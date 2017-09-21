新生的Hitachi Vantara：充分发挥“一个半世纪”优势

所有顶级全球优质企业都有一个共同的特质---“以客户为中心”。昨天Hitachi集团宣布成立Hitachi Vantara，核心目的就是建立数字化时代下以客户为中心的管理框架。相信新的管理框架将是其生产根本。

所有顶级全球优质企业都有一个共同的特质---“以客户为中心”。昨天Hitachi集团宣布成立Hitachi Vantara，核心目的就是建立数字化时代下以客户为中心的管理框架。相信新的管理框架将是其生产根本。

在NEXT2017上，新成立的Hitachi Vantara分享了这个全新的管理架构，至顶网记者简单梳理了一下。从底层到上层分别是，CORE基础架构和服务、云服务、物联网和数据分析、以及行业解决方案。这四层的关系是：云服务建立在核心基础架构之上，物联网和分析建立在云端实现“云服务即服务”，然后为行业解决方案建立在物联网和分析之上。

这四个层面就是新公司Hitachi Vantara做的事情，也是为什么整合Hitachi Data Systems，Pentaho和Hitachi Insight Group在一起的原因。

核心基础架构和服务，主要由原HDS业务承担，通过HCP/VSP/UCP提供专业的服务、管理和托管服务以及支持服务。这一块仍然是Hitachi Vantara的核心业务之一，此外，这次大会提出了“智能数据中心”（Smart Data Center）概念，为客户的数字化转型和IoT平台建设打下坚实基础。新公司还将推出更多的数据驱动解决方案和创新为客户提供Hitachi Enterprise Cloud（HEC）服务。云服务：通过Hitachi Enterprise Cloud（HEC），Lumada IoT平台和Pentaho 软件提供云、人工智能、深度学习、物联网、大数据分析等解决方案。其中HEC能够提供容器云原生应用提供新的管理服务，大会上宣布Hitachi Vantara与VMware和Mesosphere合作，通过预先设计的服务目录和价目表定价来扩展私有和混合云的服务。

Hitachi Vantara还将提供智能数据分析、视频监控/分析、预测维护、质量预测、智能产品等物联网和数据分析解决方案。行业包括金融服务和保险、电信、政府、交通、工业制造。其中基础架构与云服务是提供产品和解决方案，物联网、数据分析服务和行业解决方案则是落地提供端到端服务。

“以客户为中心”，帮助客户转型，核心是挖掘数据的价值。如何挖掘数据的价值？Hitachi Vantara将通过整合运营技术（OT）和信息技术（IT）来实现。而在此之前，尚未出现过将OT和IT专业知识结合，以充分发掘数据潜力的全方位解决方案和服务。

可能有人会问，不是很多公司也都这么做吗？在这里要强调，Hitachi Vantara的优势是“一个半世纪”——一个多世纪的OT专业知识与半个多世纪的IT技术相结合 。长久以来，Hitachi集团一直在金融、政府、制造、电力、能源、交通等行业处于领先地位，推出了对城市、工业运营和整个商业界产生积极影响的解决方案。而Hitachi Vantara在IT领域也有半个多世纪的领先历史，将IT应用、分析、内容、云服务和基础架构解决方案推向市场，改变了企业的经营方式。 Hitachi Vantara将Hitachi集团在OT运营技术领域的广泛专业知识与经过验证的IT产品创新和解决方案相结合，通过数据管理、数据分析和物联网解决方案全方位为客户最大化释放数据潜在价值，这种模式堪称业内首创。

一位业内人士在参加NEXT2017过程中，告诉至顶网记者，站在公司角度越来越感觉到IT基础架构已经从支撑业务到了加速业务的作用。从基础架构到云和IoT物联网再到数据分析，Hitachi已经走在业内前列。

Hitachi Vantara亚太区市场营销总监黄震华女士第一时间告诉至顶网记者Hitachi Vantara的名字的由来：“Hitachi Vantara不仅体现了我们过去在数据管理、基础架构虚拟化(VIRTUALIZATION)、VSP虚拟存储平台方面的巨大优势，同时也预示了我们今后的战略和发展方向——赋予客户在挖掘数据潜在价值，获得商业洞察方面的有利地位 (VANTAGE POINT)，从而赢得无与伦比的竞争优势 (ADVANTAGE)。甄选Hitachi Vantara作为新公司名称，其背后的深意定会带领我们进一步取得更好的发展。它不仅印证了我们过去的荣耀，也将成为我们在未来对所有客户的承诺：我们卓越的产品、服务和创新精神，将一如既往，帮助客户致胜数字化创新时代。”

接下来至顶网记者梳理一下大会上新的产品和解决方案。

在核心基础架构方面，Hitachi Vantara推出全新的融合基础架构系列Hitachi统一计算平台（UCP）CI，以及新一代管理自动化和编排软件：Hitachi UCP Advisor 2.0。它们共同提供灵活的高性能企业级平台，将一流的存储，计算和网络与先进的可扩展自动化和管理软件相结合。Hitachi的UCP CI和UCP Advisor 2.0提供了一个现代化的，以数据为中心的集成框架，可帮助企业更灵活地应对快速变化的业务和市场需求。具有更好的性能，更高的正常运行时间，简化的故障排除和增强的安全功能。

