西数全新14 TB磁盘采用叠瓦式写入模式 

西部数据公司发布了一款Ultrastar 14 TB磁盘驱动器，其中亦配备有主机应用软件以管理新增的叠瓦式写入模式。

西部数据公司发布了一款Ultrastar 14 TB磁盘驱动器，其中亦配备有主机应用软件以管理新增的叠瓦式写入模式。

这是全球首款14 TB磁盘驱动器，采取氦气填充设计，这一点与其它10 TB以上高容量驱动器保持一致。该磁盘配合叠瓦式介质记录（简称SMR）技术，其中写入磁道之间彼此重叠以将存储密度提升至每平方英寸1034 Gbit。此前推荐的He10（即10 TB氦气填充式驱动器）则未采用叠瓦式设计，而选择了垂直磁记录（简称PMR）技术，存储密度为每平方英寸816 Gbit; 另外同样采用PMR技术的升级产品He12则拥有每平方英寸864 Gbit的存储密度。在此基础之上，叠瓦式设计让新产品较He12拥有额外的2 TB存储容量。

西部数据公司此前的氦气填充式驱动器产品则以“He”作为品牌标识，例如He10; 而这一次的14 TB产品则采用“Hs”品牌。

西部数据公司HGST Ultastar Hs14 14 TB磁盘驱动器。

Ultrastar属于HGST旗下品牌，HGST的磁盘驱动器业务则于几年前被西部数据方面所收购。其曾于2016年12月推出了He12 PMR驱动器的样品，而西数公司当时指出其正在开发一款叠瓦式版本，容量将达到14 TB。这里所指的正是如今的Hs14——其中的“s”，根据我们猜测，代表的也许正是叠瓦“shingled”一词。

He12与Hs14两款驱动器皆采用八块存储碟片。与He12类似，Hs14驱动器同样为7200转设计，配备有一个每秒6 Gbit SATA或者每秒12 Gbit SAS接口，且平均故障前运行时和为250万小时。

He12的缓冲区为256 MB，而持续传输速度为每秒255 MB。Hs14的缓冲区为512 MB，然而目前公布的持续传输速度则为每秒233 MB; 看起来叠瓦式设计给其速度表现带来了拖累。

Hs14的读取/写入寻道时间分别为7.7/12.0微秒; 皆差于He12的8.0/8.6毫秒——这显然又是叠瓦式设计带来的牺牲。

由于需要额外托管这种堆叠磁道操作，Hs14在设计用途方面主要针对连续写入环境，且并不适合成为其它3.5英寸磁盘驱动器的替代性方案。

Hs14驱动器据称拥有极低的每TB运行功耗水平，最高每年可支持550 TB企业级工作负载处理能力，提供即时安全擦除功能，且目前已经开始向各OEM厂商提供样品。这是一款专用型企业级高容量驱动器，适合低/无数据重写用例，因此很可能出现在归档类磁盘驱动器阵列当中。