 谁是DRAM货源短缺现状的最大受益者？当然是DRAM供应商

全球DRAM货源短缺问题给众多PC、智能手机与服务器买家带来沉重打击。然而在另一方面，这样的现状却给各内存制造商带来了巨大的经济收益。

PC内存价格提升达30%，三星、SK海力士与美光表示感觉良好。

全球DRAM货源短缺问题给众多PC、智能手机与服务器买家带来沉重打击。然而在另一方面，这样的现状却给各内存制造商带来了巨大的经济收益。

根据Trendforce公司旗下DRAMeXchange事业部公布的最新统计数据，就在2017年前三个月中，内存组件的整体销售额达到创纪录的141亿美元，较上年同期增长达13.4%。

另外，与2016年第四季度进行比较，2017年第一季度的PC DRAM组件平均销售价格增长了至少30%。

与此同时，服务器与移动市场亦因此受到严重影响，其中移动DRAM产品的价格平均上涨近10%。

三星公司作为本季度的市场王者，营收达到63亿美元，较上个季度增长6.8%且目前占据整体市场份额的44.8%。SK海力士以40.5亿美元销售额位列第二，较上季度营收提升21.5%，占据整体市场份额的28.7%。第三位为美光公司，本季度销售额为29.6亿美元，较上个季度增长22.3%且掌握着整体市场份额的21%。

DRAMeXchange发布的各项数据汇总表格（单元为百万美元）。

排名 公司名称 2017年 第一季度营收 2016年 第四季度营收 环比营收变化 2017年 第一季度市场份额 2016年 第四季度市场份额 1 三星 6,323 5,918 6.8% 44.8% 47.5% 2 SK海力士 4,047 3,330 21.5% 28.7% 26.7% 3 美光 2,960 2,421 22.3% 21% 19.4% 4 Nanya 394 381 3.6% 2.8% 3.1% 5 Winbond 157 166 -5.5% 1.1% 1.3% 6 Powerchip 110 102 7.6% 0.8% 0.8% 其它 134 135 -1% 0.9% 1.1% 合计 14,126 12,454 13.4% 100% 100%

DRAMeXchange方面指出，排名前三位的供应商皆在今年第一季度报出“幅度可观的”运营利润率，且这一势头将在下个季度继续得到保持。

那么这种货源短缺与价格上涨趋势能否继续保持？DRAMeXchange部门研究主管Avril Wu表示：“着眼于第二季度，移动DRAM市场已经暂时迎来降温，但服务器DRAM市场仍然表现得相当火爆。DRAMeXchange预计PC与服务器DRAM市场上的产品价格还将继续走高，且相较于2017年第一季度的平均涨幅可能达到10%。”

Wu同时宣称，“能够满足新型智能手机与PC设备大量出货的DRAM制造能力最早也要到今年下半年才能实现。”

从传统角度看，内存制造商一直在通过不断提升产能的方式满足市场需求。但这一次的货源短缺状况反而给各厂商带来甜头，因此最终将造成何种影响尚有待观察。