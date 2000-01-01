高速全闪存盘阵闪亮登场 Infortrend推出2U 25盘位高密度存储

Infortrend（股票代码：2495）今天宣布EonStor GS系列再添新成员EonStor GS 3025A。新的2U 25盘位小规格机型正式推出，完全支持全闪存的配置将再次惊艳整个存储市场。

Infortrend（股票代码：2495）今天宣布EonStor GS系列再添新成员EonStor GS 3025A。新的2U 25盘位小规格机型正式推出，完全支持全闪存的配置将再次惊艳整个存储市场。硬盘的高密度聚合在一起，跑出740K IOPS随机读的全闪存性能，可谓技惊四座。响应时间仅为0.5毫秒，闪电般的运行速度接近极致，加上与云端的完美融合，新产品一定会引起广大存储用户的强烈震撼。

Infortrend EonStor GS 3025A定位在全闪存存储，区别于其他EonStor GS系列机型，针对全SSD硬盘以及高速数据传输有了独特的优化。EonStor GS 3025A新的固件得到全面的优化，比其他EonStor GS系列产品在SSD管理方面有很大提升，能够更好的应对随机I/O的访问，因此特别适合虚拟化与数据库的应用。

EonStor GS 3025A在SSD优化技术方面也比其他EonStor GS系列有了实质性的增强，例如防止重复写入与擦写，可以进一步增强性能表现。还能够有效减少SSD的擦写周期，平均分配写到每个块当中，降低延迟，从而提升存储运行效率的同时，减轻SSD的损耗，延长SSD的使用寿命。25颗SSD硬盘安装在仅有2U的机箱里，新的高密度全闪存存储"EonStor GS 3025A"可以大幅度节省数据中心的空间与能耗。

除了本地存储的超高性能之外，Infortrend全闪存存储充分利用云端，在有限的预算之下进行大空间的扩展、备份与归档。企业用户运行本地的SAN/NAS应用，能够通过多种云端服务（例如，AWS S3, Azure, Google Cloud,阿里云）轻松整合扩展他们的存储架构。

Infortrend产品企划部总监高明贤先生表示："当前企业的发展，依靠全闪存存储的高性能与敏捷的响应，才能保证关键业务的正常运行。Infortrend全闪存存储兼顾性能与效率，是企业的理想选择。不仅如此，我们的全闪存存储还完全融合云端，让用户在这方面的投入全面降低。"