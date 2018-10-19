打破束缚，华为云存储FusionStorage让关键业务“自由”起来

HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）上周在上海落下帷幕。个人认为全联接大会在全球来看都是最顶级的技术创新和思想交流盛会。

HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）上周在上海落下帷幕。个人认为全联接大会在全球来看都是最顶级的技术创新和思想交流盛会。

HUAWEI CONNECT 2018现场

作为一个存储观察者，包括前身华为云计算大会和连续三届的华为全联接大会都参与其中。从高端存储发布，到全闪存阵列技术创新，再到软件定义存储。华为在全联接大会上的存储创新每次都让人耳目一新。

HUAWEI CONNECT 2018上华为存储展台

今年我把目光重点放在了其新一代关键业务云存储FusionStorage的重大升级上，也就是说FusionStorage很快将迎来新版本。

FusionStorage是2012推出的分布式云存储系统，到今年已经是第6年了，而通过大会展示以及对华为IT存储产品线总裁孟广斌的采访，我们了解到这款分布式云存储已经具备了支撑关键业务的能力。

华为IT存储产品线总裁孟广斌

也就是说这几年华为存储不断的技术研发、创新突破，结合用户的实际需求，对FusionStorage进行了不断的更新迭代。

FusionStorage已经是一款成熟的、可大规模横向扩展、弹性伸缩的分布式存储产品，同时提供企业级的可靠性、性能以及增值特性，满足企业关键业务云化诉求。

关键业务上云，核心是用户需求在变

坚持“以客户为中心”的技术创新，华为存储推出FusionStorage核心原因就是因为客户的真实需求，并为客户所需所想。因为移动互联、大数据的发展，应用场景发生了很大的变化。以前不是关键业务、关键数据，现在成为关键业务、关键数据。就像银行系统，早期的烟囱式IT存储架构与数据处理平台是为传统的业务模式，即营业网点为主、网银为辅的业务部署的，能满足当时的需求，但在面对以网银为主、营业网点为辅的业务需求时，数据存储系统就面临严峻挑战。就像今天人人都有手机银行，人人都用支付宝、微信红包，当手机银行用户数亿人，支付宝、微信红包用户数亿人的时候，传统的数据存储面临的挑战可想而知。

而与传统存储相比，分布式存储天生具备弹性伸缩能力、强大的扩展性（性能和容量）和更加简化的管理方式，越来越受用户关注。

当然对于像运营商、金融、制造等行业大型企业数据中心在云化转型过程中更多的还是要关注高可靠、高性能和丰富的存储特性。

如果分布式存储系统能够具备以上要素，运营商、金融、制造等行业大型企业数据中心在云化转型过程中，采用更加适合云数据中心建设和发展需求的分布式存储来承载各类关键应用是必然的选择。

而华为的文化“以客户为中心”，“不仅仅是我们卖给客户产品，而是真正帮助客户提高生产效率，降低成本，提升企业竞争力。“孟广斌说道。

因此华为FusionStorage针对客户真实需求，既保证灵活、快速、简化的分布式存储特性，又积极创新，增强高可靠、高性能、高安全的企业级特性。

孟广斌谈到，“在全球来看，华为关键业务云存储FusionStorage是首个可以支撑关键业务的云存储系统。”

新一代FusionStorage将全面提升

作为业界首个具备支撑企业关键业务能力的云存储，新一代关键业务云存储FusionStorage有哪些能力突破？孟广斌分享到，“FusionStorage将在弹性高效的存储资源池基础上提供支撑企业关键业务的企业级特性，在可靠性、性能、TCO、易用性、生态等5个方面全面提升。”

华为关键业务云存储FusionStorage

性能最高的分布式存储，让关键业务高速稳定运行：在2017年6月公布的SPC-1基准评测报告中，FusionStorage云存储获得了分布式存储领域的最高实证性能。FusionStorage可提供低至300微秒时延能力，满足运营商核心数据库、金融联机生产等场景快速IO响应诉求，让关键业务高速稳定运行。基于分布式哈希（DHT）的华为专利全分布式架构，单集群横向扩展最大可达4096个节点，构建百PB级超大数据集中存储池，为数据价值二次挖掘提供最简单的存储架构。

具备企业级高可靠性：FusionStorage云存储支持多级业务连续性保障解决方案，供用户按需部署，结合独有的全分布式免网关“双活”方案，可提供99.9999%的方案级可靠性，适用于虚拟化及数据库等多应用场景，保障关键业务不中断，提供业界唯一支持秒级RPO（恢复点目标）的异步复制技术，适用于远距离数据保护场景。

