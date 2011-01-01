2016年最酷的十大存储初创公司

存储行业对企业家来说仍然是片沃土，他们有管理企业越来越多数据的新方法。这也是一个苛刻的行业，并不总是能容忍投资者的错误。

存储行业对企业家来说仍然是片沃土，他们有管理企业越来越多数据的新方法。这也是一个苛刻的行业，并不总是能容忍投资者的错误。然而，对于每个像Nirvanix这样关闭业务的公司，或者像Pure Sotrage这样准备IPO的公司，或者像Xangati、QLogic或者SolidFire甚至是EMC这样被收购的公司来说，有新想法的其他公司总会试图取代它的位置。

并非所有的初创公司都会取得成功，其中一些创新能吸引足够多的关注，最终得到他们无法拒绝的收购要约。有些可能会花光所有钱，选择任何他们可以得到的报价。还有一些可能就会消失了。每隔一段时间，就会有一家公司展示某种创新或者市场营销手段，真正地脱颖而出，获得客户和渠道和合作伙伴的兴趣，有朝一日会变成一家老牌公司。

下面就让我们来看看在2016年走出隐身模式、或者推出了首个解决方案的10家独立存储初创公司。

Cloudistics

CEO及创始人：Najaf Husain

Cloudistics位于弗吉尼亚州赖斯顿，它的超融合基础设施业务正在高速成长，在6月走出隐身模式，有消息称它在由Bain Capital Ventures领投的A轮融资中获得1500万美元。

Cloudistics开发了Adaptive Overlay Network（AON），这个软件定义虚拟网络技术是对网络和存储层进行虚拟化，可以在10Gbps和40Gbps实现全线网络性能。该技术利用Cloudistics的Elastic Flash Storage，这是一个联合虚拟化存储架构，针对闪存和计算及网络资源的规模独立性进行了优化。12月，Cloudistics开始与网络操作系统厂商Pica8的合作，增加OpenFlow和软件定义网络能力。

Datera

CEO及联合创始人: Marc Fleischmann

Datera在4月走出隐身模式，首次公布了自己的Datera Elastic Data Fabric存储技术，面向企业和服务提供商云系统。同月，该公司进行了规模为4000万美元的融资。

这家位于加州桑尼维尔的初创公司表示，其横向扩展存储软件可以将标准商用硬件转换为一个以Restful API驱动的、基于策略的存储架构，面向大规模云系统。该软件具有多租户能力，提供全闪存设计以实现高性能。Datera特别专注于DevOps环境中的应用，与Kubernetes容器和Mirantis OpenStack合作紧密。

Diamanti

CEO and Co-Founder: Jeff Chou

Diamanti是一家位于加州圣何塞开发商，它的网络和存储一体机面向Linux容器。该公司在4月走出隐身模式，在A轮融资中获得1250万美元，承诺针对基于容器的存储构建一体机。2个月后，该公司推出了对（由Kubernetes调度和Docker格式的Linux容器支撑的）Red Hat OpenShift容器平台的支持。新的解决方案瞄准那些寻求构建容器化的现代应用的开发者，这些应用是生产环境就绪的，可以部署应用大规模运行。

Diamanti的一体机通过开源Kubernetes项目可以与Red Hat开发者工作流整合，这样用户就可以指定他们的容器网络，定义网络卷，并在应用生命周期内进行部署。

DriveScale

CEO: Gene Banman

位于架构桑尼维尔的DriveScale在5月走出隐身模式，公布了一个新的横向扩展基础架构，将计算和存储融入行业标准的机架式服务器。该解决方案旨在让客户动态调整计算和存储基础设施，同时优化资源分配，不需要过量配置这些资源，包括通过与Hortonworks合作的大数据环境。

DriveScale会自动从机架规模的架构（由行业标准服务器和磁盘存储池构成）中发现可用的物理数据中心资源。这个池子可以分解为单独的计算和存储资源池，然后可以按需重新聚合成逻辑集群和软件定义物理节点。

