Infortrend发布新的中小型企业跨平台文件共享统一云存储EonStor GSe Pro 2000

Infortrend正式推出EonStor GSe Pro 2000，新的统一云存储，集成SAN，NAS与云端，轻松实现跨平台文件共享与存储，对于小型办公室与工作组用户非常实用。

Infortrend正式推出EonStor GSe Pro 2000，新的统一云存储，集成SAN，NAS与云端，轻松实现跨平台文件共享与存储，对于小型办公室与工作组用户非常实用。塔式的结构设计体积小，流线型的金属外壳，无噪音运行，多种功能整合，有效打开中小型企业工作空间与日常成本紧张的局面。

EonStor GSe Pro 2000支持跨CIFS/SMB, NFS, AFP, FTP多个平台的文件共享，使得数据的共享与访问在不同的操作系统间流程化，从而得到统一。本地的云网关引擎，可以整合公有云与私有云服务，包括Google Cloud, Dropbox ，Alibaba Aliyun, 用户能够充分利用云端的大容量，进行空间扩展、数据归档与备份等多种应用。

区别于市面上桌面级产品的文件级服务，EonStor GSe Pro 2000在提供文件级服务的同时，也对客户提供块级文件处理服务。依靠集成统一的架构，不管是结构数据还是非结构数据，在应对时，都能表现出惊人的特性。

EonStor GSe Pro 2000，板载10GbE端口，数据传输性能出色，有效应对IOPS/带宽要求高的应用（例如，服务器虚拟化、视频编辑、邮件服务器等）。两个扩展插槽，支持混合式主机通道板，给予用户更多的连接选择，支持1GbE RJ45, 10GbE RJ45, 10Gb SFP+, 8Gb FC, 16Gb FC，从而让外接设备的类型大大增加。

管理工具EonOne简化存储管理。存储的配置与控制（例如，存储精简配置、像快照这样的备份排程、云功能）都整合在EonOne,通过逐步操作就可以完成，同时内置服务（ 代理, LDAP,系统日志 ,VPN ）也可以通过EonOne实现，带给用户更大的使用价值。

Infortrend产品企划部总监高明贤先生表示：“EonStor GSe Pro 2000集合了许多有价值的功能，体积小、外观大方、运行无噪音，性能同样强劲。产品针对性极强，相信会在中小型企业市场大放异彩。”