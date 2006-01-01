华云集团郑军：云计算已成为企业转型的支撑力量

2017年6月14日-16日，由中国电子学会主办，至顶网协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心隆重举办。在大会现场，我们特别邀请到华云集团副董事长、首席技术官郑军，请这位技术专家为我们介绍华云集团对云计算的理解和华云的云的战略。

2017年6月14日-16日，由中国电子学会主办，至顶网协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心隆重举办。本届大会围绕"生态构建 深化应用"主题展开，云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖齐聚一堂，共话云计算产业发展。在大会现场，我们特别邀请到华云集团副董事长、首席技术官郑军，请这位技术专家为我们介绍华云集团对云计算的理解和华云的云的战略。下面是对他进行的独家视频采访。

记者：各位观众朋友们，大家好，这里是第九届中国云计算大会的官方采访间。那么坐在我右手边这位是华云集团的副董事长、首席技术官郑军，郑总。郑总，跟我们的观众朋友打声招呼。

郑军：大家好，很高兴跟大家认识，有机会接受这个采访。

记者：郑总，我们也知道今年大会是第九届了，中国云计算的市场发展已经很多年了，您作为这个行业的专家，首先请您谈谈对于国内云计算市场发展的观点？

郑军：我应该是第九次参加中国云计算大会了，非常有感触。这九年从中国云计算大会的角度来讲，中国云计算在这九年发生了翻天覆地的变化，从最早的学术概念开始，到今天已经发展成大的产业，非常有感触。从今天来看，中国的云计算市场经过了翻天覆地的变化。这个变化体现在几个方面，第一毫无疑问，云计算已经从概念真正变成企业的一种生产力，帮助企业真正创新转型。一个深刻的变化，。云，不管是作为技术还是服务，已经真正帮助企业，不单单进行IT问题的解决，把传统的储存、计算、网络统一管理起来，进行它的上层业务的支撑。那么更关键的，我觉得云计算作为一种生产工具拉动企业的创新转型。

从这两种来讲，云的两种属性和作用，在中国发挥的非常淋漓尽致，第一个就是作为一种技术支撑IT平稳、不间断地运行。帮助企业的IT系统、邮件系统、OA系统、ERP系统无缝，平稳地运转，它是作为一种支撑力量。

另一个角度讲，云已经作为企业转型的工具，越来越多的企业通过云进行新产品的推出，拉动它的新的业务的增长，这个往往是最关键的。它不光是IT的支撑技术，更多是通过云进行业务的创新，制造企业通过云和大数据进行新产品的发布，进行各种数据的整合，提高生产效率。零售也是这样，零售也是基于云和大数据系统，它可以进行新的产品的发布、创新，新产品的推出。华云正在做的大量的案例，轨道交通也是，更多地把IP系统放在云上，帮助它的轨道行业向地铁行业无缝地运转，信号系统、门控系统，还有一些设备的监控诊断。更多的还有通过云进行安全的监控，所以说云计算已经深度地跟中国企业的业务进行绑定。从这个角度讲，云计算的市场这几年呈现出蓬勃发展巨大的变化。我也是感同身受，原来从我们给用户推广云，推广产品，现在反过头来，更多的企业和用户主动地找我们，要成熟的方案和成熟的产品，成熟的案例。所以云在中国对于绝大多数的企业来讲，已经不是一个可选可不选的选项，已经是一个必然的选项。我们今天也看到不管是中小型企业选择公有云，还有中大型的企业选择私有云，已经越来越非常成熟，而且冷静，它是真正作为一个核心的产品。从另外一个角度讲，从产业的角度讲，你们也看到了，云计算作为一个新兴的技术，你们也看到不一样的，它完全颠覆了IT，对整个IT产业变化启动了非常大的重新塑造的作用。所以说你们也看到，今天不管是中国的创新企业，还是华云这样的中坚力量，还是说整个全球的巨头，都在云的浪潮下进行重新的组合和洗牌。

我们看到有些大的公司在这种浪潮下更加成熟稳健地转型，有的公司就面临被淘汰，所以说云是真正发挥生产力，发挥巨大革命性作用的力量已经显现出来。我这么理解的。它跟物联网，有些不同，云是真正从商业化，从最早的学术到应用已经真正进入完全的商业化的运作和落地。这点尤其是非常重要的，从这个角度讲，我们看到中国的市场如果没有一家企业能够忽视云的存在，或者云带来的巨大的变革，这一点是完全不一样的。从这两年的发展来看，这个趋势反而呈现出一种加速变化的趋势。

