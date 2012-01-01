NetApp与富士通NFLEX：更多细节浮出水面 在欧洲市场试水

关于富士通与NetApp合作的NFLEX融合系统以及富士通的超融合基础设施（HCI）战略有了更多细节付出水面，其中富士通的战略可能会阻碍其销售NetApp的HCI。

关于富士通与NetApp合作的NFLEX融合系统以及富士通的超融合基础设施（HCI）战略有了更多细节付出水面，其中富士通的战略可能会阻碍其销售NetApp的HCI。

富士通称这个方向目前还没有计划。

NFLEX是一款融合基础设施（CI）系统，带有预集成的、经过测试的富士通PRIMERGY服务器、NetApp存储和Extreme网络组件。

HCI一体机是一个完整集成的单一组件，结合了服务器、虚拟SAN存储和网络。

富士通至少有3款这样的产品：

Fujitsu Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY x86服务器，运行Nutanix的Acropolis OS和Prism管理软件

PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct

PRIMEFLEX for VMware VSAN

NetApp的HCI是基于SolidFire全闪存阵列技术的，并没有采用PRIMERGY服务器。我们可以这样理解，对于富士通来说HCI意味着能卖出更多的服务器。

理论上讲，NetApp HCI可能是构建在富士通服务器上的，两家公司都有足够的动力这么做。

关于NFLEX的一些信息

NFLEX组件包含Primergy CX服务器、NetApp AFF和FAS存储、一堆Extreme VDX6740交换机和VMware软件（vSphere + vCentre插件）。

有4个NFLEX SKU，预集成系统，带有单一的订单号：

M10 - 入门级FAS 2500 - 2 x PRIMERGY CX2560 - 支持100 vServer

M30 - 全闪存小型 - AFF A200 A - 4 x CX2560 - 支持200 vServer

M50 - 全闪存中型 - AFF A200 - 8 x CX2560 - 支持400 vServer

M70 - 全闪存大型 - AFF - A300 - 12 x CX2560 - 支持600 vServer

M30有12个960GB SSD，M70有12个3.8TB SSD。

RAM有所不同，M30和M50是从384GB到1024GB不等，M70是从384GB到1636GB不等。

最多16个CX2560个计算节点代表着计算扩展能力上限更高，最多可扩展至48个驱动器。显然NFLEX是性能型的，而不是高容量型的。

目前客户能够以机架或者非机架的形式下单该系统。

这些系统是在富士通位于德国奥格斯堡的一家工厂生产的，并销售给EMEA地区的客户。不知道NFLEX是否会在美洲和远东地区销售，那么就必须在德国安排生产制造以及从德国发出运送。目前还没有计划扩大NFLEX的销售区域。