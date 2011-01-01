DRAM需求高涨助力Micron收入创下新高

内存和闪存芯片制造商Micron在第三季度表现特别出色，需求增长推动收入大涨，价格增长也推高利润。Micron在2017财年第三季度的收入为56亿美元，环比增长19.8%，同比大幅增长92%。

内存和闪存芯片制造商Micron在第三季度表现特别出色，需求增长推动收入大涨，价格增长也推高利润。

Micron在2017财年第三季度的收入为56亿美元，环比增长19.8%，同比大幅增长92%。

正如你想的那样，Micron的利润也增长至16.5亿美元，环比增长84.6%，这与去年同期的2.15亿美元相比相当不错了。即将上任的总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra继承了一个表现不错的公司。

他表示：“Micron在第三季度的运营业绩表现强劲，自由现金流几乎比上个季度翻了一番，这让我们可以免去10亿美元的债务。这些结果反映了我们的成本削减计划稳固执行，以及持续有利的行业动态。”

Micron在2017财年第三季度的收入和净收益

DRAM占到了Micron业务的64%，服务器DRAM占到了其中的30%，高于上个季度的25%。交易型NAND占到了该业务的31%，收入为17.25亿美元，出货容量环比增长17%。企业级SSD收入高于消费级SSD。

Micron的四大业务部门都表现不错：

- 计算与网络：每台服务器DRAM容量的增长，推动着企业收入增长，其中图形方面的双位数增长主要是搜到了平台和GPU的推动

- 嵌入式方面，NAND出货量创新高

- 移动方面，收入环比增长4%，主要是受到价格增长的推动

- 存储方面，面向云客户的SSD销售额翻番，收入环比增长26%

Mehrotra集成了一个相当出色的业务，面对着对其产品强劲且持续的需求，需要提高产量了。他的总体任务是克服当前生产短缺的问题，让Micron为下一代内存做好准备，面对NAND供应过剩和价格下滑的问题——这些事情都是周期性的——这样Micron就可以在没有太多痛苦的情况下渡过这些周期。

他必须让Micron与3D NAND分层领导厂商保持同步，不管是在容量方面还是成本方面，将它自己的QuantX——类似3D XPoint永久内存——变成一条盈利的产品线。

展望

Mehrotra在财报电话会上表示：“我们期望2018年行业需求持续稳定健康，DRAM和NAND需求能够支持持续的、强劲的增长，这反映了数据中心和移动市场的更广泛的趋势，以及SSD在企业、云和客户端PC方面越来越普及。”

Micron预计下个季度的收入在57亿美元到61亿美元之间，中间点是59亿美元，而去年同期为32亿美元。整个2017财年的收入预期中间点为201亿美元，同比增长62.1%，将创新高。

NAND厂商份额

另外，Stifel绘制了一张图表显示不同厂商的季度NAND收入，其中WDC和东芝分别计算和放在一起计算，此外还有英特尔、Micron和SK Hynix：

厂商的季度NAND收入

三星分别领先于WD、东芝，但是后两者综合起来是超过三星的，优势不明显。其次分别是WDC和东芝自己，然后是Micron、SK Hynix，最后是英特尔。

如果排除WDC与东芝的综合体，那么WDC排名第二，东芝排名第三，差距较小。