NetApp公司HCI产品：比超融合方案更加融合？

NetApp公司的HCI产品为超融合领域的冠军吗？这里得出的结论是，NetApp公司的全新HCI系统较超融合方案更加融合：实际上，该设备只是向SolidFire（存储）节点添加了计算节点与网络机制。

NetApp公司的HCI产品为超融合领域的冠军吗？这里得出的结论是，NetApp公司的全新HCI系统较超融合方案更加融合：实际上，该设备只是向SolidFire（存储）节点添加了计算节点与网络机制。

HCI还是CI？

在进行深入讨论之前，让我们首先回顾一下IDC公司对于HCI方案的基本定义——这也能够为我们提供很好的思考起点。

超融合型基础设施（简称HCI）系统将核心存储与计算功能整合至一套高度虚拟化的解决方案当中。此类解决方案与其它集成化系统的关键性差异在于，超融合型系统拥有向外扩展架构且有能力通过同样基于x86服务器的资源提供全部计算与存储功能。

NetApp公司的HCI产品是否符合上述定义？

在2016年6月刚刚推出时，NetApp公司的HCI产品并没有指定CPU或者规模水平，因此我们无法利用明确的方法评估该系统所能支持的最高应用程序大小与数量。但从物理角度讲，该系统基于2U机架，且这部分空间被进一步拆分为4个半宽度托架。这些托架皆插入计算或者存储节点。VSAN并非用于提供虚拟化跨节点块存储资源。

该系统在概念上基于一套向外扩展SolidFire Elements全闪存阵列，此阵列采用一台1U半宽度全闪存节点，其中装有6块SSD并运行有Elements OS。在此基础之外，系统还添加了一组1U半宽度x86计算节点，这些节点运行有ESXi外加一款Elements OS插件。这些计算节点似乎并不具备本地、直接接入存储资源。

John Rollason, NetApp公司

通过邮件访问的形式，我们与NetApp公司下一代数据中心产品营销高级总监John Rollason进行了沟通，而他亦对HCI方案作出了详尽说明。

Rollason: “我们提供的初始计算模型并不包含除内部M.2引导驱动器之外的任何本地存储机制。不过该计算硬件提供添加本地存储空间（最多6块驱动器）的能力，我们可能会在今后的产品当中运用这项能力。”

其看起来实际上更像是一套HCI系统，包含4托架与2U机柜。然而，我们可以将其架构视为两台并行且毗邻的半宽度存储节点与计算节点堆栈，其中各存储节点为各计算节点提供一套SAN。

这意味着NetApp公司的HCI实际上属于一套融合型基础设施（简称CI）系统，其中拥有彼此独立的存储与计算基础设施。

Rollason: “我们已经与众多合作伙伴、分析师以及客户就这方面议题进行了长时间讨论，他们普遍认为超融合型基础设施方案的关键特征在于简单性。第一代HCI参与者在进行架构设计时作出了取舍，导致其功能受到了限制。NetApp公司的HCI产品则采取了不同的方法，旨在为混合型工作负载提供有保障的性能表现、部署灵活性以及企业规模级别的自动化基础设施，而这一切功能都可以在这套简单的HCI模型当中进行轻松消费。这样的设计成果对于客户来说具有商业意义，同时亦使得我们通过重新定义HCI功能期望以整合整体数据组合并改变游戏规则，最终实现更为轻松易行的采购、部署与管理能力。”

CPU

这套HCI方案当中可以存在小型、中型与大型存储及计算节点。架构设计当中没有对存储节点或者计算节点内需要使用的CPU类型作出限定。NetApp公司表示，小型、中型及大型计算节点配置分别拥有16个、24个与36个虚拟计算核心，这不禁令我们怀疑是否还存在更多计算核心用于执行其它系统工作——例如执行ESXi虚拟机管理程序及/或Elements OS插件。

Rollason: “这些计算核心数字是准确的。系统当中不会使用更多计算核心。我们只是提到这些计算核心由虚拟机使用，因为这套系统与其它完全利用计算节点内的所有计算核心供虚拟机使用的HCI产品有所区别。”

NetApp公司的HCI系统计划在2017年第四季度正式开始出货，这意味着其将紧随英特尔Skylake与Purley平台发布之后。基于这样的背景，我们怀疑NetApp HCI计算节点将利用Skylake服务器——但具体选择哪套配置还不清楚。

Rollason: “最初的产品采用Broadwell CPU，Skylake将推迟我们的上市时间。不过各计算节点未来一定会更新为Skylake，这主要是考虑到英特尔公司新一代CPU所带来的性能提升以及热量/功耗削减。”

工作负载支持

NetApp公司并没有透露其选择的合作服务器制造商，但我们认为很可能是Supermicro公司。由于我们无法在不清楚各虚拟机所提出的服务器类型与存储要求的前提下，对NetApp HCI配置方案所能够支持的虚拟机数量作出评估，因此这里要向大家强调，截至本文撰写之时，我们无法将NetApp HCI与Nutanix、VxRail或者其它HCIA（即超融合型基础设施设备）进行有意义的比较。

