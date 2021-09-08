分析师预测：2030年3D XPoint产能将赶超DRAM

分析师预测，英特尔Optane 3D XPoint内存容量出货量可能会在2028年超过DRAM。

Coughlin Associates 和 Objective Analysis公布了一份名为《新兴内存崛起》的报告，该报告着眼于3D XPoint、MRAM、ReRAM和其他新兴内存技术，并表示到2031年这些新兴内存技术创造的收入可能会增长到440亿美元，因为这些技术将取代一些服务器DRAM，以及NOR闪存和SRAM——无论是作为独立芯片还是作为ASIC和微控制器中的嵌入式内存。

新兴内存市场将大幅增长，到2031年3D XPoint收入将超过200亿美元，届时独立MRAM和STT-RAM收入将达到17亿美元。该报告预测，SoC中大部分嵌入式NOR和SRAM将被嵌入式ReRAM和MRAM所取代。

下面这张图表显示，到2028年XPoint的容量将有望突破100,000PB的水平，从而超过容量增长略有放缓的DRAM。

注意对数刻度

图表显示，今年XPoint的出货量为1000PB。到2028年，这个数字将增长100倍，达到100,000PB。

我们询问了该报告的Objective Analysis联席作者Jim Handy，了解他们是如何获得XPoint收入相关数据的。

他告诉我们：“3D XPoint应该不需要大量晶圆来实现高收入。你可能还记得，2015年该技术推出的时候，英特尔和美光称其将‘比传统内存密度高10倍’（这里的传统内存即指DRAM）。这意味着生产相同容量所需的XPoint晶圆数量是DRAM的1/10。”

不过，我们应该注意：“也就是说，Objective Analysis有关3D XPoint的预测无疑是乐观的，是基于足够普遍的服务器预测，然后对这些服务器系统中3D XPoint DIMM（正式称为Optane DC Persistent Memory Modules）的接受程度做出假设。Optane SSD并不是其中一个重要组成部分，但它们在数据中心的吸引力比在PC中更大。”

“到预测期结束的时候（2031年），我们假设XPoint DIMM在服务器中的渗透率将达到50%以上，并且这些服务器中大部分内存都将采用Optane DIMM，以更小型的DRAM可以实现真正的高速运转，就像缓存一样。”

那么英特尔将从哪里获得生产能力（就像生产Optane芯片的Rancho Rio工厂一样），那将更像是开发工厂而不是大规模生产设施吗？

Handy说：“鉴于英特尔的制造愿望，到2031年Rio Rancho应该只占英特尔总产量中很小的一部分。如果XPoint产量足够高的话，规模经济将使其成本降低并实现盈利，迄今为止XPoint还没有做到这一点。如果XPoint是有利可图的，其他企业对生产XPoint也是感兴趣的话，英特尔就会选择从外部进行采购。

“这一切都取决于英特尔能否成功让主要的服务器购买者选择采用Optane，以及英特尔是否愿意继续补贴该技术。两者都很难预测。”

这让我们重新审视美光于2021年3月退出XPoint市场的举措，XPoint在容量增长方面是否有不同的数据？

Handy认为：“我相信美光在2015年的时候预测XPoint市场的发展速度会要比现在更快，并且Optane SSD的接受度也会比以前更好。由于缺乏足够大的市场，以及随后缺乏规模经济，美光没有明确的盈利途径，所以退出并不奇怪。”