记者：华云成立于2010年，也是一家比较早的技术公司，这两年也是随着云计算市场发展起来的，您能简单地跟我们介绍一下这两年的华云呈现怎样的发展趋势？

郑军：云最不一样的一点，这个行业它是一个技术推动型的行业，包括密集型的行业，所以这一点它跟互联网不一样，互联网更加强调APP，强调应用，但是云完全不一样，它非常强调底层研发，系统级的研发和产品，从这一点，它是个完全完全的技术密集型，技术推动的行业。华云这几年，完全集中在技术和产品的研发来拉动我们整个企业的增长。我们在一些包括云的核心的关键的技术，尤其是底层平台的研发，包括我们云的自动化，云的可靠性、安全性方面我们投入了大量的人力、物力，具有自主产权的产品。这一点对于中国的企业来说非常重要，因为中国经过了将近30年的软件开发，或者IT行业发展，中国尤其在云的大的背景下企业怎么去创新，怎么去生存，我觉得技术仍然是今天推动整个企业发展和不断成长的最大的推动力。所以说我们华云在整个研发的投入、技术的创新，产品的研发上面投入了大量的人力、物力去推动这个。

还有一点，云计算的出现跟开源技术是密不可分的，开源技术直接推动云的发展，如何对开源技术进行创新，进行功能化、产品化，我觉得在今天，在2017年仍然是一个思考的问题。华云也是，我们一方面自己能够核心去研发，开发自己核心团队，另外我们也借用大量开源的东西去实现产品化、功能化，所以说我们反对或者不认为一种理想情况直接拿着开源的工具去交付客户。因为开源跟成熟的产品之间还有巨大的距离，所以对于创新企业，对于技术企业来讲，如何利用开源技术进行创新，进行产品化，功能化，这一点是非常关键的。华云在这方面做了大量的探索，像我们在整个云的管理平台，云的虚拟化的平台，大数据平台，大数据集群管理等方面，还有大型数据中心的管理方面都做了自己核心的关键技术的研发，我们截至到今天大概有200项的知识产权的技术专利。这一点对于华云，乃至中国其他创新企业都有很好的参考价值。

记者：您刚才谈到云计算作为生产力在推动企业转型。我们也可以看到云计算对于企业来说带来很多好处，您说成本的节约，效率的提升。请您谈谈云计算有哪些发展的瓶颈和问题？

郑军：云发展到今天，我们认为第一个十年已经结束了，进入第二个十年，第二个十年我觉得云仍然是非常年轻的，充满蓬勃、充满朝气的一个行业，有很多的问题期待我们去发现和解决。我也不认为云进入下半场，我觉得十年对于一个行业，对于工业级的一个方向发展来说的话，其实不短也不长，我们认为云也是一个年轻的方向。在这上面我认为它有很多的亟待去解决的问题，刚才问到有哪些东西值得，比如在新的需求的影响下，云怎么去做，大家看到的，尤其从2015年以来，人工智能，包括以深度学习为代表的人工智能的行业发展突发猛进。反过头来讲，正是因为云计算的普及，才拉动了整个以大规模机损为核心的深度学习的发展，从而拉动了人工智能的发展。但反过头讲，我们看任何一个行业都是，它是应用和行业互相拉动式的发展。一方面要看云计算本身发展，另外一方面，云的应用也在向前发展。

人工智能如果出现以后，这种大数据的，高密度的计算任务，这种自动化，对基础为核心的云的拉动作用是很大。举个例子，我们讲人工智能、深度学习，深度学习和人工智能是要求大范围的大规模的计算的核心。这些需求直接又影射了云在底层资源的管理、组织、算法、资源调度、自动化方面有一些新的需求出来，反过头来又拉动云本身的发展。以人工智能为代表的应用，和云本身的这种底层的技术，它都是互相拉动式的发展。一方面云的成熟促进了应用的发展，反过头来应用又能够拉动了云计算的发展，能够实现拉动式的发展，这个其实对于一个行业健康的发展是最关键的。

同样的现象，今天早上我看到国家在规划5G的发展，我们看到中国通信行业，3G到4G，尤其从3G到4G的时候，整个以移动计算为核心的，包括安卓手机、苹果手机的拉动，各种APP的拉动，对于带宽的需求，对于个人计算的需求，呈现出爆发式的增长，拉动了个人带宽和网络的需求。所以说4G和5G在中国发展非常快，同时也拉动上层的各种移动互联网APP应用的蓬勃发展的繁荣，那么云计算和人工智能，和大数据的关系也是这样的，那么云计算作为一个基础技术，那么各种的应用、出现，直接云让更多的企业集中于业务创新，业务创新可以推出更多的业务行业的发展。反过头来，这些应用行业发展又再次拉动底层的技术，云计算向前发展，呈现出这种拉动式的发展，这个其实是进入良性的循环。