DriveScale的投资方包括Ingrasys Technology——全球最大的合同制造商台湾Foxconn的子公司。

E8 Storage

CEO和共同创始人：Zivan Ori

位于以色列特拉维夫的E8 Storage在5月走出隐身模式，当时称他们在B轮融资中获得了1200万美元。

E8 Storage正在开发软件定义的、基于NVMe的存储解决方案，将采用NVMe闪存存储针对高性能应用。E8 Storage的闪存存储解决方案包含一个机架级的架构，面向企业和软件定义云客户，预计性能提升10倍，成本是现有采用现成硬件的存储产品的一半。8月，E8 Storage推出了E8 D24机架级闪存一体机，基于NVMe。

Elastifile

CEO: Amir Aharoni

位于以色列荷兹利亚的Elastifile开发面向软件定义、全闪存存储的技术。该公司的解决方案可以让商用服务器配置为横向扩展的全闪存主存储阵列，支持分布式块、文件和对象存储。该技术让客户通过无缝扩展文件系统跨本地和云部署构建混合云基础设施。

1月，Elastifile进行了规模达3500万美元的B轮融资，6月称，思科在这轮融资中有所贡献，但未公开金额。

Igneous Systems

CEO: Kiran Bhageshpur

存储技术开发厂商Igneous Systems在10月走出隐身模式，计划将本地存储管理转变为低成本的云服务。这家位于西雅图的公司提供了一款本地存储阵列，在客户的防火墙之后保护数据。这款阵列的监控、管理和故障解决，以及数据都是通过云由Igneous解决的，让客户从这些复杂的任务中解放出来。

Igneous Data Service针对基于云的对象存储支持Amazon S3标准，起价为每年4万美元，包括212TB容量，也就是每TB不足200美元，或者每GB每月1.5美分。

Liqid

CEO及创始人：Jay Breakstone

位于科罗拉多州Lafayette的Liqid在8月的闪存峰会上走出隐身模式，公布了利用PCIe技术帮助客户开始构建超大规模数据中心的解决方案。该公司的解决方案中包含Grid——以个可扩展的PCIe框架和控制面板，允许原生分解存储元素，并在应用定义的基础上为原生存储、计算和网络资源实现自动化。Liqid还开发了Liqid OS，提供自动化或者对基于PCIe的框架的调度，以及Command Center，提供单一面板用于与Liqid OS的交互和通信。

去年，Liqid获得570万美元资金。

NooBaa

CEO及共同创始人：Yuval Dimnik

NooBaa是一家位于以色列雷霍沃特的软件定义存储技术开发商，在8月的VMword大会上推介了自己。NooBaa的软件支持任何虚拟或者物理Linux或者Windows存储资源，针对弹性和性能进行了机器学习优化。企业级功能包括全局重复数据删除、压缩、加密和灾难恢复。NooBaa表示，这款软件可以在15分钟内安装在VMware环境中，提供兼容Amazon S3的接口。

11月，NooBaa表示他们已经于微软签订了一项战略合作伙伴协议，在该协议下，NooBaa软件将与Azure Blob Storage进行原生集成。现在微软Azure Marketplace中也提供了NooBaa应用。

Upthere

CEO: Chris Bourdon

Upthere在7月走出隐身模式，公布了一项新的个人存储服务和应用。这家位于加州雷德伍德城的初创公司还表示，他们在规模较大的一轮融资中获得了7700万美元，西部数据是两大领投方之一。

Upthere Home应用可以让安卓、iOS和Windows用户管理图片、视频、文档和其他云中的文件。用户可以用特定条目进行搜索，输入几个字符或者点击群组。Upthere中的对象存储默认情况下是私有的，但是用户可以设置Loops，文件群组可以分享、添加到、或者被其他人评论。每月定价起价为每200GB 4.99美元。