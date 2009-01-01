 半年盘点：2017年最酷的10大云存储初创公司

让我们看看以下10家要么已经走出隐身模式、要么已经推出了首款产品的存储初创公司。

存储初创公司：很多条路，很多目的地

对存储业界感兴趣的投资人越来越多， 因为企业一直在寻找更好的方式来管理他们的数据，不管是高性能还是高容量的SSD，还是在云中管理数据，或者有更好的方法应对对象存储。

投资人的兴趣没有国界，美国、加拿大、中国和韩国都在涌现各种存储初创公司。

那么就让我们看看以下10家要么已经走出隐身模式、要么已经推出了首款产品的存储初创公司。

CNEX Labs

CEO: Alan Armstrong

CNEX Labs正在与NAND技术开发商和数据中心、存储和网络厂商合作，开发新一代SSD控制器，带有从NVMe到LightNVM再到其他连接接口的主机接口灵活性。这家位于加州圣何塞的公司在3月完成了C轮融资，该轮融资由Microsoft Ventures领投，使其总融资金额达到6000万美元。

Diamond

CEO: Pierre Arys

Diamond正在开发一种个性化安全智能层，让用户可以更容易地访问和查询他们所有设备及云服务（包括Google Drive、Gmail和Dropbox）中的数据，不管这些数据是保存在那里。这家位于加州圣玛特奥的公司在3月刚刚完成了一轮融资，金额超过200万美元。

Excelero

CEO: Lior Gal

软件定义存储技术初创公司Excelero在3月走出隐身模式，推出了NVMesh Server SAN软件，旨在将来自多个服务器的NVMe存储池化，作为服务企业关键任务应用的高性能基础，具有超大规模公有云提供商的块存储性能。这家以色列公司到目前为止已经在融资中获得1750万美元。

Fadu

CEO: Jihyo Lee

Fadu是一家SSD技术初创开发商。这家韩国公司宣称它的首款产品FREE EC800F是最佳性能的PCIe NVMe SSD，连续读写性能可以达到5.0 GBps，随机读性能峰值可超过110万IOPS，连续性能可达到40万IOPS。

Leonovus

总裁：Michael Gaffney

Leonovus针对企业本地环境、混合云或者公有云用户开发软件定义对象存储技术，可以解决监管、风险管理和法规遵从的要求。该软件运行在现有的存储硬件上。这家位于安大略省渥太华的公司在3月融资130万美元，用于扩大生产和销售能力。

NGD Systems

CEO: Nader Salessi

NGD Systems（也就是此前的NxGn）称将出货存储业界最高密度的SSD。这家位于加州尔湾的存储初创公司表示，自己的Catalina SSD提供了最高24TB的容量，使用3D TLC闪存存储技术，形式是PCIe边缘卡。这个SSD的目标是内容交付网络、媒体服务器和其他专注于容量的应用。

Smart IOPS

CEO: Ashutosh Das

Smart IOPS表示，基于TruRandom技术的PCIe NVMe SSD是全球最快的SSD，性能最高可以达到170万IOPS，或者机架内超过10亿IOPS。这家位于加州米尔皮塔斯的公司还计划提供一个数据中心级的全闪存一体机，最高容量可达到400TB，性能达到200万IOPS。

Storj Labs

CTO: Shawn Wilkinson

Storj Labs开发了Storj开源去中心化云存储平台。Storj利用社区成员的冗余存储容量保存已经被打碎和加密的数据。这家位于亚特兰大的公司是不同寻常的，因为它使用自己的加密货币，因为其他形式的货币颗粒度不够精细到用于小额支付获得共享容量。

Wasabi

CEO: David Friend

云存储初创公司Wasabi在5月走出隐身模式，承诺利用它的云保存数据的速度要比Amazon S3快6倍，而费用仅为每月每GB 0.0039美元。这家位于波士顿的公司已经在融资中获得850万美元，提供的一项开放服务100%兼容Amazon S3 API。

XSKY Beijing Data Technology

CEO: Xin Xu

XSKY是一家中国的软件定义基础设施开发商，专注于未来就绪的横向扩展存储技术。XSKY也是Ceph对象存储项目解决方案的第三大贡献者。该公司的目标群体是企业和云服务提供商。