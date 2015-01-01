.Infortrend连续三年获得Gartner魔力象限的重点关注

Gartner有关 2017年度通用型磁盘阵列的魔力象限近日出炉，Infortrend再次在其中占有一席之地。特别是EonStor GS的关注度极为抢眼，这条Infortrend的主力产品线，一套系统集成块级、文件级与对象协议，并与云端完全融合。

Gartner有关 2017年度通用型磁盘阵列的魔力象限近日出炉，Infortrend再次在其中占有一席之地。特别是EonStor GS的关注度极为抢眼，这条Infortrend的主力产品线，一套系统集成块级、文件级与对象协议，并与云端完全融合。通过这些亮点，GS得到了魔力象限的充分认可。

Infortrend在存储行业重点面向中端产品以下的广大市场，在入门级与中端领域深耕长达二十多年。全身心的投入到产品的持续研发当中，并且精益求精、全力保证产品的品质。Infortrend致力于引领存储行业的潮流，坚持采用HDD、SSD以及Intel CPU的最新产品。通过这些努力，Infortrend的通用型存储系统已经成为一个平台，支持包括块级、文件与对象在内的多种协议。

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自云技术兴起以来，Infortrend就一直注重挖掘云端在存储行业应用的巨大潜力，不遗余力的将本地存储解决方案与云端相结合，到现在为止，Infortrend的云存储功能已经全方位覆盖SAN，

NAS以及对象存储多个架构。作为统一存储系统，EonStor GS与GSe不仅支持云分层、云缓存、云备份，还能够直接与主流云供应商（例如，Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud,阿里云等）对接。这样本地云网关就可以把云存储作为一级分层，利用云的无限容量进行备份，即使数据再多再大，也可以轻松应对。而频繁使用的数据则保存在读写性能出色的本地存储，充分发挥云端与本地各自的优势。有了这样的存储作为依托，不管什么规模什么类型的单位，都可以灵活搭建自己的应用环境。

Infortrend 产品企划部高级总监高明贤先生表示：“Gartner再次在魔力象限报告中关注我们，这给予了我们极大的鼓励。在今年的报告中，我们在前瞻性与执行力方面都得到了高度的评价。我们在存储行业当中不断成长，一直专注存储产品的开拓创新，这样的评价正是对我们充分的肯定。同时，也体现出我们在广大忠实用户心中的地位。”

Infortrend在行业公认的测试中所取得的优异成绩，也得到了Gartner的认可。这表明Infortrend的产品性能，着眼于实际使用，并且对用户完全公开。Infortrend坚信，只有经过用户与实际的检验，才能保证企业的长久发展。

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