发展到今天，从2006年云计算的概念开始，到2017年，已经过了11个年头，第二个十年怎么结合应用，尤其是人类从物理世界向虚拟世界过渡的，飞速发展整合的过程当中，人类社会越来越进入到虚拟化社会。你们看到各种移动的，最早一些年的移动互联网到社交网络，到各种APP到今天的人工智能、大数据，所有这些都是人类社会向虚拟社会加速发展的态势。那么云计算是重要的一个推手，所以第二个十年我觉得云计算在新的应用，大的工业背景下有不同的任务和不同的发展诉求。所以从这个角度讲，怎么结合一些高级形态的应用，像人工智能这种高形态的应用去发展云，让云计算更好地跟大数据，跟人工智能进行整合、推动，我觉得仍然具有很大的挑战性。

所以对云，我觉得很多的底层的技术，包括一些服务的模式，包括经常讲的云的自动化和大型计算资源的管理，从多个方面来看，云计算仍然有很长的路要走。毋庸置疑，云计算发展到第20年已经产生了巨大的经济效益和社会的推动作用，我觉得在这个基础上，云计算可能要发展得更快，更好，面临很大的一些挑战，包括华云为代表的技术公司要去解决深层次的一些技术和行业上的问题，能够带动云的发展，促进应用的蓬勃，这个是形成良好的互动的一个循环发展趋势。

记者：您刚才提到了很多人工智能的关键词。人工智能可以发现在近一两年中，在行业中是非常火热的词，像人工智能、认知计算这些的新兴技术，未来是不是也是华云集团非常关注的一些？

郑军：是，我认为从我的角度或者我们集团的角度，广义的人工智能仍然是云计算的一部分，因为我们看到深度学习是人工智能最核心的部分，深度学习从2006年开始，从学术界开始提出真正的蓬勃，包括算法的成熟，计算框架的成熟是从2006年到2012年，将近六七年的时间。最近两年呈现出应用的爆发，包括你们最近看到AlphaGo已经第二次实现围棋的博弈，从多机版，并行计算到单机版的发展，经过了一个快速的发展。那么华云在人工智能和大数据方面也有极大的投入，我们认为大数据和人工智能仍然是云的一种自然延伸，为什么这么说呢？因为云计算的核心是计算，那么人工智能、深度学习，还有包括大数据，更多的也是以计算为主体去分析数据，以算法为核心实现整个数据分析到结果预测，这一点对云计算来讲也是最核心的一部分。所以说我们在这方面投入了大量的人力，包括吸引了国内顶尖的人才去做。一方面能够把大数据和人工智能这些技术做得更加简单、应用，能够方便在企业落地，另一方面我们也在深度学习，在人工智能核心的算法领域投入了大量的人力去研发，这些能够跟行业应用结合起来的算法，把人工智能进行平民化、民主化，推动整个行业应用的发展。我觉得这个不管是华云还是整个行业都面临的发展的诉求，所以在这方面，一方面结合人工智能和大数据，能够反观云计算有什么样的挑战，我们的产品怎么样更加成熟，更加适合人工智能和深度学习这些应用。反过头来讲，在应用领域本身我们也投入研发力量，去推动，去落地，去结合中国的企业和行业应用，把它真正发挥到企业的价值当中，我觉得这是最关键的。而不光是停留在一些现象或者是在一些讨论上面，华云也在沿着这两个方面发展。

记者：您在刚刚的演讲中，讲的是通过混合云进行企业转型创新，为什么是在混合云这个领域？

郑军：因为华云非常擅长建设私有云，包括早些年，截止到今天我们在全球运转了20个数据中心，那么从这几年来看，我们的优秀的案例，我们的产品，我们的解决方案更加集中在私有云，私有云是我们重点发力的方向，我们也积累了大量的优秀的企业客户，但是发展到今天，随着混合云，随着私有云和公有云重度的使用，对于我们来讲，华云的客户更多的是以大型的企业，或者是应用云比较早的一些企业。对于这些企业来讲，公有云、私有云不是非此即彼的，在私有云的基础之上，如何非常灵活地构建混合的IT，混合的异构的资源管理平台，通过自动化的工具实现异构资源管理平台来回的迁移和数据计算资源的流动，非常关键。所有这些可以概括成为混合云的需求，所以混合云不是一种概念，更多的是帮助用户怎么解决在私有云的应用，在公有云的发展面临瓶颈的时候，怎么有地帮助企业解决企业级云计算平台面临的挑战问题。所以从这个角度是建设混合云的。

