解决了关键业务上云，华为存储拉开全面云化大幕

当至顶网记者听到华为发布业界首个支持关键业务上云的专属企业存储服务（Dedicated Enterprise Storage Service, DESS）的时候，第一感觉是华为存储方向走对了

HUAWEI CONNECT 2017（华为全联接大会）上，当至顶网记者听到华为发布业界首个支持关键业务上云的专属企业存储服务（Dedicated Enterprise Storage Service, DESS）的时候，第一感觉是华为存储方向走对了；第二感觉是华为存储拉开存储服务全面云化大幕；第三，支持关键业务零改造上云，华为存储闪存化必不可少；第四，华为存储的全球领导力将进一步加强。

回顾华为存储一路砥砺前行，从2017年3月德国汉诺威CeBIT 2017上，华为正式发布存储即服务（Storage as a Service, STaaS）解决方案，到HUAWEI CONNECT 2017上推出业界首个支持关键业务上云的专属企业存储服务。从全面支持混合云，再到首个支持企业关键业务零改造上云。可以看出，华为存储致力于在业界率先打造无缝跨云的体验，为企业业务提供云上云下体验一致的存储资源服务，以及智能的数据运维管理，最终目的是让数据存储不再是企业数据中心向云平滑演进的绊脚石。

华为存储方向对了

数据存储核心目的是做企业业务转型的助力，当云计算、大数据成为基础服务的时候，数据存储服务发生着重大转变。在这样的变化下，华为存储提出了全面云化、全面闪存化的策略，为企业用户提供数据存储、数据保护等产品和解决方案，帮助企业实现云转型。

在过去的几年，华为存储为满足企业应用场景的各种需求，提供两大类产品：第一是面向企业传统数据库、VDI、办公协同等应用的企业存储SAN、NAS、全闪存阵列，包括OceanStor 系列存储系统、OceanStor Dorado全闪存存储系统以及高端存储系统等；第二是面向企业新兴大数据分析、移动应用和原生云应用的云存储产品，如FusionStorage云存储、OceanStor 9000分布式云存储、STaaS解决方案等。

华为IT存储产品线总裁孟广斌表示：“华为作为全球唯一拥有公有云业务的企业级存储供应商，整合公有云和企业级存储技术，推出首个基于华为公有云的专属企业存储服务。华为STaaS解决方案将私有云、公有云的存储资源组合，让多种存储资源实现协同利用，形成灵活、安全的企业级存储混合云平台，让企业更方便的从数据中获取价值，更高效的拓展业务。”

通过完整的产品线和创新的技术，华为存储一直与华为IT产品线下其它产品一起，提供数据中心IT基础架构、私有云整体解决方案，如果再结合华为公有云提供公有云存储服务，那么可以说是为用户提供了全方位360度的存储服务。

拉开存储服务全面云化大幕

一直以来，很多企业的关键业务都是采用传统的竖井式架构，高性能服务器加高性能存储设备。而通常公有云上的计算和存储架构都是分布式，单个计算或者存储资源的性能都不高，需要应用软件采用分布式架构，利用多个计算和存储资源来达到高性能的目标。架构不匹配，成为企业关键业务上云的最大技术瓶颈。

此外，关键业务如何在云上运行、业务数据如何迁移到公有云、如何协同利用私有云和公有云的存储资源，都是企业CIO面临的难题，而应用系统改造的难度大、风险大，更让众多企业望云止步。

此次 HUAWEI CONNECT 2017大会新发布的专属企业存储服务支持关键业务零改造上云，让华为存储进一步为企业提供最佳存储混合云解决方案，帮助企业实现存储服务全面云化转型，优化云上云下的资源协同利用和数据流动，让企业可以灵活利用云端资源，让业务更高效，实现更低TCO。

专属企业存储服务以服务化方式，基于公有云平台，提供企业级存储服务，支持企业关键业务迁移上云。该服务具备如下主要特点：

应用零改造：在公有云上提供企业级存储服务，应用系统无需改造，即可直接运行。消除了关键业务上云的最大技术瓶颈。

100%独享：在华为公有云上，采用专属计算、网络和存储资源提供服务，和其他业务物理隔离，保证关键业务安全可靠。

性能提升：相比公有云一般每个云硬盘几千到2万IOPS的性能，专属企业存储服务提供高达12万IOPS/LUN的服务能力，满足企业关键业务的高性能需求。

业务零中断：专属企业存储服务采用华为企业级存储设备，支持云上双活部署，保证关键业务数据零丢失，业务不中断。

省心省力省钱：专属企业存储服务基于华为公有云提供，客户只需在华为公有云上订购相应服务即可，无需自己建设运维复杂的数据中心和存储设备。按使用时间计费，灵活方便。

业务灵活高效：采用专属企业存储服务后，还可以利用华为公有云的其他服务来增加业务灵活性，比如利用云上的数据分析服务来对业务数据做分析，利用安全服务增强系统安全性等。

