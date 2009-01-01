赚钱真轻松——DRAM厂商迎来又一个创纪录季度

本季度营收再次创下历史新高。DRAMeXchange报告称，本季度利润水平亦再度上升，且预计将继续保持这一势头。

虽然全球DRAM供应短缺的问题正得到逐步缓解，但供需之间仍存在充足的缺口——至少能够让各芯片制造商继续迎来创纪录的营收总值。

根据DRAMeXchange发布的统计结果，PC、智能手机、服务器及其它DRAM组件销售额在2017年第二季度达到165亿美元。

尽管发言人表示无法立即作出明确比较，但根据粗略计算来看，本季度营收较2016年上半年估算数据实现了73%的同比增幅。

DRAMeXchange方面预计，由于主要晶圆代工厂扩建计划不足所导致的“供应紧张”以及“先进制程产能问题”，相关配件价格将继续保持上涨。

上一个创纪录季度为2017年第一季度，当季营收为141亿美元。

在第二季度分析报告当中，DRAMeXchange方面指出，“供应不足的情况已经不像此前那么严重”，下游OEM厂商能够在一定程度上扩大库存规模。然而，PC与服务器DRAM的平均销售价格仍较第一季度上涨了10%。移动端组件的平均售价则上涨了5%。

与上一季度相比，三星公司迎来史无前例的高份额占比（总值约76亿美元，占市场份额的46.2%），其次为SK海力士（总值约45亿美元，占比27.3%）以及美光公司（约36亿美元，占比21.6%）。

DRAMeXchange报告称，本季度利润水平亦再度上升，且预计将继续保持这一势头。

部分媒体认为DRAM制造商可能正在刻意利用其主观创造的供需失衡以获取更高收益，但我们对这种愤世嫉俗的观点不太支持。