简单易用，高效运维：一键式的向导功能和图形化界面，快速安装、扩容和升级，扩容一个节点的时间小于5分钟，每增加一个节点，升级时间的增加不超过5分钟，升级效率可达业界同类产品的6倍。

极致空间利用率，节省TCO：FusionStorage云存储的核心数据冗余编码技术EC Turbo，可根据存储集群规模自动调整冗余策略，磁盘空间利用率可达80%，且相对传统三副本冗余方式性能无下降，解决分布式存储磁盘空间利用率与性能不可兼得的业界难题。即使在数据库应用场景中也能达到3：1的数据缩减（重复数据删除与数据压缩）能力，进一步帮助用户节省存储空间。同时，FusionStorage云存储具备硬件换代数据免迁移能力，实现存储系统永新。

完善的生态兼容能力：FusionStorage云存储也具备更完善的企业级生态兼容能力，支持企业级iSCSI，不仅广泛兼容虚拟化平台、Linux应用，还增加了对小机Unix系统及Windows系统的兼容能力，以最简单的存储池满足最复杂的混合负载数据存储。同时，作为华为公有云和私有云存储服务的共同基础架构，FusionStorage云存储可提供业界唯一的原生云存储能力，帮助企业以更平滑的方式实现企业数据在线上（公有云）、线下（企业私有云数据中心）的合理分布。

关键业务上云需要循序渐进

当然，目前企业数据存储经过多年积累，大多数企业还是将核心业务数据放在传统高端存储上，今天华为不仅提供让关键业务上云的分布式云存储，也在积极推动全闪存、高端存储等面向关键业务的存储系统产品。对于至顶网提出的这个两条腿走路的发展方向，华为是怎么考虑的？

孟广斌认为，在企业IT市场针对相同业务的需求，有多种技术可以解决，并且是并存的关系，此消彼涨。分布式的未来确实需要时间，这个时间不仅仅是技术问题，也包括客户的采购和使用习惯，以及对上端应用生态调整方面的问题。

在孟广斌看来，传统高端存储和分布式云存储都是根据不同的客户应用提供的不同方案，并没有太多的竞争关系。整体而言，针对最核心的应用，像银行的一些交易系统等，华为还是推荐生态经验和生态环境相对完善的企业存储。“但是越来越多的应用，我们认为都可以用分布式存储逐步取代，尤其是在云越来越多成为主流方向的情况下，分布式云存储会是必然或者是主流的选择。”孟广斌谈到。

关键业务云存储已经为关键行业提供服务

对于华为而言，保证运营商行业及金融行业云转型不仅是把握技术的制高点，同时也是华为存储增长的推动力。

在华为展示区可以清晰的看到，关键业务云存储FusionStorage已经应用与招商银行和辽宁移动。

招商银行和辽宁移动等用户已经使用华为FusionStorage

借助FusionStorage关键业务云存储，招商银行加速甩掉系统架构的历史包袱，将后端云化基础架构平台与大数据应用平台相结合，真正实现了“业务部署快、产品开发快、支持业务发展快”的目标，先后在开发测试、报表、渠道接入、数据库与大数据平台等系统中部署使用，简化运维复杂度，提升存储资源发放效率与存储空间使用率，TCO降低40%，资源发放效率提升10倍，实现整个IT基础设施的云化。满足了招商银行自身的网络化、数据化和智能化的战略。

在整个运营商领域，同样也看到了云化整合的需求。中国移动辽宁分公司使用华为FusionStorage，凭借着比较高的信用和非常高的可靠性，在一些领域里替换了原有的高端产品，并承载部分数据库应用，可靠性和信用方面均不弱于原来的传统存储。

目前华为FusionStorage系统累计部署超过10PB，完成核心业务存储架构转型，在网稳定运行超过3年。在使用FusionStorage之后，数据库系统性能获得大幅度提升：100TB的BASS（Business Analysis Support System，经营分析系统）经营分析数据处理时长由之前的超过10小时缩短至2小时，系统最大并发用户数由400增加至1000。辽宁移动还获得按需平滑扩容和线性成本投入等收益，相比采用传统存储扩容方式，替换1TB容量传统架构存储，每年可节省维保费近2万元，根据计划迁移的数据量估算，累计节省投资超过30%。

最后我们看到，华为存储近几年的发展就像“水”一样，无声无息，但是坚定不移的践行着帮用户实现一个终极目标，那就是“数据按需服务”。而华为要做的就是让存储系统向全面云化、全面智能化的方向前进。而只有全面云化、全面智能化，才能实现“数据按需服务”这个终极目标，而为关键业务提供云存储无疑是其中的重要一步。