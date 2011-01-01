EMC大中华区总裁正式阐述中国策略：传统IT和新IT并行

我们知道2017年5月10日谭仲良(Danny Tam)出任EMC大中华区总裁，在6月22日北京举行“中国业务发展暨数字化转型趋势交流会”上，

我们知道2017年5月10日谭仲良(Danny Tam)出任EMC大中华区总裁，在6月22日北京举行“中国业务发展暨数字化转型趋势交流会”上，其率领新团队正式亮相。正式阐述了大家对于EMC中国对于市场趋势、技术、产品以及用户的看法。

对于市场趋势的看法，谭仲良提出两条腿走路的策略，传统IT和新IT并行推进。一方面，EMC在中国的业务近几年保持着非常高的增长速度，所以还会继续发力，提升在传统IT市场的份额。另一方面，抓住数字化转型的机遇，与公有云、物联网、人工智能企业密切合作，抢占EMC在新IT市场的份额。

EMC要做的是保持并提升EMC中国在传统IT市场的份额，同时抓住数字化转型的机遇，抢占领EMC在新IT市场的份额。

谭仲良也给出了具体措施：提高咨询服务的能力；加大培育解决方案型的合作伙伴体系。

“两条腿走路：传统IT和新IT并行推进”，谭仲良表示：“世界已经彻底改变了，越来越多的企业和机构通过应用趋动业务价值。中国已成为全球经济的领导者，潜力巨大，特别是在云相关业务方面，我们看到了众多机会。同时，我们将进一步加强与合作伙伴的协作，培育解决方案型业务伙伴，与他们一起形成强大的解决方案能力，帮助客户实现数字化转型。”

我们知道，作为全球最大的存储企业之一，EMC于2016年被戴尔670亿美元收购，国外已经正式合并一个统一的DELLEMC公司来运作。但是EMC和戴尔一段时间内在中国还是分开独立实体运营。

主要是希望EMC中国客户和合作伙伴完全可以期待跟EMC进行稳定性、持续的合作。

中国市场的特殊性在于，中国本土企业快速崛起，成为世界上重要的产业力量。因此，在中国市场的竞争也是最为激烈。未来，能够在中国市场的竞争中胜出，也是跨国公司必不可少的一种实力。

综合多种因素，戴尔公司创始人迈克尔·戴尔决定，给EMC中国更多的过渡时间，这种"整而不和"的方式是为了更好的让客户完成过渡。

谭仲良此次正式亮相，在明确EMC大中华区方向的同时，也是向客户和合作伙伴传达一种信心：EMC将继续打造完整的生态，加强与现有合作伙伴的合作，深入服务好已有客户。

在大会上，EMC和兄弟企业VMware、Pivotal共同与转型中的用户企业万达集团、恒丰银行探讨了传统IT和新IT如何并行推进企业数字化转型。包括EMC中国卓越研发集团上海公司总经理陈春曦、VMware公司大中华区渠道及业务拓展总经理王冰峰、Pivotal公司大中华区总经理刘伟光与合万达集团信息管理中心副总经理李晓艺、恒丰银行金融云资深专家张有才做了精彩的分享。

最后会上也公布了EMC全系列产品更新，包括：EMC高端存储系列VMAX、EMC中端存储系列Unity、EMC横向扩展全闪存存储XtremIO、EMC软件定义存储ScaleIO、EMC横向扩展NAS存储Isilon，以及EMC与VMware联合开发的超融合系统VxRail。强大的新产品阵容，未来EMC三年业务目标的实现提供有力的支撑。

VMAX 950F是EMC VMAX全闪存系列中的最新成员，VMAX是EMC的旗舰高端存储系列，几十年来一直是企业级存储阵列的业界基准。凭借比前一代高68%的性能和改善30%的响应时间（就RRH而言为6.7M IOPS，就OLTP而言为350微秒响应时间），VMAX 950F再次刷新了全闪存存储性能标准。

VMAX 950F阵列采用最新的英特尔CPU和升级版软件，可成规模地提供同类中优秀的性能。该阵列还可帮助客户有把握地在单一平台上合并包括开放系统、大型机、IBM i、文件工作负载等，在性能与前一代系统相同的情况下，占地面积减小25%。新的VMAX 950F全闪存阵列提供业界领先的、VMAX全闪存系列其余阵列所提供的全部数据服务，包括SRDF（对称远程数据软件）、[email protected] （静态数据加密）、无中断迁移、线内压缩以及更多服务。这种性能、数据服务和超过“6个9”的可用性的强力组合，使VMAX 950F成为合并关键任务型应用的理想平台，因为这类应用需要闪存般的性能，而且不能宕机，例如核心银行业务、信用卡处理、电子计费或医院记录系统。

推出XtremIO X2：下一代XtremIO

XtremIO针对提供始终在线内的数据服务的全闪存阵列而定制，向全世界成千上万的客户提供前所未有的高效率。XtremIO X2进一步提升了XtremIO简明的软件设计，给硬件增加了更大马力，在前一代系统基础上进一步增强了XtremIO的实力。XtremIO是适合数据消重工作负载的理想平台，也非常适合面向大规模快照的集成式复制数据管理（iCDM），例如VDI和开发/测试用例。