支持关键业务上云，全闪存化必不可少

顺应正确的未来技术，顺应企业对于IOPS、高性能、低延时、物理空间更小的科技本能驱使，当然更为了支持关键业务上云，全闪存化将是必要的选择。在HUAWEI CONNECT 2017上，华为展示了新一代全闪存阵列OceanStor Dorado V3，也展示了未来闪存技术创新和发展方向。

OceanStor Dorado V3是华为面向企业关键业务打造的新一代全闪存阵列，提供0.5ms稳定低时延和400万IOPS的高性能，借助免网关双活提供99.9999%的高可用，是企业关键重载业务系统和云平台的首选存储，核心功能让关键业务“0”等待。

最根本的是华为OceanStor Dorado V3是业内唯一具备面向闪存的存储操作系统、芯片、自研SSD端到端深度优化的全闪存阵列，能充分发挥闪存效率，满足关键重载业务处理能力。

尤为值得一提的是， 0.5ms时延不是某个时段的突发值，也不是0业务压力下的虚假值，而是在高业务压力下，比如10万IOPS以上，还能保持的稳定时延，在业务高峰期和平稳期都为客户提供一致体验。高性能的背后，离不开华为对OceanStor Dorado V3在硬件软件配合上进行的深度优化：

硬件方面，华为将SSD的核心FTL算法从Flash颗粒移植到自研的控制器芯片内，减少了每次盘内读写时SSD控制器到Flash颗粒之间的数据通信时间，SSD盘片的写时延达到业界最优的40μs，为整个全闪存系统的稳定低时延奠定了坚实的基础。

软件方面，华为创新的FlashLink加速引擎能让存储控制器智能的感知SSD盘内的数据布局，通过软硬配合，根据客户实际业务驱动控制器和SSD盘同时做数据布局和I/O优先级的调整，使得存储控制器和SSD盘的性能同时达到最佳。

软硬配合，从而提供0.5ms的极致时延性能，为数据中心释放闪存潜能，成就企业数字化转型。

当然对关键业务来讲，一定要考虑业务的可持续问题，倘若业务不可持续，速度革命无异于纸上谈兵，毕竟全闪存的应用场景不再只是单一业务的性能加速，已经开始全面扩展到了企业关键应用，业务的高可用是用户不得不考虑的问题。

OceanStor Dorado V3在设计时考虑了端到端的可靠性保障，提供了端到端的可靠性设计，介质级（SSD）、架构级（全冗余架构）、系统级（ROW快照）、方案级（双活）提供全面的可靠性保障。

全球领导力将进一步加强

华为存储这几年发展到底有多快？在Gartner发布的2016通用存储阵列魔力四象限报告中，华为存储被定义为领导者厂商。

2014年到2016年，连续三年华为存储全球市场增速排名第一，在中国市场份额占比排名第一（Gartner）。市场份额全球排名第六（Gartner,2017Q1），中国市场收入第一（Gartner,2017Q1）。

目前，华为存储产品服务全球150多个国家，超过7000家行业客户，并在越来越多的关键行业和客户中得到部署。金融行业，4家全球Top 10的银行选择了华为, 巴西、意大利、俄罗斯和科威特的中央银行也都在使用华为存储设备。

媒体行业，华为和全球顶级电视台合作, 助力视频制作高清化和业务云化。其中, 华为帮助中国最大电视台CCTV报道2016里约奥运, 制作超过2100小时高清视频；帮助韩国最大电视台KBS实现6层的4K编辑，满足最高级别的视频制作要求；帮助法国最大电视台TF1，意大利最大电视台Mediaset等实现媒体云平台，提升媒体数据访问效率……

同时，华为不断加深与重要行业客户联合创新，包括与工商银行、华大基因、深圳广电、美光科技等联合推出了创新的存储解决方案。

笔者按：数据存储只能拿解决方案说话，华为所有的存储产品和基于数据存储的技术创新都是为用户提供更适合企业数字化转型的存储工具。这里，了解用户需求少不了、技术创新少不了、行业洞察少不了、客户对于华为信心也少不了。而华为存储一直在砥砺前行。