Hitachi UCP Advisor 2.0的优势包括：

通过自动化配置物理和虚拟环境简化了部署，同时利用自动生命周期管理、健康状态提醒和监控功能，最大限度地减少了停机时间。

广泛的自动化，支持集成数据中心管理框架。

直观的界面进一步提高效率，支持联合管理UCP融合、超融合和机架级系统。

Hitachi UCP CI的优势包括：

集成UCP Advisor软件，具备自动管理、编排和监控功能。

将Hitachi的领先企业级Hitachi虚拟存储平台（VSP）存储与第六代英特尔至强可扩展处理器相结合，提供了一款灵活、高性能、可配置的系统，能够在任何云环境内部或云环境间支持任意规模的任意企业应用。

支持从入门级和概念验证项目轻松进行扩展，以支持关键任务应用和企业范围部署。

作为预先验证、全面集成的交钥匙系统提供，支持快速安装，以加速实现业务价值。

帮助用户在内部和云环境中更加经济高效地管理、治理和移动业务数据资产。

在云解决方案方面，Hitachi Vantara推出新升级企业云解决方案Hitachi Enterprise Cloud（HEC）系列，所有Hitachi Enterprise Cloud解决方案均支持通过云服务门户轻松访问云服务，从而为客户提供出色的公有云体验和易用性。混合云特性可根据企业的业务或监管规则，自动部署到私有云或公有云。Hitachi可确保提供充足的容量，满足私有云上的峰值要求。HEC以基于成果的全托管解决方案的方式提供，采用基于使用的定价模式，支持客户仅使用的容量和资源付费。

HEC with VMware vRealize 7.3基于VMware vRealize 7.3的HEC支持在云管理员和传统容器化混合应用开发团队之间开展协作。这些功能可简化将传统应用重构和重打包为容器的工作，让客户可以为传统和容器化应用使用一致的运营模式与工具。vRealize Automation 7.3支持在容器及其主机的整个生命周期期间对其进行精细化控制。这些功能对于多租户环境非常实用，可支持企业更轻松地管理生产环境中的容器。

HEC Container Platform可帮助企业减少其云原生应用对于公有云资源的依赖。它为开发运营工作提供了混合云资源，支持在交钥匙型端到端容器平台和可即时使用的容器即服务环境中使用微服务架构。该架构将Hitachi基础架构与Mesosphere DC/OS结合在一起，提供了PaaS元素集成和用户界面、容器引擎、调度、编排和工作流，并提供有50多个预配置的容器应用，以及持久存储和私有存储库选项。

至顶网记者在现场采访到Hitachi Vantara 全球战略解决方案市场营销副总裁许可女士，她认为Hitachi Vantara与VMware和Mesosphere的合作可以让HEC实现真正的混合云应用。不管是数据中心到云还是云上数据到数据中心实现真正的双向数据管理。HEC with VMware vRealize7.3让本地数据更好的利用公有云，Hitachi基础架构与Mesosphere DC/OS结合让云上的原生应用实现面对真正用户的推广。一个是数据中心完整的到云，一个是云上数据完整的数据中心。

在IOT与数据分析层面，Hitachi Vantara公布了物联网（IoT）的新产品：Hitachi IoT Appliance，就是由Hitachi IoT平台Lumada提供支持。该设备的“超融合+微服务”架构将Hitachi最先进的存储和计算与行业领先的网络技术相结合，并与Hitachi最新的Lumada软件完全集成。 Hitachi IoT Appliance已经完全预先设计和预先验证，以提供即插即用的解决方案，可以在一个小时内轻松部署和生产。

Lumada边缘获取：允许在靠近物理设备的位置，轻松获取、转换和分析以任意速度生成的任意类别的数据。

Lumada核心：提供资产登记、身份和权限管理功能，简化资产数字镜像的创建工作。

Lumada分析：混合运营技术和信息技术数据，利用强大的分析、机器学习和人工智能发现模式。

Lumada studio：提供预定义的小程序来简化仪表板应用的创建工作，发送提醒和通知，或直接进行处理。

Lumada foundry：提供基础服务来简化本地和云端部署，以及安全、微服务和支持功能。

Hitach Vantara工程与产品管理高级副总裁Rich Rogers表示：“我们很高兴能够向市场和开发人员推出新一代Lumada软件堆栈。对于Hitachi而言，Lumada的最终目标是帮助Hitachi的客户和合作伙伴轻松利用物联网数据的优势，实现真正的价值。我们将会继续努力，不断为Lumada推出卓越的集成软件、解决方案和服务。我们的愿景是在未来的某一天，所有Hitachi设备将能够与之相联，为客户带来数据驱动的洞察和价值，确保每一个Hitachi客户都能够从中获益。”

NEXT 2017大会还展示了智能交通、智能制造、智能运维和智能安全、智能数据中心、智能矿业等行业智能解决方案。

记者后记：我们看到Hitachi Vantara已经可以提供一个完整的解决方案堆栈，从边缘到结果帮助客户挖掘他们数据的真实潜力，充分发挥IT和OT的结合实现分析和采取的新洞察力，使数据的价值用一种全新的方式全方位的被挖掘出来。可以看出Hitachi Vantara能够通过按照在本地，混合型或云端工作的方式存储关键任务数据。利用IT和OT环境中的基础架构，商业运行和人力资源构建数据驱动解决方案。通过行业内的专业知识和服务，综合的数据服务和机器学习/ AI功能，实现对生产问题的提前预测。