记者: “每种类型的计算节点各能够支持多少套虚拟机？”

Rollason: “我们拥有内部统计数字以帮助自身在工程技术开发中进行支持规模调整。不过我们并不会将这些参考作为营销统计数据，因为这类数字总会基于关于‘虚拟机’的特定假设。我只能说，NetApp HCI能够像其它采用等同CPU及内存配置的ESX服务器一样拥有大量小型虚拟机与少数大型虚拟机。”

规模伸缩

SolidFire公司的阵列在理论上可以实现高达100个节点的规模扩展。NetApp HCI又是否能够扩展到100个存储节点与一定数量的计算节点？最高100个节点的配置上限意味着如果全部采用存储节点，那么NetApp HCI将提供100 x 11.4 TB = 1140 TB原始存储容量，相当于4400 TB实际存储容量。那么这样的容量能够支持多少虚拟机系统？NetApp公司给出的回应是：取决于计算节点的具体配置。

记者: “这样的规模伸缩计算是否正确？”

Rollason: “没有问题。HCI存储容量与SF AFA规模完全匹配。ESX集群大小则只受到ESX最大水平的限制。HCI管理软件能够立足同一套解决方案及UI对多套存储与ESX集群加以管理。这样的结合意味着HCI规模在理论上不存在任何限制。我们的一般性作法在于保证自身容量环境与客户部署场景下的最高配置保持一致，因此我们不会单纯在理论上进行空谈。”

记者: “无论存储与计算节点的具体数量，系统当中是否存在最高节点上限？”

Rollason: “在现实生活当中，限制解决方案实际规模的往往在于VMware vCenter的最高容量。只要vCenter Server能够处理，那么NetApp HCI架构在单一解决方案之内的扩展能力就不会受到任何限制。”

记者: “一个计算节点可最高‘为虚拟机’分配768 GB内存。是否还存在其它用于ESXi以及其它系统软件的内存？每个计算节点中的总体原始内存有多大？”

Rollason: “这个问题的答案与之前提到的计算核心基本一致。在系统内存容量方面，我们希望澄清的一点就是，其全部可用于虚拟机，而不像其它多数HCI解决方案那样需要分出一部分承载其它工作负载。”

记者: “HCI系统如何面向客户工作负载进行规模调？”

Rollason: “与所有NetApp解决方案一样，NetApp HCI同样将向合作伙伴及客户提供全面的规模调整工具。”

记者: “未来其是否还将支持其它虚拟机管理程序？”

Rollason: “虽然我们无法对发展路线图内容作出评论，但我们对于这项基础技术的灵活性感到非常兴奋。目前，我们的NetApp SolidFire客户已经能够利用VMware、OpenStack以及容器技术对我们的阵列技术方案加以部署，从而支持各类下一代用例——包括DevOps与最终用户计算。随着NetApp HCI不断实现创新并改变行业游戏规则，我们也将持续关注客户的实际需求。”

记者: “那么NetApp公司的HCI产品是否实际上属于CI？”

Rollason: “第一代HCI系统在架构设计选择当中限制了其容量”，这意味着其在具备逐节点向外扩展能力的服务器系统节点之内实现计算、存储、虚拟机管理程序与网络功能集成。

举例来说，Nutanix与SimpliVity的解决方案为：

此设备为一台2U机架机柜，容纳有服务器、存储与网络硬件外加相关软件，这使其可作为一类虚拟化现成数据中心资源。

Rollason: “NetApp HCI则采取不同的方案，旨在为混合型工作负载提供有保障的性能表现、部署灵活性以及企业级自动化基础设施，而所有这些功能皆可在这套简单的HCI模型当中实现轻松消费。这样的设计对于客户而言具有商业意义，且仍然立足整体组合整合了我们的数据结构解决方案。我们通过重新定义HCI功能期望来改变行业游戏规则，同时提供了轻松易行的采购、部署与管理能力。换句话来说，系统是否属于HCI，应当取决于其是否具有“简单易行的采购、部署与管理”能力。

评论意见

从这个角度来理解，FlexPod或者VxBlock都可以被归类为HCI系统，因为它们也具有类似的“简单易行的采购、部署与管理”能力。

根据我们的理解，NetApp公司所表达的实际含义为：“是的，这是一套CI系统，但其拥有轻松易行的采购、部署与管理能力，这一点与HCI系统完全对等——因此其可以被视为HCI系统。”

可能情况也确实如此——NetApp公司虽然能够对其中的计算与存储资源进行单独扩展，但其在严格意义上确实属于融合型基础设施，而非超融合型系统。但这种纯粹概念层面的差异是否重要？最终答案恐怕要由各位读者朋友自行判断了。