NetApp推出基于SolidFire的全闪存版FlexPod

NetApp推出了基于SolidFire的全闪存版FlexPod。FlexPod是一款融合基础设施参考架构，由思科和NetApp联合出售。对于思科和NetApp来说，这是一个年收入80亿美元的业务，拥有超过8400家客户和140多个验证设计。

NetApp推出了基于SolidFire的全闪存版FlexPod。FlexPod是一款融合基础设施参考架构，由思科和NetApp联合出售。对于思科和NetApp来说，这是一个年收入80亿美元的业务，拥有超过8400家客户和140多个验证设计。

到目前为止，FlexPod采用的是NetApp FAS/ONTAP存储，还有一个全闪存的FAS FlexPod。例如，FlexPod数据中心采用NetApp All Flash FAS和VMware Horizon系统，带有一个AFF8080cc阵列以及配置了800G SSD的DS2246磁盘架。

还可以使用SolidFire阵列配置FlexPod，用途主要是为数据中心环境内基于块存储的iSCSI工作负载提供横向扩展存储选择，使用SolidFire全闪存阵列。

NetApp表示，FlexPod SF9608“可以支持企业级和新架构，有精确的存储容量和性能以满足多租户环境中单个租户的需求”。

SolidFire Elements OS很好地解决了QoS软件的噪声邻居问题，具有重复数据删除、压缩和自动精简配置功能。

NetApp表示，FlexPod SF用户可以在不间断的情况下控制性能和容量优先级。

FlexPod SF具有：

- 思科C220 M4机架

- 思科UCS B系列M4服务器

- SF608全闪存阵列，带有Elements OS

- 8个三星960GB SSD，有7680GB原始容量

- Nexus顶架式交换机

- 10GbitE iSCSI，支持40GbitE

最小配置是一个4节点的集群，据称可达到300000 IOPS和30TB有效容量。当然，这是一款纵向扩展的系统，有1节点的增长扩展能力，每个节点增加75000 IOPS和10TB有效容量。

我们可以介绍一个100节点测试的最大配置。

FlexPod SF是思科的首款硬件融合基础设施平台，意味着它采用了一台思科C220 M4服务器，而不是最初用于SolidFire节点的戴尔服务器。该系统将在月底提供报价。