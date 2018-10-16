华为发布业界领先的量子计算模拟器HiQ云服务平台

华为今日在HUAWEI CONNECT 2018发布量子计算模拟器HiQ云服务平台，包括量子计算模拟器与基于模拟器开发的量子编程框架。

[中国，上海，2018年10月12日] 华为今日在HUAWEI CONNECT 2018发布量子计算模拟器HiQ云服务平台，包括量子计算模拟器与基于模拟器开发的量子编程框架。基于华为云的超强算力，HiQ可模拟全振幅42量子比特以上，单振幅81量子比特以上，对于低深度电路的单振幅可模拟169量子比特，这让其成为目前业界领先的量子电路模拟云服务。华为量子计算模拟器HiQ云服务平台将对外开放，成为研究和教育的使能平台。

华为量子计算模拟器HiQ，基于华为云强大的计算基础设施，采用分布式架构、算法优化创新，克服了全振幅模拟器对内存容量和网络宽带时延的挑战，对外提供全振幅模拟和单振幅模拟的云服务。而且，它首次集成纠错量子电路模拟，可以实现数万量级量子比特的纠错电路模拟，性能是同类模拟器的5-15倍。

华为还首次展示量子编程框架，该框架兼容开源ProjectQ的同时，大幅提升量子算法的并行计算性能，新增两个图形用户界面量子电路编排GUI（Graphical User Interface）与混合编排BlockUI（Block User Interface），使经典-量子混合编程更加简单和直观。

华为量子计算软件与算法首席科学家翁文康发布量子计算模拟器HiQ云服务平台

华为量子计算软件与算法首席科学家翁文康博士表示：“量子计算是一种不同于经典计算的革命性计算技术，也是云计算面向未来的核心技术。量子算法为AI算法带来全新的视角，可启发出更好的经典AI算法，加速计算能力。华为推出量子计算模拟器HiQ云服务平台，标志着量子计算的研究和创新迈出关键一步，未来华为将持续在该领域进行投入。华为量子计算模拟器HiQ云服务平台将对外开放提供云服务，携手广大的开发者、研究人员、老师和学生们共同创新，推动量子计算的技术研究和产业化。”

华为发布量子计算模拟器HiQ云服务平台代表着华为具备了业界领先的量子计算模拟云服务能力。

量子计算是一种颠覆性的未来计算技术，经典计算机需要耗时上万年的某些计算任务，量子计算机在几分钟甚至瞬间可完成。业界普遍预计，量子计算将有可能在人工智能、新材料设计、药物开发以及复杂优化调度等方向带来新的革命。然而，量子计算在硬件、软件、算法、系统等很多方面均有非常多的技术挑战，是一个复杂的系统工程，既需要硬件和操控系统的突破，也需要软件算法方面的突破。在量子计算硬件系统成熟之前，基于经典计算的模拟器在量子电路的仿真和调测、量子算法的研究和创新、应用软件的开发和验证上都将发挥重要作用，是量子计算研究和应用普及的必经之路。

华为此次发布量子计算模拟器HiQ云服务平台，标志着华为在量子计算的研究和创新上迈出坚实一步，同时，华为在量子计算软件上秉承合作共赢的理念，HiQ的开放将会推动学术界的技术突破进程，推进业界合作伙伴在量子计算领域的研究和产业化。

华为为量子计算模拟推出昆仑一体机，在单台昆仑量子计算模拟一体机上可以实现全振幅模拟40量子比特以及单振福模拟最大144量子比特

HUAWEI CONNECT 2018作为华为自办的面向ICT产业的全球性年度旗舰大会，于2018年10月10日-12日在上海隆重举行。本届大会以“+智能，见未来”为主题，旨在搭建一个开放、合作、共享的平台，与客户伙伴一起共同探讨如何把握新机遇创造智能未来。欲了解更多详情，请参阅：

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