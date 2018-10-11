HC2018第二天：华为定位自己是平台公司，一样可以服务无数个企业

徐文伟进一步解读平台+AI +生态：华为首先是一家平台公司，通过端、管、云建立的开放平台，结合AI，与生态合作伙伴一起，

第三届HUAWEI CONNECT 2018（华为全联接大会）今天继续，虽然昨天华为轮值董事长徐直军在大会上发表主题演讲，系统阐述了华为的AI发展战略，以及全栈全场景AI解决方案。其中两颗芯片吸引了全球媒体的目光，一颗是用于云端的全球最高性能的单芯片计算密度最大的昇腾910AI芯片（2019年第二季度量产），一颗是用于边缘计算的极致高效计算低功耗的AI SoC昇腾310AI芯片。

今天，华为公司董事，战略marketing总裁徐文伟场承接第一天的重点，具体讲行业场景，强调华为在全场景上的技术优势。

在开场中有别于以往的keynote形式，一个3D智能建模和微软小冰语音合成的形象DW，全名Intelligent Digital William，与徐文伟同台亮相，引出第二天整场keynote。DW是通过对话和主持的设计，显得轻松活泼，同时也引出人工智能。

徐文伟谈到未来十年，AI应用场景主要在行业。根据预测，到2025年，全球AI市场空间将达到3800亿美金；其中90%来自于企业市场。

行业AI怎么落地，徐文伟认为有三个关键点：

第一，场景是起点。我们经常问AI能做什么，其实可以问我们自己想要什么？想要解决什么问题？如何采用AI来实现。

第二，行业智慧是突破点。俗话说老马识途，专家智慧就是行业老马，我们要把这些行业老马的经验变成AI的技能。

第三，使用AI的目的是实现价值。AI应用带来商业价值，产业价值和社会价值。同时，基于价值的实现又能回馈补充数据，让AI更聪明。

以及AI助力产业升级到三种境界。

第一是海量重复场景，比如图片/图像鉴定，单据审核等，重复的，目标明确，但是海量任务。AI应用在该类场景的核心价值是提升效率。

第二是专家经验场景，专业传承。很多行业因为关键专家稀缺，比如医疗行业，全国只有不到5000名达标的宫颈癌筛选专家，需要20年才能把全国适龄女性筛查一遍。采用AI辅助，可以提升效率5-10倍。

第三，多域协同场景，比如城市智慧交通系统，现代化制造等等。一个交通信号灯的控制，与时间、天气，车道、路网、以及重大活动等等多个维度变量有关，靠人脑显然无法做出分析和判断；实现突破极限。

同时徐文伟再次分享了华为全场景AI解决方案。全场景，是指从公有云、私有云的最高性能的AI芯片（256T FLOPS,业界2倍），到边缘计算（摄像头，PC等），到超低功耗（1mw的蓝牙耳机等），智能手机等。是业界唯一覆盖高、中、低全场景，算力跨越几千万倍，功耗也跨越几十万倍。

就像人类一样，一个心脏只能是放在博物馆、医学院作为展示。而芯片的定位是相同的。只是芯片，那是没有灵魂的。华为展示了激发芯片的灵活的架构，华为独创的达芬奇架构，具备高、中、低全场景统一架构，实现一次开发适用于所有场景的部署、迁移、协同，大大提升了软件的效率。

华为AI应用，分享两个与我们生活有关的案例：

先来看一个机场+AI的例子。

当前深圳机场每天航班起降超过1000架次，靠桥率约为70%左右（目标要提高到80%），每天客流量12万人。

通过“+AI”，同时进行基础设施的智能化改造，从传统的甘特图手工安排计划到AI的自动化，靠桥率提升到80%，这10%的提升，意味着每年将有400万人，不用坐摆渡车去远机位；项目还在结合人脸识别实现机场一站式通关，旅客排队时间将减少15%。

一个交通+AI的例子。深圳是全中国车辆密度最高的城市，每公里有510辆车。而华为总部坂田基地，面积是1.5平方公里，每天华为有1万多辆车出入；今年6月份以来，深圳交警选择华为云，在坂田9个路口采用人工智能的技术，根据交通拥堵状况，实时调整交通灯控制策略。简单一句话就是，过去是车看灯，现在是灯看车。结果平均车速提升了15%，节约了十分钟。

