力的延伸，今天计算模式不断演讲，过去计算是对于规则的计算，智能时代是基于统计的计算。胡厚崑表示基于统计的计算，将会逐步成为计算的主流。5年后，基于统计的计算所占据的算力超过80%。

计算进入智能时代

在智能时代，计算有三个重要特征。

第一个特征，需要超强的算力。统计计算本身就是一种暴力计算，高度依赖于算力。举个例子，为了让计算机认识一只猫，就需要数百万图片的训练，这对算力的消耗是非常惊人的，面向自动驾驶、天文探索、气象预测等更复杂场景，对算力的需求将会更大。

第二个特征，计算和智能将会无处不在，而不仅仅是分布在中心侧。从中心节点的暴力计算，到边缘侧的专业计算，如基因测序，以及端侧的个性计算，如耳机、手机，一起构成了未来智能时代的计算形态。

第三个特征，端边云之间需要高效的协同。中心侧负责通用模型的计算，为端侧的个性化计算和边缘侧的专业化计算，提供协同支撑。

AI计算：全栈全场景AI解决方案全面落地

去年全联接大会上，华为发布了全栈全场景的AI解决方案，胡厚崑表示当时我们只交付了用于推理的昇腾310处理器和ModelArts应用开发平台。今年，我们的用于训练的昇腾处理器和AI计算框架MindSpore都已经发布了。至此，华为的全栈全场景AI解决方案全面落地，大家可以放心地和我们来开展合作。

发布Atlas 900：全球最快的AI训练集群

今天，我们将发布一款重量级的产品——Atlas 900，这款产品汇聚了华为几十年的技术积累，是当前全球最快的AI训练集群，由数千颗昇腾处理器组成。

在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50模型训练中，Atlas 900只用了59.8秒就完成了训练，这比原来的世界记录还快了10秒。这是什么概念？相当于短跑冠军跑完终点，喝完一瓶水才等到第二名。

今天上午大会参会后记，有几点印象深刻，开场暖场视频聚焦科学家。华为回顾了蒸汽时代、电子时代、信息时代以及AI时代科学家的。从发现了电流的磁效应物理学家、化学家奥斯特，法拉第、英国物理学家、化学家迈克尔·法拉第、物理学家，数学家麦克斯韦到信息论创始人克劳德·香农，以及5G极化码(Polar Codes)发现者、土耳其埃尔达尔·阿里坎教授。

第二，解释了任正非关于统计学的重要性的认识。在智能时代，对于一些无法用确定规则描述的问题，比如说语音识别、图像识别、实时翻译等，基于规则的计算模式要解决这些问题就很吃力。

可喜的是，科学家们找到了一种新的计算模式，就是基于统计的计算模式，能够很好地解决以上提到的这些问题。并且，这种基于统计的计算模式，也成为了当前人工智能发展的关键基石。

第三，Atlas900超强的计算能力，现场一个计算测试印象深刻，从20万颗星星中检索出了相应特征的星体。而通过传统系统和人工工作，在星体识别和星体定位需要169天的工作量。用Atlas 900，只用10秒。

第四，聚焦计算，“有所为有所不为”。推出了业界唯一的覆盖“端、边、云”全场景达芬奇架构，聚焦计算和智能。不直接对外销售处理器，以云服务面向客户，以部件为主面向合作伙伴，优先支持合作伙伴发展整机。硬件开放：我们把服务器主板、AI模组和板卡等硬件开放给伙伴，帮助伙伴做好整机和解决方案。软件开源：我们把服务器操作系统、数据库、AI开发框架等软件开源，帮助伙伴做好商用版本，让软件开发更简单。使能应用开发和迁移：我们不做应用，但我们提供工具和团队，帮助伙伴更高效地做好应用开发和迁移。

第四，开放的心态，不仅会议开放现场，目测国外媒体超过200家，现场7种语言全球直播。在生态上也开放计算产业是个开放的产业，高度依赖于生态，需要全球的协作。华为将升级沃土计划，继续投入15亿美元，使开发者的规模扩大到500万人，使能全球合作伙伴发展应用及解决方案。

第五，华为现在还不错。

附上，华为全球最快AI训练集群Atlas 900的技术指标

9月18日，华为全联接2019（HUAWEI CONNECT）大会上，华为副董事长胡厚崑发布了Atlas 900 AI训练集群，以超强算力带给企业人工智能业务的极致体验。世界正从数字化向智能化转型，人工智能产业作为关键驱动力，面临自身的升级进化的挑战。华为在超强人工智能算力和大规模分布式AI训练集群两个方面加速智能化世界的转型。

