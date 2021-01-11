美光发布第一季度财报 DRAM和NAND市场双丰收

闪存芯片厂商美光（Micron Technology）今天发布了强劲的第一财季业绩，收入和利润均超出预期水平。

闪存芯片厂商美光（Micron Technology）今天发布了强劲的第一财季业绩，收入和利润均超出预期水平。

该季度美光公司在不计入股票补偿等特定成本的情况下，利润为每股78美分，收入为57.7亿美元，轻松超出华尔街预测的每股利润68美分，收入56.6亿美元。

更重要的是，这一结果也超出了美光自己最新的预测，即每股利润在69至73美分之间，收入在57亿至57.5亿美元之间。随后美光股票在盘后交易中上涨了1％多。

美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra表示，公司业绩好于预期主要是由专注的执行力和强劲的终端市场需求所驱动的，并称，这一结果是非常“出色的”。

他说：“我们很高兴看到DRAM行业根基越来越强固。美光有史以来第一次同时在DRAM和NAND技术方面同时处于领先，而我们也从AI、5G、云和智能边缘推动全球经济数字化转型的趋势中有所受益。”

美光主要是为个人计算机、服务器和移动设备提供DRAM和NAND闪存芯片。该季度美光给投资者们带来了一些令人鼓舞的消息，美光在一份投资者介绍中称，认为今年市场对DRAM的需求强劲，将以“近百分之二十的速度增长”，而且DRAM的可供应量可能“低于需求”，也就是说，产品价格会提高。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，由于个人计算机、笔记本电脑以及超大规模数据中心市场的强劲表现，DRAM市场已经出现逆转，“美光正在利用这些市场动态”。

Constellation Research分析师Holger Mueller指出，市场的强劲使美光DRAM收入增长已经追赶上了NAND。长期以来，NAND在美光总收入中都占据很大份额。

Mueller补充说：“美光通过良好的管理使得业绩超出自身预期，关键成本保持不变，收入却在增加。”

不过也有不好的消息，美光表示，NAND闪存市场正面临供大于求的局面。但是美光称，相信NAND市场“将在2021年保持稳定，如果供应商能够保持产品稳定增长”。

展望未来，美光预计第二季度每股收益为68至82美分，收入为56亿至60亿美元。华尔街此前的预期是每股收益67美分，收入55.5亿美元。