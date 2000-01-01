达沃时代三节点小金刚，开创微型数据中心新时代

企业发展的过程中，不同的发展规模对于信息化建设的程度有着不同的需求。对于规模较小的企业来说一台服务器就足够，规模较大的企业则需建设一个五脏俱全的数据中心。

企业发展的过程中，不同的发展规模对于信息化建设的程度有着不同的需求。对于规模较小的企业来说一台服务器就足够，规模较大的企业则需建设一个五脏俱全的数据中心。数据中心是一种高度集成的共享协作式网络设备，不但具备基本的计算、网络、存储功能，还兼具数据冗余、备灾等功能，其内部设备越复杂功能就越精细。

我们应该很清楚，像全球500强或中国500强，这样有着强大技术团队和强有力资金实力去构建数据中心的企业，毕竟是极少数的。因为像大企业这样，构建一套专有数据中心需要面临部署周期长、功能复杂、管理复杂、成本高昂等诸多挑战。在中国，特别是区域市场，数百万中小企业更渴望拥有一套可以快速部署、易于管理、具有成本优势的完整解决方案，帮助它们解决这些烦恼。

可喜的是，随着计算、存储、网络等硬件技术的突飞猛进以及分布式系统的开放，催生出超融合这种新型技术，让海量中小企业使用微型数据中心成为了可能。

比如，达沃时代就根据微数据中心的建设需求，结合自身在超融合领域的技术优势，推出了一种三节点超融合的微型数据中心解决方案。这种方案可为客户提供一种相对可靠、安全预装各种应用的使用环境，开箱即用是其最大的服务特点。

近日，ZD至顶网记者走进达沃时代，独家专访了达沃时代营销中心渠道负责人梁春先生。就达沃时代为什么会推出基于微数据中心的解决方案、具体的产品优势及其对企业信息化建设所产生的影响，进行了一次深入访谈。

聚焦用户真实需求

做产品不能一味地求大求全，要结合不同的用户需求推出对应的解决方案。因为对于大量的企业信息化建设来说，他们更需要一个功能聚焦、管理极其简单的数据中心，能够把存储网络、计算资源很好地管起来就可以了。在IT渠道扎根多年的梁春，了解中国不同区域的IT需求。他说，越是渠道下沉，越是缺乏专业的IT人才，因此，提供一个像智能终端设备一样开机即用的产品，可以满足很多企业的真实需求。

梁春先生告诉记者，达沃时代推出的小金刚超融合平台C-ONE，是一款基于云的超强微数据中心，目标是让用户“开箱即用”。其特点是采用了极简的轻融合体系，去除了存储交换机，大大降低了用户的实施成本和维护难度。基于这种极度精简的单层融合架构，小金刚产品三节点即可提供强大的业务支撑能力。

为什么要提供一个三节点的融合产品？梁春先生表示，这是结合用户实际需求来考虑的。目前看来，小金刚超融合平台三台服务器的计算能力、存储能力，基本可以覆盖80%或以上的客户需求。包括财务系统、销售管理系统、库存管理系统、邮件系统以及外部网站等十几个应用的运行需求，轻松满足多数业务场景的性能与可靠性需求。

让3-4线城市企业直接上云

梁春先生告诉记者，北上广深超级城市的后面约有40多个二线城市，一二线城市后面更有着成百上千的3-4线城市。这些城市中的好多企业，甚至是政府部门，连虚拟化都没上。小金刚超融合平台C-ONE，部署起来十分简单，能够帮助他们跨越虚拟化，直接打造基于超融合的私有云。基于小金刚稳定的三角体系设计，三节点具有极高的可靠性保障，数据可靠性高达99.999%。同时，无缝支持虚机HA与VM迁移，先进的超融合架构实现节点冗余与MDS高可用，数据切片存储方式有效降低故障粒度。

达沃时代超融合技术，另一个优势就是实现了分布式存储系统与XenServer的深度融合。其独创的ROWS技术为虚拟机提供出色的IO性能，IO聚合技术成倍提升普通硬盘IOPS响应。分布式存储架构性能线性叠加为虚机提供虚拟块设备与文件存储服务，并提供与ESXi、KVM等虚拟化平台的融合方案。

小金刚形态虽小，五脏却俱全，具备了一个完整数据中心拥有的计算、存储、网络等所有功能。基于通用的X86服务器，采用先进的分布式文件系统与主流的虚拟化平台，实现了对存储资源、计算资源的统一管理，资源按需分配。同时在小金刚上还可以集成云管理平台，实现资源池化、自助服务等功能。

小金刚体系精简、简单经济，单套系统支持2路或4路服务器，可提供50TB以上的存储空间。结合实际业务需求提供弹性的性能容量，具备极高的可靠性，广泛适用于企业、政府、教育、科研、医疗、监控等行业。

下一阶段：打造企业级应用“云超市”

梁春先生表示，就像智能终端的APP商店，为用户提供了方便快捷的应用选择一样。为了让企业级用户实现应用的按需采购，达沃时代下一阶段的目标是打造一个让企业可以选择自己所需要应用的平台，也就是提供一个超融合设备的系统平台。