Atlas 900 AI 训练集群介绍

在大型数据集上进行训练的神经网络架构涵盖从图像识别、自然语言处理、视频实时分析和智能推荐系统等各个方面，训练这些神经网络模型需要大量浮点计算能力。近年来单个AI处理器算力和训练方法上均取得了重大进步，但是在单一机器上，AI训练所需要的时间仍然长得不切实际，因此需要借助大规模分布式AI集群环境来提升神经网络训练系统的浮点计算能力。

此次发布的Atlas 900 AI训练集群由数千颗昇腾910 AI处理器互联构成，是当前全球最快的AI训练集群，代表了当今全球的算力巅峰。其总算力达到256P～1024P FLOPS @FP16，相当于50万台PC的计算能力。

Atlas 900 AI训练集群领先技术优势

AI算力业界领先

Atlas 900 AI训练集群采用业界单芯片算力最强的昇腾910 AI处理器，每颗昇腾910 AI处理器内置32个达芬奇AI Core，单芯片提供比业界高一倍的算力（256TFLOPS@FP16）。Atlas 900 AI训练集群将数千颗昇腾910 AI处理器互联，打造业界第一的算力集群。

昇腾910 AI处理器采用SoC设计，集成“AI算力、通用算力、高速大带宽I/O”，大幅度卸载Host CPU的数据预处理任务，充分提升训练效率。

最佳集群网络

Atlas 900 AI训练集群采用“HCCS、 PCIe 4.0、100G以太”三类高速互联方式，百TB全互联无阻塞专属参数同步网络，降低网络时延，梯度同步时延缩短10~70%。

在AI服务器内部，昇腾910 AI处理器之间通过HCCS高速总线互联；昇腾910 AI处理器和CPU之间以最新的PCIe 4.0（速率16Gb/s）技术互联，其速率是业界主流采用的PCIe 3.0（8.0Gb/s）技术的两倍，使得数据传输更加快速和高效。在集群层面，采用面向数据中心的CloudEngine 8800系列交换机，提供单端口100Gbps的交换速率，将集群内的所有AI服务器接入高速交换网络。

独创iLossless 智能无损交换算法，对集群内的网络流量进行实时的学习训练，实现网络0丢包与E2E μs级时延。

系统级调优

Atlas 900 AI训练集群通过华为集合通信库和作业调度平台，整合HCCS、 PCIe 4.0 和100G RoCE三种高速接口，充分释放昇腾910 AI处理器的强大性能。

华为集合通信库提供训练网络所需的分布式并行库，通信库+网络拓扑+训练算法进行系统级调优，实现集群线性度>80%，极大提升了作业调度效率。

极致散热系统

传统数据中心多以风冷技术对设备进行散热，但在人工智能时代传统数据中心却面临非常大的挑战。高功耗器件比如CPU和AI芯片带来更大的热岛效应要求更高效的冷却方式。液冷技术可以满足数据中心高功率、高密部署、低PUE的超高需求。

Atlas 900 AI训练集群采用全液冷方案，创新性设计业界最强柜级密闭绝热技术，支撑＞95%液冷占比。单机柜支持高达50kW超高散热功耗，实现PUE＜1.1的极致数据中心能源效率。

另外，在空间节省方面，与8kW风冷机柜相比，节省机房空间79%。极致的液冷散热技术满足了高功率、高密设备部署、低PUE的需求，极大地降低了客户的TCO。

Atlas 900AI训练集群领先的Benchmark指标

华为已在华为云上部署了一个Atlas 900 AI训练集群，集群规模为1024颗昇腾910 AI处理器。基于当前最典型的ResNet-50 v1.5模型”和“ ImageNet-1k数据集”，Atlas 900AI训练集群只需59.8秒就可完成训练，排名全球第一。

“ ImageNet-1k数据集”包含128万张图片，精度为75.9%，在同等精度下，其他两家业界主流厂家测试成绩分别是70.2s和76.8s，Atlas 900 AI训练集群比第2名快15%。

图2 基于“ResNet-50 v1.5模型”和“ ImageNet-1k数据集”的测试数据

Atlas 900 AI 集群适用场景

Atlas 900 AI集群主要为大型数据集神经网络训练提供超强算力，可广泛应用于科学研究与商业创新，让研究人员更快地进行图像、视频和语音等AI模型训练，让人类更高效地探索宇宙奥秘、预测天气、勘探石油和加速自动驾驶的商用进程。

Atlas 900 AI集群也可以提供云服务，以云的方式提供充裕的、经济的算力资源，简单易用、高效率、全流程的AI平台，为客户带来极致体验的“易获取、用得起、方便用”的普惠AI算力。