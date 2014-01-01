 谁是DRAM货源短缺现状的最大受益者？当然是DRAM供应商

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PC内存价格提升达30%，三星、SK海力士与美光表示感觉良好。
全球DRAM货源短缺问题给众多PC、智能手机与服务器买家带来沉重打击。然而在另一方面，这样的现状却给各内存制造商带来了巨大的经济收益。
根据Trendforce公司旗下DRAMeXchange事业部公布的最新统计数据，就在2017年前三个月中，内存组件的整体销售额达到创纪录的141亿美元，较上年同期增长达13.4%。
另外，与2016年第四季度进行比较，2017年第一季度的PC DRAM组件平均销售价格增长了至少30%。
与此同时，服务器与移动市场亦因此受到严重影响，其中移动DRAM产品的价格平均上涨近10%。
三星公司作为本季度的市场王者，营收达到63亿美元，较上个季度增长6.8%且目前占据整体市场份额的44.8%。SK海力士以40.5亿美元销售额位列第二，较上季度营收提升21.5%，占据整体市场份额的28.7%。第三位为美光公司，本季度销售额为29.6亿美元，较上个季度增长22.3%且掌握着整体市场份额的21%。
DRAMeXchange发布的各项数据汇总表格（单元为百万美元）。
|
排名
|
公司名称
|
2017年
第一季度营收
|
2016年
第四季度营收
|
环比营收变化
|
2017年
第一季度市场份额
|
2016年
第四季度市场份额
|
1
|
三星
|
6,323
|
5,918
|
6.8%
|
44.8%
|
47.5%
|
2
|
SK海力士
|
4,047
|
3,330
|
21.5%
|
28.7%
|
26.7%
|
3
|
美光
|
2,960
|
2,421
|
22.3%
|
21%
|
19.4%
|
4
|
Nanya
|
394
|
381
|
3.6%
|
2.8%
|
3.1%
|
5
|
Winbond
|
157
|
166
|
-5.5%
|
1.1%
|
1.3%
|
6
|
Powerchip
|
110
|
102
|
7.6%
|
0.8%
|
0.8%
|
|
其它
|
134
|
135
|
-1%
|
0.9%
|
1.1%
|
|
合计
|
14,126
|
12,454
|
13.4%
|
100%
|
100%
DRAMeXchange方面指出，排名前三位的供应商皆在今年第一季度报出“幅度可观的”运营利润率，且这一势头将在下个季度继续得到保持。
那么这种货源短缺与价格上涨趋势能否继续保持？DRAMeXchange部门研究主管Avril Wu表示：“着眼于第二季度，移动DRAM市场已经暂时迎来降温，但服务器DRAM市场仍然表现得相当火爆。DRAMeXchange预计PC与服务器DRAM市场上的产品价格还将继续走高，且相较于2017年第一季度的平均涨幅可能达到10%。”
Wu同时宣称，“能够满足新型智能手机与PC设备大量出货的DRAM制造能力最早也要到今年下半年才能实现。”
从传统角度看，内存制造商一直在通过不断提升产能的方式满足市场需求。但这一次的货源短缺状况反而给各厂商带来甜头，因此最终将造成何种影响尚有待观察。
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