一般来讲，我们不愿去谈混合云的概念，而更喜欢怎么帮助企业解决云计算发展落地，尤其在私有云建设当中碰到的挑战和问题，从这个角度概括出来，我们发现我们的产品方案更多是一种混合架构，或者帮助企业无缝地在公有云和多云之间来回迁移，所以我们认为它是混合云的形态。云计算发展到今天，还有一点，中国的云计算发展已经足够成熟，当然仍然很年轻，仍然能够让我们去谈论，去建设有资本、有能力或者去讨论，去帮助企业建设落地混合云，如果放在两年前甚至是三年前，我觉得混合云它更多是一种概念，那么发展在今天，虽然今天是第九届云计算大会，那么混合云在中国已经成为一个可以落地的产品或者计算的模型，所以在今天我也非常着重谈论这件事。企业在使用混合云的过程中面临多重的挑战和压力，如何帮助企业避开概念，而从实际解决问题的角度出发，去看待混合云，这个其实是非常关键的。

包括我也谈到了混合云的三个阶段，第一个阶段实现异构资源管理的平台，这个挑战，这个压力，这几年中国，尤其是大型企业在建设云平台的时候一直压力都在，我们从这两年也推出了华云自己的解决方案和产品，基于私有云如何进行异构资源的管理，这就是混合云的第一个阶段。

第二个阶段基于异构平台的建立和有效管理，能不能提供这种自动化的工具，帮助企业从人员密集型的IT的管理当中解放出来，这个也是非常关键的。华云提供一揽子的自动化的工具，帮助企业在异构，不同的云之间来回迁移。像我说的这种计算的流动和数据的流动，包括工作负载的来回的迁移，这个是非常关键的。这个也是跳开混合云的概念，从帮助混合云更好地落地。

第三个，我觉得混合云的最核心的就是能力的集成。这种能力的集成说起来是个概念。具体来看，非常实在，这种能力的集成体现在能不能有效地对跨平台的异构的资源，或者跨数据中心的云的使用进行有效管理。各种软件，各种系统，各种服务能力的集成是非常核心的。

举个例子，针对异构资源统一的监控、管理，这一点往往都是非常关键，这种能力的集成体现在你对云计算自动化的管理，自动的编排技术，自动的工作负载的分发，包括最重要的统一的异构，平台的监管，监控、管理，这些都是一种能力集成的体现。要把所有复杂的能力和设备集成起来，形成统一的，能够通过一个面板展现给客户，展现给我们IT人员，展现给云的使用者。这个往往是最关键的。基于这三个阶段，华云也是沿着这三个阶段推出自己面向混合云、面向私有云的产品，所以我们沿着这三个阶段，更好地把混合云在中国落地。

记者：您刚才主要谈到了中国云计算市场的主要阶段，已经进入下一个十年它的一些问题，还有华云集团在这几年发展过程中一些主要的情况。所以下面想请郑总谈谈对我们本届云计算大会的看法，您已经是第九届参加了，作为一个大会的老人，不知道本届大会对于您的感受是什么？

郑军：中国云计算大会已经第九届，每一届都来参加，每一次都有新的感受，这一次我感觉更加务实、落地一些。从去年开始我们反观中国云计算，中国云计算大会可以说是云计算行业发展的一个缩影，非常形象、生动。包括今天谈论的话题，包括混合云、私有云更好落地、实现，包括人工智能成熟、蓬勃发展，对于人的挑战。今天最大的感受就是非常的成熟，因为我们看到今天讲，我非常有感触，我们五年前参加中国云计算大会像今天参加人工智能大会一样，一个产业的发展必然随着概念的提出到整个概念的炒作，到冷静，到真正的落地，产生巨大的经济效益它是有一个周期的，我们认为这是非常正常，我们也非常欣喜地看到云计算的产品、技术，整个的服务形态，整个业务模式非常成熟。而且整个行业开始非常全面、冷静、客观地看待云。我刚才说云已经成为企业的必然选项了，而不是可选项，既然是必然选择，云已经实时地成为生产力。所以在这个大的背景缩影下，中国云计算大会给大家带来很多新的东西。包括新的应用出现，深度学习、人工智能出现对云的挑战，还有云的深层次的话题，包括私有云、混合云如何落地，如何踏实地实践，这些都是第九届云计算大会让人难忘的地方。在这个大的背景下，行业浪潮的推动下，中国云发挥，肯定往前发展得更好，也会吸引更多的人来关注我们整个云行业的冷静发展和成熟的思考。

记者：今天非常荣幸邀请到郑总来到我们第九届中国云计算大会的专访间，给我们带来非常详尽的分享。谢谢郑总。

郑军：谢谢大家！