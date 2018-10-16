HC大会上，希捷专家告诉你，硬盘单盘容量越大越好吗？

今天，华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2018）在上海世博中心举行。本届大会以"+智能，见未来"为主题，携手全球ICT产业领袖、行业先锋、生态伙伴、商业智囊共同探讨人工智能在各行业发展的方向和机遇。

今天，华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2018）在上海世博中心举行。本届大会以"+智能，见未来"为主题，携手全球ICT产业领袖、行业先锋、生态伙伴、商业智囊共同探讨人工智能在各行业发展的方向和机遇。希捷科技受邀参加此次大会，并带来了以“创未来 智无限”为主题的行业领先的数据存储解决方案。

今年的展区，希捷根据不同类型的数据需要不同层级的设备与系统进行存储、处理与计算，向大家展示了希捷包括银河Exos企业级硬盘及希捷雷霆Nytro企业级SSD等系列产品。

同时现场展示了希捷的最新技术Multi Actuator多读写臂技术，多读写臂（Multi Actuator）技术，能将其下一代应用于超大规模数据中心的硬盘的数据性能提升一倍。具有更大面密度的下一代硬盘对性能提出更高要求，而希捷多读写臂技术则可以解决这一问题。这意味着，数据密集型应用用户在继续享用最高性能硬盘的同时，不间断管理他们持续增长的数据。

（活动现场希捷领先的HAMR和MACH.2技术展示）

希捷的第一代多读写臂技术将为硬盘配备双读写臂，两个读写臂在同一个支点上运行，各自控制硬盘一半数量的读写臂。硬盘中半数的记录磁头作为一组同步运转，另一半作为另一独立单元运行。这使得装配双读写臂的硬盘在依然保持单读写臂硬盘容量的同时，实现性能翻倍。

与华为全联接大会“+智能，见未来”大会的主题不谋而合的是，希捷科技也早早地将人工智能融入到存储解决方案，推出了希捷酷鹰人工智能硬盘，专为AI监控视频存储而打造，可扩展支持额外的16路AI流，额定工作负荷为550TB/年，可靠性以及专业性更高。这旨在架构智能、安全、稳固的监控解决方案，打造可靠、高性能、低成本的的AI监控环境，为城市监控网络建设提供强有力的支撑。

华为全联接大会已经是第三届了，希捷每次都携带最新的产品和技术分享给参会嘉宾。希捷科技中国区售前工程师杨泽宏分享了希捷与华为多年的合作。他认为华为对于技术的渴求是很有名的。“希捷推出一个新技术，通常来说，会首先跟华为等行业领先的，需求具有代表性的客户做沟通，看看在他们的环境下能不能够把它用起来。比如说降低功耗、提高了磁密度、降低成本等技术创新。比如希捷SMR备份技术，华为是最早的一家为用户提供SMR服务的厂商。”

目前我们看到硬盘的单盘容量越来越大，这样让我们思考单盘容量越大，对于数据丢失和备份的关系是什么关系？希捷科技中国区售前工程师杨泽宏在采访中分享了单盘存储容量越来越大与数据丢失和备份之间的关系。

第一，从数据来说确实是有丢失的风险。但是丢失的风险和盘容量本身没有关系，不管是1TB、2TB还是现在最新的14TB硬盘。从另一个方面来说，重要的数据一定要备份，不管对于个人还是企业都是如此，不管使用1TB的盘还是10TB的盘，重要的数据就算100兆，丢了也就丢了。所以现在为什么家用NAS发展得很好，其实有很大一部分功能把家用NAS当做备份中心了，或者说一个小的团体的备份中心。应为毕竟NAS中有RAID，它的可靠性会比单盘要高。从RAID当中的每个单盘来说可靠性其实是一样的，只不过是说用RAID这个架构实现可靠性的提升，用来做备份。首先，重要数据一定要备份。

第二个，数据丢失并不是通常我们所认为的那种丢失。所谓的硬盘坏了、数据读不出来和我们所认知到的数据丢失还不是完全一回事。我们说的数据丢失是完全没有恢复可能的那种数据丢失。事实上对于大多数客户，遇到的只是盘坏了，或者上面的数据报错了，导致整个文件都不能读出来。在这种情况下推荐去买带有希捷数据恢复服务的硬盘，希捷的数据恢复服务相当于只是买了保险，付很少的钱，在生命周期内出现问题，希捷用原厂的技术力量帮客户来做数据恢复，大部分的数据都能找回来。

对于大的互联网公司或者数据企业来说其实也是一样的，不可能把赌注下在一个盘不坏上，一定是通过做冗余等，来保证数据可靠性。所以对它来说只要保证单盘的可靠性在一定的范围之内，通过整体架构设计来保证数据安全性。

单盘容量增大，面临的一个更直接的一个问题会是，如果20TB的硬盘坏了，恢复时间很长，这可能是更现实的问题。如果要恢复它，哪怕做备份,20TB做备份和4TB做备份时间差了好几倍。这个首先很难解决，即使是SSD，单位容量增大了备份时间延长，这也是没法解决的。

还有一个可行的解决方法就是双磁臂，它提供两倍的带宽，恢复时间也减少一半了，备份时间也减少一半了。从这个方面来说也是可能的。

此外，还可以用其他方式修复，进行错误控制和恢复，减少不必要的全盘数据拷贝。希捷也在NAS盘和监控盘上做了一些在线修复的尝试，提供一些开发工具，帮助希捷一些重要客户实现在线数据恢复。在出现小问题的时候，不需要把整个盘报废，而是在经过一些修复以后，其他数据还是可用的。如果盘已经出现问题，有的人担心会在备份过程中坏掉，希捷会把一些错误屏蔽起来，让大部分的数据是可靠的，客户再做数据还原的时候就会更为从容。

最后，在数字信息化、智能化发展的进程中，人工智能、云计算、大数据、物联网等关键技术每天都会产生海量的数据，为数据存储、数据分析不断带来新的机遇和挑战。希捷科技也将不断探索，突破自我，用最前沿的技术为客户提供最先进、最合适的存储解决方案。