所以，这两个案例都需要平台+AI+行业智慧+生态共同打造。华为首先是一家平台公司，通过端、管、云建立的开放平台，结合AI，与生态合作伙伴一起，使能各行各业的数字化转型，技术领先是平台的基础，华为基于优势的ICT技术，不断扩展AI的技术能力，实现持续的技术领先；第二，华为的平台必须保持开放性；第三，华为的平台必须保持公平性；华为与生态合作伙伴基于公平公正，合作共赢的关系，共同打造生态。

生态中包含了产业联盟、商业联盟、标准及开源以及开发者的四类生态伙伴，华为坚持开放、合作、共赢的原则：第一，做大蛋糕、做大产业、做大市场，比做大华为自己的份额更加重要；第二，管理生态合作比管理自己的业务发展更重要，发挥生态各自优势，向客户交付价值；第三，与产业和合作伙伴分享利益，合作共赢华为计划3年发展100万AI开发者和合作伙伴。

使能行业数字化转型，需要各行业和产业组织的共同努力。华为推动成立GIO（Global Industry Organization）意在促进行业组织间交流和协同，共同推进各行各业数字化进程。

华为的愿景与使命是，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界.华为打造端、边、云协同的数字平台，通过+AI和生态，让智能世界加速到来。

附GIO 16个组织信息：

1、3GPP是一个“联合项目“，包含七个区域性权威标准组织（ARIB，ATIS，CCSA，ETSI，TSDSI，TTA和TTC）。目前有来自41个不同地区的近600家成员公司参与其中。3GPP是3G，4G，5G及后续全球移动电信标准的制定者。有关详细信息，请访问：https://www.3gpp.org/。

2、5G汽车联盟（5GAA）是由汽车、技术和通信（ICT）领域多家企业组成的一个全球、跨行业的组织，共同致力于为未来的移动和运输服务提供端到端的解决方案。

5GAA于2016年9月创立，拥有庞大的会员群。自成立以来，5GAA迅速发展壮大，吸引了在汽车、技术和电信行业具有全球影响力的主要玩家的加入，包括汽车制造商、汽车行业一级供应商、芯片/通信系统提供商、移动运营商和基础设施供应商。

虽然来自不同地域、具有不同专业知识背景，5GAA成员都致力于帮助定义和开发下一代互联移动和自动化车辆解决方案。

3、5G切片联盟(5GSA)是一个行业倡议，旨在利用网络切片优势，有效支持企业及社会转型和数字化带来的要求。联盟的使命是从众多的垂直业务领域中确定联网需求，获得能够为不同行业和整个社会带来价值的合适网络切片。



网络切片是随着全球5G标准化而引入的一种新方法，可以为不同应用领域高效创建定制和优化网络。因此，需要探索网络切片能够带来的效益、业务模型、价值链以及在不同应用和网络环境下实现网络切片的技术选择。更多信息，请登陆http://5gnsa.org/。

4、工业互联网产业联盟（AII）自2016年2月成立至今，汇聚国内外工业制造企业、工业解决方案提供商、信息通信业、安全等多领域近800多家先进企业和科研机构，共同推动工业互联网的发展。联盟在工业和信息化部的指导下，依托各工作组和特设组，与联盟成员共同努力，先后从工业互联网顶层设计、技术研发、标准研制、测试床、产业实践、国际合作等多方面开展工作，建立政策支撑，技术研究和产业推广等联合推动的公共平台，广泛组织参与国内外大型工业互联网活动，为产业发展提供支撑。

5、中国人工智能产业发展联盟（AIIA）成立于2017年10月。该联盟旨在建立一个促进产业发展与合作的平台以及更好地为企业提供服务。

该联盟的主要任务是汇聚产业生态中的力量，共同开展人工智能技术，标准和产业活动，探索促进技术，产业和应用研发的新机制，进行试点示范，促进国际合作，并建立全球合作交流平台。截至2018年6月1日，该联盟已有345名成员单位。

6、AITISA 成立于2017年，旨在于2030年建立世界一流的新一代人工智能平台及其相关的基础理论，技术和标准，以及应用和创新中心。

到目前为止，AITISA拥有超过120个成员，致力于建立开源和开放的AI平台，打造一个完整和全面的AI生态系统。

7、中国通信标准化协会（CCSA）是由中国企业和机构在中国境内开展ICT领域标准化活动的非营利性法人组织，致力于为中国ICT产业的发展做出贡献。其建立了以企业为基础，以市场为导向的工作体系，融合了行业，大学和研发机构，并在 “公开，公平，公正，共识”的原则下开展通信标准化活动。

