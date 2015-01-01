直指NetApp：Dell EMC发布全闪存新品及合作伙伴计划

Dell EMC将矛头直接对准了NetApp，推出新型全闪存SC系列中端存储产品，以及一项被其称为“改变游戏规则”的忠诚度计划。

Dell EMC将矛头直接对准了NetApp，推出新型全闪存SC系列中端存储产品，以及一项被其称为“改变游戏规则”的忠诚度计划。

Dell EMC本周二宣布推出了两款新的全闪存SC系列块存储阵列，进一步充实了中端产品组合，其中包含SC系列全套的软件包，对Unity产品线的效率升级，以及“未来就绪的存储忠诚度计划”。

Dell EMC存储营销高级副总裁Sam Grocott表示，中端市场的客户最终将普遍要求采用全闪存存储产品，这次推出的新忠诚度计划是Dell EMC合作伙伴战略的一个关键要素。

Grocott表示：“我们需要[合作伙伴]了解如何定位这个未来就绪的存储忠诚度计划。这将改变游戏规则。通常我们只是坐下来等待一些技术或者功能，但是我们需要他们了解如何利用这个未来就绪的存储忠诚度计划引领业界。这会加强他们的竞争实力，赢得更多客户，为最终用户提供价值。”

这项忠诚计划为客户提供三年退款保证；存储效率保证；无缝数据迁移；Dell EMC新存储产品的交易信用；存储控制器升级信用；10%配置和Unity全闪存产品一年内置的Virtustream Storage Cloud。

Grocott表示，这个忠诚计划是基于Dell EMC合作伙伴反馈制订的。

他说：“这是以合作伙伴为先的计划。当他们考量在市场中的竞争力时，我们还没有这样的计划，所以现在直客团队和合作伙伴团队都对这项计划能够帮助他们加速赢得市场感到十分兴奋。显然客户正在为他们今天所购买的、以及未来所需要的寻求投资保护。”

Dell EMC SC5020F和SC7020F是SC系列首批全闪存的型号。这两个型号是自我优化的，并预装了所有运行所需的软件。采用英特尔至强处理器的3U设备，起价大约是每GB 50美分，将填补SC产品组合的空白，直指全闪存存储的强大对手NetApp。

Grocott表示：“NetApp提供了很多可选的选项。根据你想要从系统中获得什么，定价中包含了所有能提供的价值。”

SC全闪存产品也有一个技术优点，就是多台阵列可以做成集群。Grocott说：“SC系列不管是混合阵列还是全闪存阵列，最重要的一个价值定位，就是能够将多台阵列联合或者集群成为单一系统。将单一的SC全闪存系统与单一的NetApp全闪存相比，在性能、容量、功能、特性方面是具有可比性的。如果再纳入联合这个特性，也就是能够将一个SC环境横向扩展为单一联合集群中的10个阵列，那么你就会实现聚合性能和聚合容量所带来的好处。”

他说，单一SC全闪存阵列可以从400000 IOPS和3PB容量，扩展到一个10节点系统的4000000 IOPS和30PB容量。

而且Dell EMC不得不承认这样一个事实，自己在全闪存方面的努力主要集中在VMAX、XtremIO和Isilon所在的高端市场，而把中端市场敞开给了NetApp等竞争对手。

Dell EMC预计，中端存储是一个规模达到140亿美元的市场，年增长率大约是6%，Grocott还补充说，有很多Dell EMC的合作伙伴已经准备好进军这个市场，特别是把这个新忠诚度计划作为打开这个市场的武器。

SC全闪存产品线是Dell EMC合作伙伴计划中的“A类”产品，包括基本的回扣和新的商业奖励，A类产品可以获得近20%的合作伙伴回扣。

Mavenspire是一家位于美国马里兰州安纳波利斯的解决方案提供商、Dell EMC合作伙伴公司，该公司首席执行官Michael Tanenhaus表示，这个忠诚度计划将帮助Dell EMC及其合作伙伴对找到SC全闪存产品线的差异化。

Tanenhaus表示：“他们想让SC变得有吸引力和具有差异化。他们希望确保这些对比是有意义的。他们正在致力于让它变得有吸引力，让它赢得好的评分，让客户注意到这款产品。Dell EMC重申了不会让任何人掉队的承诺。EMC总是抱有这样的观点，整个世界都将向全闪存的方向发展。有着这一强烈的信念，他们希望能够为从客户现有的平台通向全闪存世界铺平道路。真正的亮点是来自于围绕这一战略的多个计划。”

Winslow Technology Group是一家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的解决方案提供商，拥有围绕Compellent产品线的丰富经验，该公司总裁Scott Winslow表示，向该产品组合中新增全闪存对于合作伙伴来说是一个巨大的机会。

“我们是Compellent架构的坚定支持者。我们已经有客户在不中断地迁移数据中心。Compellent是针对持久性设计的，我们认为这是中端市场中最好的架构。增加全闪存产品，将让我们有更多机会赢得新的订单。这让我们的客户能够用全闪存来实现基础设施的现代化。我们有庞大的Compellent装机基础，现在我们可以让客户实现基础设施的现代化，变得更快、更可靠。”

Dell EMC还在本周二表示，将会为Unity客户提供免费软件升级，包括带内重复数据删除、同步文件复制、以及执行在线“现有数据”存储控制器的升级功能。

Unity的升级和SC全闪存新型号旨在让Dell EMC在中端市场实现增长，因为全闪存已经在这个细分市场占据一席之地。

“闪存在高端市场正在迅猛发展起来。现在中端市场也开始了这一变革。这只是时间问题，不管三年还是五年，一切都会变成全闪存，也是从中端开始。客户期待着未来的全闪存体验。”