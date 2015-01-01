新Hitachi Vantara：致力于成为释放数据价值的“桥梁”

Hitachi Vantara要做的就是让数据价值充分释放。至顶网记者个人的理解是Hitachi Vantara希望成为一座联接企业通往实现数据价值的全新的 “桥梁”。

从数据存储管理到让数据价值释放， Hitachi Vantara的成立诠释了其对数据的理解和应用。大家知道在2017年9月， HDS和Hitachi Insight Group、Pentaho整合为Hitachi Vantara（详细信息参考：新生的Hitachi Vantara：充分发挥“一个半世纪”优势），上周结束的2017 Hitachi Vantara大中华区CIO峰会，是新公司第一次面向客户和市场，展示新的面貌和愿景。

在2017 Hitachi Vantara大中华区CIO峰会上，包括Hitachi Vantara首席运营官Brain Householder在内的高管诠释了Hitachi Vantara的理念、产品和服务。现场大家感受到新公司波及业务极其广泛，从基础架构、软件、人工智能到专业领域知识、OT/IT专业能力，到精准发展包括金融、电信、制造医疗、政府、能源以及交通等重点领域。

Hitachi Vantara要做的就是让数据价值充分释放。至顶网记者个人的理解是Hitachi Vantara希望成为一座联接企业通往实现数据价值的全新的 “桥梁”。

McKinsey机构调研显示，今天不到40%的企业实现数字化，不到5%的数据真正被分析。相信助力企业实现数字化、帮助企业挖掘真正的价值是新公司成立的根本所在。

在峰会上，至顶网记者对于Hitachi Vantara有几点认识。

首先，Hitachi Vantara的公司理念，Hitachi Vantara对于数据的核心认识，就是数据始终应该被企业本身掌握，然后必须挖掘出数据中的商业价值，才能帮助企业顺利转型，进入下一步的智能化创新。这应该是其发展根本。

第二，元数据的重要性，Hitachi Vantara的所有高层都谈到了新时代下，元数据将更重要，未来人和数据是企业最重要的资产。

第三，企业的数据要比创建数据的应用及底层基础架构的寿命要长，数据的保存和利用至关重要。

Hitachi Vantara新公司的核心愿景就是要帮助企业在需要的时间和地点以需要的方式来获取数据和洞察力。

Hitachi Vantara的愿景谈明白了，那么为何是在2017年这个节点整合成Hitachi Vantara？过程中经过了什么样的思考？，Hitachi Vantara市场开发及产品管理高级副总裁Iri Trashanski和Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可给出这样的解读。

Iri Trashanski谈到这个决策过程是深思熟虑的，企业要实现转型，需要有正确的策略和正确的步骤，来驱动数据，实现价值，对于Hitachi Vantara来说，很自然的就包括了三个部分，一个是数据的存储，即之前HDS那部分业务，一个是数据湖数据分析的这一部分，就是Pentaho能够提供价值的部分。再有我们也要把机器数据摄入进来，物联网摄入进来，这就是原来Hitachi Insight Group做的事情。把这三方很自然的结合在一起了，Hitachi Vantara的命名跟虚拟化virtualization其实是有一些联系的，原来HDS在存储虚拟化方面也是一个创新者和引领者，Hitachi Vantara想要把这部分的优势继续带给客户。原来的三个公司它的职责都是不一样的，现在整合成一个统一的解决方案，提供一个易于安装、易于维护，以统一的服务推荐给客户。

从外部的角度来看许可认为，IoT已经逐渐的从过去的只是说一些愿景，现在慢慢变成了现实。AI已经开始在生活中应用，从用户的角度来讲跟我们也是一个共同成长的过程，所以我们有越来越多的用户是希望我们能够跟他们一起成为合作伙伴，能够帮助大家进行数字化转型，发挥更大的作用。所以，从外部的角度，我们非常相信这个市场是往这个方向走的。

对于新的公司Hitachi Vantara是什么样的逻辑来为企业用户提供服务的？ Hitachi Vantara高层接受至顶网记者采访，Hitachi Vantara战略解决方案及云服务市场营销副总裁许可认为从最初的发源来讲，HDS是一家数据存储的公司，现在新的公司主要是释放数据的价值。因此需要结合数据分析公司Pentaho和物联网平台Lumada。“把这三块整合在一起，事实上我们是从一个数据存储的公司变成了一个数据应用的公司。以前大家提到数据，首先想的是0和1你存在存储上的，现在我们讲的数据是指用户怎么样来用这个数据。这是一个概念性的转变。”许可讲到。

对Hitachi Vantara来讲，就是提供一套整体的数据解决方案。在最底层还是软件定义的基础架构，但是在此之上会提供数据服务，比如数据的转移，数据的保护，数据的分析，数据的洞察。在此之上再加上物联网边缘计算，把它加在一起再跟行业的解决方案结合在一起，才能够提供智能的数据中心，才能实现行业内包括智能的银行、智能城市等。许可谈到在底层Hitachi Vantara有一个很重要的策略就是混合云以及支持多种云的环境的策略，叫做Hitachi Enterprise Cloud（HEC），企业云。本身是以一种“即服务”的方式提供用户，跟VMware vRealize等这些东西都有一些整合，未来这是重要的一块。

从过去只是做底端的基础架构，变成了增加了更多行业性的解决方案。Hitachi Vantara通过延伸服务范围、业务范畴，才能进一步释放数据蕴藏着巨大的商业价值。

今天存储业务作为Hitachi Vantara的核心业务不会改变。Hitachi Vantara高级副总裁兼亚太区总经理庄国光就表示Hitachi Vantara继续投入存储，继续保持领头羊优势。通过数字也能够看到，2017年上半年，Hitachi Vantara在高端存储市场的占有率达到33%，业绩同比增长为12.2%。在新的领域包括对象存储和闪存方面，上半年Hitachi Vantara对象存储收入增长76%，闪存增长48%，双活解决方案增长46%。

现场展示了Hitachi Vantara全新的解决方案。包括企业级模块化存储 Hitachi VSP Gx00/Fx00 Series ，新一代VSP系列模块化存储包含混合存储G系列以及全闪存F系列、产品线覆盖从入门级到企业级业务需求。

新的产品升级了全新的操作系统，Hitachi Vantara所有的存储系统实现了全线产品一致的功能和操作。全新产品提供统一的存储虚拟化，双活数据中心、容灾以及全闪存等功能支持。新一代VSP系统同时支持SAN及NAS的统一部署。全系列产品具备无缝的功能互通性以及完全一致的管理技能。

Hitachi Vantara亚太区首席技术官Russell Skingsley

释放数据价值，Hitachi Vantara未来的增长还有一个重要的地方就是文章前面提到的“今天企业不到5%的数据真正被分析”，Hitachi Vantara亚太区首席技术官Russell Skingsley认为很多的传统客户其实并不明白数据能够提供多大的价值，有很多客户将数据备份、归档，然后没有意识到如果对数据能够进行适当的正确的分析，能够产生巨大的价值。但是很多人他们没有这种意识，这些数据是需要被分析的，但现在这种意识滞后的情况已经得到了改变，很多人以前把数据存储在磁盘或者磁带上，放在磁带上是完全没有办法做分析的，现在放在对象存储上面就可以做分析。在这方面， Hitachi Vantara的优势就是将它在OT方面拥有超过百年运营技术领域的广泛专业知识与IT领域超过50年的经过验证的IT产品创新和解决方案相结合，通过数据管理、数据分析和物联网解决方案全方位为客户最大化释放数据潜在价值。