凭借新硬件和智能性得到提升的软件的强力组合，X2的响应时间减少多达80%，数据减少超过25%，在采用iCDM的情况下，每集群可支持超过2倍的复制量。X2的存储容量利用率和全闪存性能甚至更高，价格则低至其前一代的1/3。X2每X-Brick（X砖块）提供3倍的容量，X2还提供新的多维可扩展性，以从每X-Brick低至7TB纵向扩展至高达138TB，从而横向扩展至多达8个X-Brick。最后，X2的机架密度已经提高到4倍，因此可提供高达5.5PB的有效容量以及每机架单元超过100TB的有效容量密度。

新的面向中端系统的EMC Unity

EMC推出4款新的EMC Unity全闪存系统——EMC Unity 350F、450F、550F和650F，在80个驱动器高密度排列、3U占地面积的情况下，提供高达500TB有效存储容量。EMC Unity为中档系统提供同类中优秀的全闪存性能和简便性，集成了对块数据和文件数据的支持。所有新推出的EMC Unity系统都包含4倍大的文件系统，提供线内文件压缩、具快照移动性的iCDM、更简单的映射RAID保护以及通过KMIP（密钥管理互操作性协议）支持外部加密密钥管理。此外，与前一代系统相比，新的EMC Unity的密度提高至8倍，文件系统容量有效性也提高至8倍，这些新系统还能够在不到10分钟内安装完毕，这比前几代系统的安装时间少了33%。

新一代Isilon横向扩展NAS

如今的企业正在竭力与数据的快速增长保持同步，并需要及时支持要求日益苛刻的、对更快取得业务成果至关重要的应用。为了应对这些挑战，EMC推出了基于革命性“Infinity”架构的新一代Isilon横向扩展NAS系统。这个新一代系统将包含全闪存、混合和归档配置，可横跨媒体和娱乐、生命科学、金融服务等多种行业，支持要求苛刻的文件应用。

独特的“Infinity”架构为Isilon平台提供了达到全新高度的性能和可扩展性，与目前一代Isilon平台相比，新的Isilon提供高达6倍的IOPS、11倍的吞吐量和2倍的容量。凭借新的模块化设计，客户可以非常方便地按照需求变化，自己升级性能或容量。此外，新的超高密度Isilon平台可帮助客户将数据中心效率提高多达75%，从而极大地降低了与数据中心电力、冷却和空间需求有关的运行费用。与所有Isilon平台一样，新一代Isilon系统运行Isilon OneFS操作系统，提供很高的存储效率、可靠的数据保护和强大的数据管理功能。这个新一代Isilon系统可无缝地集成到现有Isilon集群中，也可以作为新的集群部署。

EMC VxRail Appliance系列是业界惟一的与VMware共同设计的、基于VMware vSAN的HCI应用设备系列。IDC公司分析师透露，2016年第四季度，VxRail Appliances环比收入增长是整个HCI市场的4倍，这表明其季度同比增长超过70%。由于VxRail Appliances越来越多地用于核心数据中心应用，因此为了跟上这种变化，EMC VxRail Appliances 4.5提供了几种新的企业级功能：

增强的企业级部署功能–简化安装和部署体验，以帮助企业客户成规模地管理VxRail Appliances。VxRail Appliance的部署体验此前已进行了优化，仅用20分钟就可部署单台设备，现在面对较大规模的集群时，也可以获得这样的部署体验，客户可以像增加和管理单台设备一样，增加和管理10台或更多设备。

硬件灵活性提高，总体拥有成本降低–新的单处理器选项价格低至3节点集群2.5万美元，在纵向扩展至64个节点时，降低了基于处理器收取许可费的软件的部署费用。新的网络选项包括多达12个额外端口，使VxRail Appliances可以部署在要求针对工作负载进行物理网络分段的环境中。

支持最新的VMware技术–由于支持新的VMware vSphere 6.5和VMware vSAN 6.6，因此增加了优化的数据服务算法，从而可提高闪存性能，加快软件定义的静态数据加密以防止不希望的数据访问，并增强了对延伸集群（stretched cluster）的保护。

改善了与EMC技术的互操作性–部署VxRail Appliances的客户现在可以运用集中式EMC安全远程服务（Secure Remote Services，简称ESRS）网关，为全部EMC基础架构提供安全、双向的单点远程支持。

EMC VxRack Systems是惟一的机架级超融合系统，集成了架顶Spine-Leaf网络和SDN选项，是在整个数据中心采用软件定义技术的客户的完美选择，也为预集成物理及软件定义网络的HCI做好了准备。

高性能网络架构适用于现代数据中心–VxRack FLEX现在采用了下一代Cisco Nexus 73180YC-EX交换机，该交换机扩大了规模、提高了性能且本机支持软件定义的网络。

EMC的SDS解决方案产品组合非常丰富，可基于业务需求、未来计划、技能水平以及地理定位挑战，为企业提供最适合的解决方案。

EMC ScaleIO.Next–领先的企业级软件定义的数据块存储解决方案，ScaleIO将引入新的.Next功能及增强功能。

提供线内压缩、增强的快照功能、细粒度配置和无缝的卷迁移。支持VMware Virtual Volumes，简化了针对VMware的管理。

EMC ECS升级–多种与EMC横向扩展的对象存储平台有关的升级，可针对传统应用及下一代应用提供云级全局数据访问。

此外，还提供增强的企业级数据保护和管理功能以及支持先进的数据分析。

ECS专用云服务，使客户在采用混合云模式时，能够自始至终使用ECS。作为一种在Virtustream数据中心中托管的专用、单租户产品，ECS专用云服务兼有私有云的控制能力以及公有云的自主运行和敏捷性。