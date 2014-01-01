科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网存储频道存储组件谁是DRAM货源短缺现状的最大受益者？当然是DRAM供应商

谁是DRAM货源短缺现状的最大受益者？当然是DRAM供应商

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

全球DRAM货源短缺问题给众多PC、智能手机与服务器买家带来沉重打击。然而在另一方面，这样的现状却给各内存制造商带来了巨大的经济收益。

作者：杨昀煦 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年5月19日

关键字：DRAM 市场观察

PC内存价格提升达30%，三星、SK海力士与美光表示感觉良好。

 谁是DRAM货源短缺现状的最大受益者？当然是DRAM供应商

全球DRAM货源短缺问题给众多PC、智能手机与服务器买家带来沉重打击。然而在另一方面，这样的现状却给各内存制造商带来了巨大的经济收益。

根据Trendforce公司旗下DRAMeXchange事业部公布的最新统计数据，就在2017年前三个月中，内存组件的整体销售额达到创纪录的141亿美元，较上年同期增长达13.4%。

另外，与2016年第四季度进行比较，2017年第一季度的PC DRAM组件平均销售价格增长了至少30%。

与此同时，服务器与移动市场亦因此受到严重影响，其中移动DRAM产品的价格平均上涨近10%。

三星公司作为本季度的市场王者，营收达到63亿美元，较上个季度增长6.8%且目前占据整体市场份额的44.8%。SK海力士以40.5亿美元销售额位列第二，较上季度营收提升21.5%，占据整体市场份额的28.7%。第三位为美光公司，本季度销售额为29.6亿美元，较上个季度增长22.3%且掌握着整体市场份额的21%。

DRAMeXchange发布的各项数据汇总表格（单元为百万美元）。

排名

公司名称

2017年

第一季度营收

2016年

第四季度营收

环比营收变化

2017年

第一季度市场份额

2016年

第四季度市场份额

1

三星

6,323

5,918

6.8%

44.8%

47.5%

2

SK海力士

4,047

3,330

21.5%

28.7%

26.7%

3

美光

2,960

2,421

22.3%

21%

19.4%

4

Nanya

394

381

3.6%

2.8%

3.1%

5

Winbond

157

166

-5.5%

1.1%

1.3%

6

Powerchip

110

102

7.6%

0.8%

0.8%

 

其它

134

135

-1%

0.9%

1.1%

 

合计

14,126

12,454

13.4%

100%

100%

DRAMeXchange方面指出，排名前三位的供应商皆在今年第一季度报出“幅度可观的”运营利润率，且这一势头将在下个季度继续得到保持。

那么这种货源短缺与价格上涨趋势能否继续保持？DRAMeXchange部门研究主管Avril Wu表示：“着眼于第二季度，移动DRAM市场已经暂时迎来降温，但服务器DRAM市场仍然表现得相当火爆。DRAMeXchange预计PC与服务器DRAM市场上的产品价格还将继续走高，且相较于2017年第一季度的平均涨幅可能达到10%。”

Wu同时宣称，“能够满足新型智能手机与PC设备大量出货的DRAM制造能力最早也要到今年下半年才能实现。”

从传统角度看，内存制造商一直在通过不断提升产能的方式满足市场需求。但这一次的货源短缺状况反而给各厂商带来甜头，因此最终将造成何种影响尚有待观察。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号