8、中国信息化百人会（China Info100）是由关注中国信息化发展的一批中青年专家学者共同发起成立的非官方、非营利性的学术研究平台。中国信息化百人会致力于研判全球信息化趋势、挑战与机遇，研究中国信息化发展的重大前沿和战略问题，深度解析信息化发展对中国经济体制改革、发展方式转变、社会转型的支撑和引领作用，为探索信息化时代的中国实现现代化的新路径贡献智慧。

9、为了促进深入的产业协同，加速创新，推动边缘计算的应用，六大行业实体共同建立了边缘计算联盟（ECC），其中包括华为技术有限公司，中国科学院沉阳自动化研究所，中国 信息通信研究院（CAICT），英特尔公司，ARM控股公司和软通动力软通动力信息技术(集团)有限公司。ECC致力于促进政府，供应商，学术界，研究机构和客户等行业资源之间的合作。

10、ETSI是一个非盈利组织，在全球拥有800多个成员。这些成员来自66个国家、5个大洲，包括世界领先的公司和创新型研发组织。 ETSI已被欧盟正式认可为欧洲标准组织。

ETSI制定了全球适用的信息和通信技术（ICT）标准，包括固网，移动，无线，广播和互联网技术。有关详细信息，请访问：https://www.etsi.org/。

11、工业互联网联盟（IIC）是世界领先组织，其通过加速工业物联网（IIoT）进程对企业和社会进行变革。工业互联网联盟成立于2014年3月，旨在通过识别，收集和推广最佳实践，将加速工业互联网发展所需的组织和技术汇集在一起。 联盟成员包括小型、大型技术创新者、垂直市场领导者、研究人员，大学和政府组织。 其使命是提供一个值得信赖的工业物联网，全球的工业系统和设备可以得以安全的连接和控制，促进企业和社会转型成果。有关详细信息，请访问：http://www.iiconsortium.org。

12、国际电信协会（ITS）是针对ICT领域的专业人士协会。 ITS是一个独立的，不结盟且非营利性的组织。其旨在提供了论坛，便于学术界，民间领域和政府社区讨论迫在眉睫的新问题，分享研究成果，以及形成新方法解决悬而未决的老问题。 这类论坛中最重要的是ITS两年一度的一系列国际会议。为了满足特定需求，ITS还组织了地方和区域小型讨论会、专题会议以及研讨会和相关课程。 目前，该协会在全球有超过400名个人会员和20多名企业会员。有关详细信息，请访问：https://www.itsworld.org/

12、OPRC: 开放式ROADS社区：数字化转型的加速器

开放式ROADS社区致力于加速数字业务转型。 社区的核心成员是数字服务提供商，其他成员还包括数字行业参与者和所有基于互联网生态系统发展其业务的公司。

社区实现其目标的方式是作为跨行业加速器来确定新的数字业务模式和收入机会，包括创建，共享和实施把我这些机会的最佳实践。

OPRC愿景：成为数字化转型的加速器，将ICT生态系统与所有其他具有数字意识的企业联系起来。OPRC使命：通过为其成员开发实用工具，将领先的思想家和商业领袖聚集在一起，克服数字中断和转型的挑战。

13、Linux基金会致力于围绕开源项目构建可持续的生态系统，以加速技术开发和行业采用。Linux基金会成立于2000年，通过财务和智力资源，基础设施，服务，活动和培训为开源社区提供无与伦比的支持。通过共同努力，Linux基金会及其项目形成了共享技术创建中最雄心勃勃且成功的投资。

14、TM论坛是一个非盈利、中立的，会员制国际行业协会，通过协同创新，推动通信行业数字化业务转型。论坛拥有来自180多个国家、年收入达2万亿美元、服务50亿客户的850多家成员公司。

TM 论坛的使命是帮助通信服务提供商（CSP）及其供应商在下一波数字浪潮中成功实现转型。 TM论坛通过提供开放、敏捷、协作的环境和实际支持，推动CSP和供应商迅速实现业务运作和支撑系统变革，以及利用颠覆性的技术和输出创新想法来达成这一使命。通过开放创新， TM论坛为业界常见挑战提供务实的解决方案，取得了切实的成果。

15、Open Group是一个通过技术标准促进商业目标达成的全球联盟。该联盟有超过625个成员组织，包括客户、系统和解决方案供应商、工具供应商、集成商、学术机构、和跨行业的顾问人员。有关Open Group的进一步信息，可登陆www.opengroup.org 查询。

16、企业架构师协会 (AEA) 是全球权威的企业架构师专业组织。AEA 自 2007 成立至今已在 47 个国家成立了 50 个分会，会员超过 35000 人。更多详情请访问：www.globalaea.org